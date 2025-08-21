Mundo

EEUU afirmó que Europa debe asumir la mayor parte de la carga en la seguridad de Ucrania frente a la agresión rusa

El vicepresidente J.D. Vance indicó que Washington solo intervendrá cuando sea necesario y destacó la iniciativa de Trump de contactar a Putin para avanzar en las negociaciones de paz

Guardar
Vance instó a Europa a asumir
Vance instó a Europa a asumir la mayor parte de la carga para garantizar la seguridad de Ucrania: “Deberán intensificar sus esfuerzos” (REUTERS)

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, afirmó el miércoles que Europa debe asumir la mayor parte de la carga para garantizar la seguridad de Ucrania, argumentando que el conflicto ocurre en territorio europeo.

El presidente (Donald Trump) ha sido muy claro en que deberán intensificar sus esfuerzos”, sostuvo Vance durante una entrevista emitida por Fox News, en referencia al papel de los países europeos en la guerra entre Ucrania y Rusia.

El vicepresidente remarcó la posición de la administración estadounidense frente a la asistencia militar y financiera al gobierno de Volodimir Zelensky. “No creo que debamos cargar con todo. Creo que debemos ayudar si es necesario para detener la guerra y las matanzas. Pero creo que debemos esperar, y el presidente ciertamente espera, que Europa desempeñe el papel principal”, puntualizó Vance en el diálogo televisivo citado.

En la misma entrevista, Vance señaló que tras la visita de líderes europeos y del presidente ucraniano a la Casa Blanca el pasado lunes, Donald Trump tomó la iniciativa de contactar de inmediato a Vladimir Putin, con el objetivo de avanzar hacia un eventual encuentro bilateral.

Según la información transmitida durante la conversación con Fox News, la acción de Trump formó parte de los últimos esfuerzos diplomáticos destinados a acercar a las partes en conflicto y explorar rutas hacia un cese de hostilidades.

En la misma entrevista, Vance señaló que
En la misma entrevista, Vance señaló que tras la visita de líderes europeos y del presidente ucraniano a la Casa Blanca el pasado lunes, Donald Trump tomó la iniciativa de contactar de inmediato a Vladimir Putin, con el objetivo de avanzar hacia un eventual encuentro bilateral (REUTERS)

Recientemente, el presidente Trump impuso un plazo de 10 a 12 días al presidente ruso, Vladímir Putin, para demostrar un compromiso real en la búsqueda de la paz en Ucrania. Trump condicionó el proceso a la posibilidad de aplicar sanciones económicas a Moscú, y advirtió sobre la imposición de sanciones secundarias a países que mantengan comercio con Rusia, como India o China.

Estas nuevas medidas no se implementaron aún, pero el plazo marcado por Washington mantiene abierta la presión diplomática sobre el Kremlin.

La OTAN abogó por una paz “justa y duradera” con Rusia

Los 32 jefes de Defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) confirmaron este miércoles su respaldo a Ucrania y subrayaron la prioridad de alcanzar una “paz justa, creíble y duradera” para ese país, según informó el presidente del Comité Militar de la OTAN, Giuseppe Cavo Dragone, en redes sociales al término de la videoconferencia mantenida por los mandos militares de la alianza atlántica.

El encuentro se produjo en un momento en que se intensifican los contactos diplomáticos para intentar poner fin a la guerra desatada por Rusia hace más de tres años.

Giuseppe Cavo Dragone, presidente del
Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comité Militar de la OTAN (Foto: EP)

En el intercambio, Cavo Dragone destacó “un excelente y sincero debate” entre los altos mandos y confirmó el apoyo aliado a Ucrania frente a la invasión rusa. Según el presidente del Comité Militar, “la prioridad sigue siendo una paz justa, creíble y duradera”.

El comandante Supremo Aliado en Europa (SACEUR), el general estadounidense Alexus Grynkewich, participó por primera vez en la cita y expuso una actualización “excelente” sobre el panorama de seguridad en el territorio ucraniano.

Cavo Dragone agradeció la “participación siempre proactiva” de los países miembros y reiteró la unidad tangible de la alianza. También recordó a quienes combaten en el terreno. “Nuestros pensamientos están con los valientes compañeros y compañeras de armas. Elogiamos su incansable valentía en la defensa de su patria”, señaló.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

J.D. VanceEstados UnidosUcraniaDonald TrumpRusiaVolodimir ZelenskyVladimir PutinGuerra Rusia UcraniaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Kim Jong-un elogió a sus soldados que combaten en Rusia y refuerza la alianza con Putin

La participación directa de combatientes norcoreanos en el frente ucraniano consolida un eje militar inédito y eleva las tensiones regionales, mientras Estados Unidos y sus aliados intentan sostener un proceso de paz cada vez más frágil

Kim Jong-un elogió a sus

Donetsk, el corazón de la resistencia ucraniana que Moscú quiere conquistar

La región oriental de Ucrania, escenario de las batallas más sangrientas del conflicto, concentra las principales fortificaciones de Kiev y es clave para frenar cualquier avance ruso. Su pérdida sería un golpe militar, territorial y simbólico de enorme magnitud

Donetsk, el corazón de la

Qué es el olivino y por qué es una alternativa sostenible para obtener metales de baterías

Un emprendimiento neozelandés desarrolló un proceso que transforma este mineral abundante en una fuente de níquel, manganeso y cobalto. Cómo esta técnica puede promover la sostenibilidad en la cadena de suministro global

Qué es el olivino y

El Canciller ruso advirtió que excluir a Rusia de las discusiones sobre Ucrania es “un camino a ninguna parte”

Sergei Lavrov también apuntó contra los países europeos por intentar influir en la posición de Washington y rechazó cualquier despliegue militar de la OTAN en la región

El Canciller ruso advirtió que

La junta militar de Birmania capturó la ciudad de Demoso tras 16 días de combates y refuerza su control

La reciente ofensiva militar marca un giro en el conflicto interno, profundiza la crisis humanitaria en la región oriental y anticipa una escalada de tensiones ante el inminente proceso electoral supervisado por el gobierno

La junta militar de Birmania
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sube el precio de PlayStation

Sube el precio de PlayStation 5: cuánto valdría en Perú

Cómo preparar un postre de café y avena lleno de proteína para ganar masa muscular y volverse más fuerte

Fentanilo contaminado: el Gobierno apartó a la directora del instituto que ignoró un informe que advertía incumplimientos

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este jueves

INVEA podría realizar verificaciones de obras en zonas de conservación patrimonial en CDMX

INFOBAE AMÉRICA
El rey Mohamed VI firma

El rey Mohamed VI firma cerca de 1.500 beneficios a condenados en dos días por sendas festividades

Técnicos de Bombers se trasladan a Larouco (Ourense) para coordinar operaciones aéreas del incendio

La ONU recuerda a Israel que la expansión de asentamientos es "ilegal" y viola el Derecho Internacional

El FC Badalona Women presenta a Célya Barclais, Sofie Junge Pedersen y Loreta Kullashi

Mueren dos policías en Haití por la explosión accidental de un dron kamikaze

ENTRETENIMIENTO

La hija de Hulk Hogan

La hija de Hulk Hogan cuestionó la versión oficial de su fallecimiento y está en busca de respuestas

Julia Fox se arrepiente por todas sus cirugías estéticas: “Ojalá pudiera volver atrás”

Murió el juez Frank Caprio tras una larga batalla contra el cáncer de páncreas

Slash: la faceta del legendario guitarrista como cineasta y las palabras de Keith Richards que lo motivaron

La razón por la que Mark Hamill estuvo a punto de abandonar Estados Unidos