Por qué Tuvalu es el país menos visitado del mundo y qué lo hace tan especial

La experiencia de quienes llegan a este remoto archipiélago revela una realidad marcada por la tradición y la incertidumbre climática, en contraste con la globalización que transforma otros destinos, informa HowStuffWorks

Por Mirko Racovsky

Tuvalu, compuesto por 9 islas
Tuvalu, compuesto por 9 islas en el Pacífico Sur, permanece casi invisible en el turismo global

En el corazón del Pacífico Sur, donde el océano se extiende sin fin y la modernidad parece un concepto distante, se encuentra Tuvalu, el país menos visitado del mundo. Según datos recogidos por HowStuffWorks, en 2021 solo 40 turistas pisaron este remoto archipiélago, y en años recientes la cifra rara vez ha superado los 200 visitantes.

Esta nación insular, compuesta por 9 islas y situada entre Australia y Hawái, permanece casi invisible en el mapa turístico global, a pesar de su singularidad y belleza natural.

Geografía y características de Tuvalu en el Pacífico Sur

Tuvalu, una de las naciones
Tuvalu, una de las naciones más pequeñas del mundo, enfrenta amenazas por el aumento del nivel del mar (REUTERS/Kirsty Needham)

Tuvalu ocupa una posición geográfica tan aislada como fascinante. Ubicada al noreste de Fiyi, en la subregión polinesia y cerca del ecuador, la nación abarca apenas 26 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en una de las más pequeñas del planeta. Su isla principal, Funafuti, alberga el aeropuerto internacional, construido sobre una estrecha franja de tierra que apenas se eleva 2 metros sobre el nivel del mar.

Esta baja altitud ha colocado a Tuvalu en el centro de los debates internacionales sobre el cambio climático, ya que el aumento del nivel del mar amenaza directamente su existencia.

La escasa afluencia de turistas a Tuvalu no se debe a la falta de atractivos, sino a una combinación de obstáculos logísticos y estructurales. Llegar a este país representa un desafío considerable: solo unas pocas conexiones aéreas semanales, operadas principalmente por Fiji Airways, enlazan Tuvalu con el resto del mundo.

Una vez allí, los visitantes encuentran alojamientos sencillos, sin hoteles de lujo ni grandes infraestructuras turísticas. Funafuti cuenta con una única carretera principal y carece de semáforos, lo que refleja el ritmo pausado de la vida local.

La vida en Funafuti transcurre
La vida en Funafuti transcurre a un ritmo pausado, sin grandes infraestructuras ni hoteles de lujo (REUTERS/Kirsty Needham)

Además, la promoción turística es prácticamente inexistente y la oferta de servicios para viajeros resulta limitada, factores que, sumados al desconocimiento general sobre el país, explican su posición en el último lugar de los destinos turísticos internacionales, como detalla HowStuffWorks.

Atractivos naturales, cultura y desafíos del turismo en Tuvalu

A pesar de estas limitaciones, Tuvalu posee características que la distinguen. Sus playas vírgenes, arrecifes de coral y una vida marina exuberante la convierten en un paraíso para quienes buscan experiencias ecológicas auténticas.

La vida marina exuberante de
La vida marina exuberante de Tuvalu fascina a los amantes del ecoturismo

La cultura local, basada en la tradición y la convivencia comunitaria, se manifiesta en la lengua tuvaluana y en la gastronomía, centrada en productos como el coco, el fruto del pan y los mariscos. Para los aficionados a la historia, las islas conservan vestigios de la Segunda Guerra Mundial, como aviones estadounidenses y búnkeres que evocan el pasado bélico de la región. Además, los alrededores ofrecen algunos de los puntos de buceo más inexplorados del planeta, según destaca HowStuffWorks.

El futuro de Tuvalu está marcado por una paradoja. Por un lado, el país busca atraer más visitantes para fortalecer su economía, pero por otro, enfrenta la amenaza existencial del cambio climático. El aumento del nivel del mar podría hacer desaparecer estas islas en las próximas décadas.

El aumento del nivel del
El aumento del nivel del mar pone en riesgo la existencia futura de Tuvalu

Mientras algunos temen que la nación quede sumergida bajo las aguas, otros consideran que el turismo puede convertirse en una herramienta de resiliencia, permitiendo a los tuvaluanos compartir su historia y su cultura con el mundo.

Tuvalu no es el único país que experimenta una baja afluencia turística. Las Islas Marshall, las Islas Salomón y los Estados Federados de Micronesia también figuran entre los destinos menos visitados del planeta, afectados por factores como el aislamiento geográfico, la inestabilidad política o los antecedentes de pruebas nucleares. Incluso Corea del Norte, a pesar de sus estrictas restricciones, recibe más turistas al año que Tuvalu.

Mientras muchas naciones apuestan por grandes aeropuertos y complejos turísticos, Tuvalu ofrece una experiencia distinta: la posibilidad de conocer una forma de vida que permanece casi intacta frente a la globalización.

En sus lagunas tranquilas y en su cultura ancestral, el visitante encuentra un testimonio de tiempos anteriores a la modernidad, un valor que, como subraya HowStuffWorks, resulta cada vez más escaso en el mundo actual.

El cambio climático y la

Zelensky denunció un nuevo ataque

Irán volvió a lanzar amenazas

Cómo son las cuervas termales

El avance de la arqueología
Cayó banda que extorsionaba a

Suecia mantiene sin cambios los

Britney Spears genera preocupación con

