La UE advirtió que la defensa de Ucrania necesita garantías de seguridad “sólidas y creíbles” frente a la amenaza rusa

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, advirtió este martes que las garantías de seguridad para Ucrania deben ser “suficientemente sólidas y creíbles”, ya que “no se puede confiar” en que el mandatario ruso, Vladimir Putin, “cumpla ninguna promesa o compromiso”.

La advertencia de Kallas llegó tras la cumbre virtual de los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete, en la que se evaluó el resultado de las reuniones previas en la Casa Blanca con la participación del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, además del anfitrión, Donald Trump.

En un mensaje difundido en su cuenta de X, Kallas precisó que "las garantías de seguridad deben ser lo suficientemente sólidas y creíbles como para disuadir a Rusia de reagruparse y volver a atacar“.

La funcionaria insistió en el papel activo que asumirá el grupo de los 27. “La UE contribuirá a estas garantías de seguridad, en particular mediante el entrenamiento de soldados ucranianos y el fortalecimiento de las fuerzas armadas y la industria de defensa de Ucrania”, remarcó.

Tras los encuentros, Estados Unidos aceptó la posibilidad de involucrarse en las garantías de seguridad para Ucrania junto a otros socios, aunque no trascendió cómo se traducirá ese respaldo en acciones concretas ni se acordó el despliegue de tropas estadounidenses.

El martes, Donald Trump señaló: “Estados Unidos no va a enviar tropas sobre el terreno y esta tarea deberá recaer en los socios europeos”.

Además, Washington descartó que estas garantías se otorguen a través del marco de la OTAN, aunque se contempla la posibilidad de establecer un mecanismo similar al artículo 5 del Tratado de Washington, la cláusula de defensa mutua de la organización atlántica.

Kallas también mencionó que en septiembre “debería estar listo” el próximo paquete de sanciones contra Rusia, el número diecinueve, y anticipó que la evolución de estos acontecimientos será revisada la semana próxima en Dinamarca, en la reunión de los ministros de Exteriores y Defensa de los Veintisiete.

En paralelo, los países bálticos reforzaron su respaldo a Ucrania en el plano militar. Letonia y Estonia reiteraron el martes su disposición a enviar soldados como parte de unas eventuales garantías de seguridad para respaldar la paz, siempre que Moscú acepte la presencia de efectivos de la OTAN en el país ocupado.

La primera ministra letona, Evika Silina, detalló en una rueda de prensa en Riga que el papel de su país sería “enviar instructores militares para adiestrar a soldados ucranianos en el uso del armamento y los vehículos donados”.

Silina reiteró la postura de su gobierno, en línea con el debate reavivado tras la cumbre en Washington del lunes, donde se abordó la situación de las garantías de seguridad para Ucrania. “Nuestras botas sobre el terreno serían soldados entrenando a soldados ucranianos”, especificó la funcionaria.

En sintonía, el primer ministro estonio, Kristen Michal, afirmó a través de su cuenta en X que "Estonia está lista para contribuir con botas sobre el terreno a cualquier iniciativa de seguridad en Ucrania“.

Por su parte, Lituania comunicó el pasado fin de semana, antes del encuentro en la capital estadounidense, su disposición a movilizar efectivos en la línea de sus anteriores contribuciones a misiones de paz de la OTAN en Afganistán.

Los tres países bálticos –miembros de la OTAN y fronterizos con Rusia y Bielorrusia– ya transmitieron en otras ocasiones, pese a su limitada capacidad demográfica y militar, su compromiso de acompañar soluciones de paz entre Kiev y Moscú. “Es bueno que Estados Unidos esté dispuesto a hablar sobre garantías de seguridad. Antes de esto, no estaba claro si estaban dispuestos a implicarse. Ahora está claro que están abiertos a participar en esta conversación”, sostuvo la primera ministra letona tras dialogar este martes con otros líderes europeos.

