La hermana de Kim Jong Un congeló el acercamiento propuesto por Corea del Sur a la dictadura de Pyongyang

Kim Yo Jong criticó los gestos de paz del gobierno surcoreano, calificándolos de engañosos, y exige contramedidas ante lo que considera hostilidad persistente de Seúl y Washington

Por Kim Tong-Hyung

Kim Yo Jong, hermana del dictador norcoreano Kim Jong Un (REUTERS/Jorge Silva/Pool/Archivo)

El líder norcoreano Kim Jong Un, a través de su poderosa hermana, volvió a burlarse de los esfuerzos de Corea del Sur por mejorar las relaciones, informó el miércoles la prensa estatal, afirmando que su país nunca aceptará a Seúl como socio diplomático.

Las declaraciones de Kim Yo Jong encajan en un patrón de declaraciones agresivas durante los ejercicios militares en curso entre Corea del Sur y Estados Unidos, que el Norte ha denunciado durante mucho tiempo como ensayos de invasión, pero también reflejan un cambio en el enfoque de Pyongyang hacia su rival.

Su hermano ha centrado su atención en Moscú, y el año pasado declaró que Corea del Norte abandonaba los antiguos objetivos de una unificación pacífica con Corea del Sur. Ordenó reescribir la Constitución para declarar al Sur como un enemigo permanente.

Kim Yo Jong rechaza los acercamientos del nuevo gobierno surcoreano

Desde el colapso de una cumbre en 2019 con el presidente estadounidense Donald Trump durante su primer mandato, Kim Jong Un ha redoblado sus ambiciones nucleares mientras abraza la idea de una “nueva Guerra Fría”.

Kim Jong Un

En Seúl, el expresidente Yoon Suk Yeol, que asumió el cargo en 2022, respondió ampliando las maniobras militares con Washington y Tokio y buscando garantías más fuertes de disuasión nuclear por parte de Estados Unidos.

Pero el nuevo presidente progresista de Corea del Sur, Lee Jae Myung, quien reemplazó a Yoon después de que fuera destituido en desgracia, ha impulsado la reactivación del diálogo entre las Coreas desde que asumió el cargo en junio. Ha extendido ramas de olivo como el fin de las transmisiones de propaganda transfronteriza que irritan a Pyongyang.

En un discurso el viernes, Lee dijo que su gobierno respeta el sistema actual de Corea del Norte y “no buscará ninguna forma de unificación por absorción y no tiene intención de participar en actos hostiles”.

Pero Kim Yo Jong afirmó que los gestos de paz de Seúl ocultan una “intención siniestra” de culpar a Pyongyang por las relaciones tensas. Dijo que los “temerarios” ejercicios militares entre Corea del Sur y Estados Unidos son una prueba de la hostilidad de Seúl, informó la prensa estatal el miércoles.

Miembros del ejército de Corea del Sur.

Kim dijo a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores durante una reunión el martes que la reconciliación con el Sur nunca ocurrirá, y les instó a buscar “contramedidas adecuadas” contra Seúl, al que calificó como el “estado más hostil” y un “perro fiel” de Estados Unidos.

Una vez considerado por el Norte como un intermediario útil para obtener concesiones de Washington, Corea del Sur ahora está considerado en Pyongyang como un obstáculo regional para sus intentos de desempeñar un papel más importante en los asuntos mundiales.

En respuesta a los últimos comentarios de Kim Yo Jong, el Ministerio surcoreano de Unificación, que maneja los asuntos intercoreanos, dijo que el gobierno de Lee continuará tomando “medidas proactivas por la paz” y pidió respeto mutuo entre los países.

Kim Dong-yub, profesor de la Universidad de Estudios Norcoreanos de Corea del Sur, dijo que las últimas declaraciones de Kim Yo Jong fueron una respuesta al discurso de Lee, “básicamente cerrando la puerta”.

Foto de la ciudad de Panmunjom en la zona desmilitarizada que separa a Corea del Norte de Corea del Sur. REUTERS/Kim Hong-Ji/Pool/

El lunes, Kim Jong Un también criticó los ejercicios militares entre Corea del Sur y Estados Unidos y prometió una rápida expansión de sus fuerzas nucleares mientras inspeccionaba su buque de guerra más avanzado equipado con sistemas capaces de portar armas nucleares.

Pyongyang ve una oportunidad

La invasión de Ucrania por parte de Rusia creó una oportunidad para acercarse a Moscú, al que ha suministrado miles de tropas y grandes cantidades de equipo militar.

Mientras profundiza su alineación con Rusia, Corea del Norte también se pronuncia más en los asuntos internacionales más allá de la península coreana, emitiendo declaraciones sobre conflictos en el Oriente Medio y temas relacionados con el estrecho de Taiwán.

Durante la reunión de política exterior del martes, Kim Yo Jong insinuó que Pyongyang busca competir diplomáticamente con Seúl, afirmando que el Sur “ni siquiera tendrá un papel subordinado en el ámbito diplomático regional”, que insistió estará centrado en el Norte.

(con información de AP)

