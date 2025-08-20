Mundo

El cambio climático y la propagación de enfermedades de cultivos generan una escasez global de una de las frutas más consumidas

Las alteraciones en el clima y la propagación de enfermedades están modificando la oferta y el precio a nivel internacional

Por Bautista Sanjurjo

Guardar
El aumento de temperaturas favorece
El aumento de temperaturas favorece la propagación de agentes patógenos en zonas productoras clave (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las modificaciones climáticas y la expansión de enfermedades están alterando la oferta y el precio internacional de una de las frutas más populares y asequibles. Su futuro, fundamental para la seguridad alimentaria y la economía de muchas regiones, se ve cada vez más amenazado por el calentamiento global y la presencia de nuevas plagas agrícolas. En América Latina y el Caribe, que concentran cerca del 80% de las exportaciones mundiales de esta fruta, los productores ya enfrentan condiciones sin precedentes. Según Time, el aumento de temperaturas y la llegada de agentes patógenos ponen en jaque a un sector esencial en el mercado global.

Un estudio proyecta que las
Un estudio proyecta que las áreas aptas para el cultivo de banana podrían reducirse hasta un 60% en la región. (Freepik)

No se trata de una fruta cualquiera: la banana ha sido durante décadas parte esencial en la dieta diaria de millones de personas alrededor del mundo.

Las condiciones climáticas cada vez más impredecibles han favorecido la expansión de enfermedades como la Sigatoka negra y la Raza Tropical 4, ya presentes en zonas productoras fundamentales como Colombia y Perú.

Mohammad Abu-Ghazaleh, presidente y director ejecutivo de Fresh Del Monte, explicó a Time que este fenómeno responde a una tendencia prolongada y no a un hecho repentino. Abu-Ghazaleh advirtió que, si no se identifican soluciones eficaces, la crisis podría agravarse en las próximas dos o tres décadas, con consecuencias graves para la cadena de suministro global.

Impacto en la industria bananera y áreas de cultivo

La situación afecta a toda la industria bananera, que da empleo a más de un millón de personas en el mundo. Un estudio publicado en marzo en la revista Nature Food, citado por Time, proyecta que el aumento de las temperaturas y factores socioeconómicos como el acceso a mercados de exportación y los subsidios estatales podrían reducir hasta un 60% las áreas aptas para el cultivo de banana en América Latina y el Caribe. Esta reducción amenaza los empleos, las exportaciones y la estabilidad de los ingresos de miles de familias en la región.

La banana es el cuarto cultivo alimentario más relevante a nivel global: más de 400 millones de personas dependen de esta fruta para obtener entre el 15% y el 27% de su ingesta calórica diaria. La posible escasez de bananas muestra cómo el cambio climático compromete la seguridad alimentaria mundial. Otros cultivos básicos como el maíz, la soja, el arroz y el trigo enfrentan riesgos similares, porque las altas temperaturas podrían reducir considerablemente los rendimientos agrícolas.

América Latina y el Caribe,
América Latina y el Caribe, responsables del 80% de las exportaciones de banana, enfrentan riesgos crecientes. EFE/Rehan Khan

Precios de la banana y perspectivas para los consumidores

Andrew Hultgren, profesor de economía agrícola en la Universidad de Illinois, explicó a Time que incluso breves periodos de calor extremo durante la temporada de crecimiento pueden ocasionar pérdidas relevantes en la producción de un terreno. Hultgren señaló que los modelos climáticos marcan la mitigación como la estrategia más eficaz para proteger el futuro de la agricultura mundial. “La mitigación del calentamiento y de nuestro consumo de combustibles fósiles es probablemente una de las acciones más efectivas para salvaguardar la producción agrícola”, afirmó el experto.

Para los consumidores, la escasez de bananas no necesariamente supone estantes vacíos, pero sí precios más altos. Hultgren indicó a Time que una menor producción conlleva un aumento de precios, lo que se traduce en inflación para el consumidor. De hecho, los precios de la banana subieron un 3,3% en mayo, junto con la implementación de nuevos aranceles en Estados Unidos, según datos recogidos por el mismo medio.

Pese a este panorama, los especialistas mantienen una perspectiva moderadamente optimista sobre el futuro de la banana. Aunque se prevé un incremento sostenido de precios, Abu-Ghazaleh considera que la fruta seguirá siendo la opción más económica en los supermercados, permitiendo el acceso a una fuente asequible de alimento frente a otras alternativas.

Temas Relacionados

Cambio climáticoAmérica LatinaBananaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Zelensky denunció un nuevo ataque masivo de Rusia contra Ucrania: “Necesitamos presionar a Moscú”

Al menos una quincena de drones han golpeado la ciudad de Ojtirka, destruyendo una docena de edificios residenciales e hiriendo a 14 personas

Zelensky denunció un nuevo ataque

Irán volvió a lanzar amenazas contra Israel: dijo que utilizará misiles “mucho más avanzados” hay nuevos ataques

Pese a la contundente derrota en el reciente conflicto, el ministro de Defensa del régimen de Teherán aseguró que pueden responder con armamento superior

Irán volvió a lanzar amenazas

Cómo son las cuervas termales que se encuentran debajo de Budapest

Bajo el barrio de Rózsadomb, las galerías del Molnár János asombran por su belleza natural, biodiversidad y su acceso restringido solo a buceadores certificados

Cómo son las cuervas termales

El avance de la arqueología subacuática revela nuevos tesoros y disputas legales en el mar

La magnitud de los naufragios y el avance de la arqueología subacuática permiten reconstruir episodios olvidados y comprender el legado cultural que yace en el fondo del océano, informa National Geographic

El avance de la arqueología

La megasequía que cambió para siempre el destino de los mayas

El declive de la civilización maya estuvo marcado por una megasequía, conflictos internos y la degradación ambiental, pero las razones de su colapso total aún generan debate entre especialistas y apasionados de la historia

La megasequía que cambió para
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cayó banda que extorsionaba a

Cayó banda que extorsionaba a hombres con videos íntimos en Bucaramanga: así fue el operativo

Plaza Vea cerrará todas sus tiendas este jueves 21 de agosto: ¿cuál es la razón?

Locutor de Los 40, Felipe Flórez, confesó cuándo fue la última vez que vio a su papá y cómo se separó su mamá de él: “Llegó a hacer cosas que son de animales, eso no es de una persona normal”

La confesión de ‘Piraña’: joven de 21 años reconoció que le pagaban 100 soles diarios para resguardar armamento de ‘El Monstruo’

Andrés Forero y Miguel Polo Polo criticaron a Gustavo Petro por no asistir a una reunión “por quedarse dormido”: “Qué boleta”

INFOBAE AMÉRICA
Suecia mantiene sin cambios los

Suecia mantiene sin cambios los tipos de interés y considera un recorte este año a pesar del repunte del IPC

EEUU pinta de negro la valla fronteriza con México para elevar la temperatura e impedir el paso de migrantes

Raspadori: "Simeone ha sido importante, quería un jugador de mis características y le gusta mi carácter"

Imputado en Alemania un hombre acusado de planear un atentado contra la Embajada de Israel

La OCU denuncia por "malas prácticas" a ocho festivales de música al aire libre

ENTRETENIMIENTO

Britney Spears genera preocupación con

Britney Spears genera preocupación con un video impactante desde una casa desordenada

Los secretos del cambio físico de Austin Butler que lo han llevado al límite: “Pensé que estaba muriendo”

La faceta menos conocida de Patrick Dempsey: carreras, éxitos y nuevos desafíos fuera de la televisión

“Merlina” de Netflix lanza a Jenna Ortega al estrellato global: así vive su nueva etapa

La serie “Mussolini: Hijo del Siglo” debuta en MUBI con polémica, tecnología de vanguardia y una mirada incómoda al pasado italiano