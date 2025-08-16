Zelensky anunció que el lunes viajará a Washington para reunirse con Trump y abordar “el fin de los asesinatos y de la guerra”

Zelensky anunció que el lunes viajará a Washington para reunirse con Trump y tratar “el fin de los asesinatos y de la guerra” (EP)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, anunció este sábado que el lunes viajará a Washington para mantener una reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, centrada en “el fin de los asesinatos y de la guerra”.

El anuncio se produjo tras una conversación telefónica en la que Trump informó a Zelensky sobre los “puntos principales” de su reciente encuentro en Alaska con el presidente ruso Vladimir Putin.

“El lunes me reuniré con el presidente Trump en Washington para discutir todos los detalles relacionados con el fin de los asesinatos y de la guerra. Estoy agradecido por la invitación”, señaló Zelensky en un comunicado publicado en X.

El mandatario ucraniano precisó que sostuvo una “larga y sustantiva conversación con Trump”, que comenzó de manera bilateral y luego incluyó a líderes europeos. La llamada se prolongó más de una hora y media, según detalló.

La reunión en Washington se celebrará tres días después de la cumbre entre Trump y Putin en Alaska, que concluyó sin avances hacia un alto el fuego en la invasión rusa, iniciada en febrero de 2022.

A pocas horas de esa cita, Zelensky había insistido en que los aliados europeos de Kiev deben participar en “todas las etapas” de las conversaciones. También reiteró su disposición a un encuentro trilateral con Trump y Putin, un formato que Ucrania promueve, pero que el Kremlin sigue rechazando.

“Ucrania enfatiza que los temas clave pueden discutirse al nivel de líderes, y un formato trilateral es adecuado para ello”, subrayó el presidente.

En el comunicado difundido en inglés, Zelensky agregó: “Apoyamos la propuesta del presidente Trump para una reunión trilateral entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia. Es importante que los europeos participen en cada etapa para garantizar sólidas garantías de seguridad junto con Estados Unidos”.

El mandatario ucraniano concluyó agradeciendo “a todos los que ayudan” en la búsqueda de una solución que ponga fin a más de tres años de guerra.

En paralelo, las fuerzas aéreas de Ucrania informaron este sábado que Rusia lanzó 85 drones de ataque y un misil balístico Iskander-M durante la noche, pocas horas después de la cumbre entre Vladimir Putin y Donald Trump.

En un comunicado difundido en Telegram, el ejército ucraniano precisó que Moscú atacó con drones de tipo Shahed y simuladores aéreos en las regiones de Sumi, Donetsk, Chernihiv y Dnipropetrovsk, además de golpear áreas del frente en cuatro sectores distintos.

“Según datos preliminares, a las 08.00 horas (hora local), las defensas aéreas suprimieron 61 vehículos aéreos no tripulados Shahed enemigos y drones simuladores de varios tipos en el norte y el este del país. Se registraron impactos de misiles y 24 vehículos aéreos no tripulados en 12 puntos”, indicó la fuerza aérea en su parte diario.

(Con información de AFP)