Mundo

Zelensky anunció que el lunes viajará a Washington para reunirse con Trump y abordar “el fin de los asesinatos y de la guerra”

El anuncio se produjo después de una conversación telefónica en la que el mandatario estadounidense le comentó los “puntos principales” de sus conversaciones con el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska

Guardar
Zelensky anunció que el lunes
Zelensky anunció que el lunes viajará a Washington para reunirse con Trump y tratar “el fin de los asesinatos y de la guerra” (EP)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, anunció este sábado que el lunes viajará a Washington para mantener una reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, centrada en “el fin de los asesinatos y de la guerra”.

El anuncio se produjo tras una conversación telefónica en la que Trump informó a Zelensky sobre los “puntos principales” de su reciente encuentro en Alaska con el presidente ruso Vladimir Putin.

El lunes me reuniré con el presidente Trump en Washington para discutir todos los detalles relacionados con el fin de los asesinatos y de la guerra. Estoy agradecido por la invitación”, señaló Zelensky en un comunicado publicado en X.

El mandatario ucraniano precisó que sostuvo una “larga y sustantiva conversación con Trump”, que comenzó de manera bilateral y luego incluyó a líderes europeos. La llamada se prolongó más de una hora y media, según detalló.

La reunión en Washington se celebrará tres días después de la cumbre entre Trump y Putin en Alaska, que concluyó sin avances hacia un alto el fuego en la invasión rusa, iniciada en febrero de 2022.

El anuncio se produjo tras
El anuncio se produjo tras una conversación telefónica en la que Trump informó a Zelensky sobre los “puntos principales” de su reciente encuentro en Alaska con el presidente ruso Vladimir Putin (EP)

A pocas horas de esa cita, Zelensky había insistido en que los aliados europeos de Kiev deben participar en “todas las etapas” de las conversaciones. También reiteró su disposición a un encuentro trilateral con Trump y Putin, un formato que Ucrania promueve, pero que el Kremlin sigue rechazando.

Ucrania enfatiza que los temas clave pueden discutirse al nivel de líderes, y un formato trilateral es adecuado para ello”, subrayó el presidente.

En el comunicado difundido en inglés, Zelensky agregó: “Apoyamos la propuesta del presidente Trump para una reunión trilateral entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia. Es importante que los europeos participen en cada etapa para garantizar sólidas garantías de seguridad junto con Estados Unidos”.

El mandatario ucraniano concluyó agradeciendo “a todos los que ayudan” en la búsqueda de una solución que ponga fin a más de tres años de guerra.

El mandatario ucraniano precisó que
El mandatario ucraniano precisó que sostuvo una “larga y sustantiva conversación con Trump”, que comenzó de manera bilateral y luego incluyó a líderes europeos (EP)

En paralelo, las fuerzas aéreas de Ucrania informaron este sábado que Rusia lanzó 85 drones de ataque y un misil balístico Iskander-M durante la noche, pocas horas después de la cumbre entre Vladimir Putin y Donald Trump.

En un comunicado difundido en Telegram, el ejército ucraniano precisó que Moscú atacó con drones de tipo Shahed y simuladores aéreos en las regiones de Sumi, Donetsk, Chernihiv y Dnipropetrovsk, además de golpear áreas del frente en cuatro sectores distintos.

“Según datos preliminares, a las 08.00 horas (hora local), las defensas aéreas suprimieron 61 vehículos aéreos no tripulados Shahed enemigos y drones simuladores de varios tipos en el norte y el este del país. Se registraron impactos de misiles y 24 vehículos aéreos no tripulados en 12 puntos”, indicó la fuerza aérea en su parte diario.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

UcraniaRusiaGuerra Rusia UcraniaVladimir PutinVolodimir ZelenskyDonald TrumpÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Israel informó que sus tropas ejecutaron varias operaciones militares en las afueras de la Ciudad de Gaza

“En estos últimos días las tropas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) han estado operando en el área de Zeitun”, indicó el ejército por medio de un comunicado publicado en X

Israel informó que sus tropas

Trump afirmó que el próximo paso hacia un acuerdo de paz en Ucrania “depende” de Zelensky

Tras la reunión con el líder del Kremlin, el mandatario estadounidense declaró además que “las naciones europeas deben involucrarse un poco” en el conflicto. Añadió que espera un encuentro directo entre el presidente Ucraniano y Putin, señalando la posibilidad de sumarse a esa cita

Trump afirmó que el próximo

Israel abatió a Naser Musa, otro alto responsable militar de Hamas en Rafah

La operación contó con apoyo de la Agencia de Seguridad Israelí y se enmarca en la ofensiva contra altos mandos del grupo terrorista en Gaza

Israel abatió a Naser Musa,

Australia y Filipinas realizan sus mayores maniobras militares en respuesta a la presión de China en el mar Meridional

Más de 3.600 efectivos participan en ejercicios conjuntos sin precedentes, acompañados por observadores internacionales y en medio de crecientes tensiones por disputas de soberanía y episodios recientes de confrontación

Australia y Filipinas realizan sus

El partido de la opositora María Corina Machado exigió la liberación de un estudiante de medicina detenido hace un año

Vente Venezuela denunció que Virgilio Laverde fue injustamente arrestado por la dictadura de Venezuela tras las elecciones presidenciales de 2024

El partido de la opositora
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Caribeña Noche, resultado del

La Caribeña Noche, resultado del viernes 15 de agosto 2025

Sinuano Noche, resultado oficial del 15 de agosto 2025

Nuevos datos del estado de salud de Jaume Anglada tras someterse a dos operaciones: “Su evolución es satisfactoria”

Un mega operativo anti narco en Rosario y Granadero Baigorria terminó con 12 detenidos y droga escondida en un botín

Imputaron por grooming a un profesor de kickboxing de Córdoba que acosaba a sus alumnas menores de edad

INFOBAE AMÉRICA
La Justicia de EEUU suspende

La Justicia de EEUU suspende la obligación de Argentina de ceder el 51% de la petrolera YPF

México y Guatemala acuerdan nuevas medidas en materia migratoria y de infraestructuras

HRW pide a la ONU que supervise las violaciones de derechos cometidas por Sri Lanka

Trump asegura que un acuerdo de paz en Ucrania "ahora depende" de Zelensky

Trump afirma estar de acuerdo con Putin en un intercambio de territorios entre Rusia y Ucrania

ENTRETENIMIENTO

La primera Merlina Addams: la

La primera Merlina Addams: la historia de Lisa Loring entre la tragedia familiar y un matrimonio adolescente

“Rocky III” y la irrupción de Hulk Hogan: una escena que transformó para siempre la relación entre la tv, el ring y el cine

Ola de robos a celebridades en Los Ángeles: detuvieron a 4 jóvenes acusados del asalto a la residencia de Brad Pitt

‘Scary Movie’: Anna Faris y Regina Hall confirman su regreso a la próxima película de la saga

Así será la biopic que narrará la vida y lucha de Sinéad O’Connor