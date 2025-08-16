Vladimir Putin aseguró que la reunión con Donald Trump fue “oportuna” y “muy útil”

Vladimir Putin, presidente de Rusia (REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó este sábado que, durante su reunión con el mandatario estadounidense, Donald Trump, discutió maneras de poner fin al conflicto en Ucrania de “forma justa”.

Al día siguiente de las conversaciones en Alaska, Putin, en declaraciones a altos funcionarios en Moscú, afirmó que estas habían sido “oportunas” y “muy útiles”, según imágenes difundidas por el Kremlin.

“Hacía mucho tiempo que no manteníamos negociaciones directas de este tipo a este nivel”, declaró; y añadió: “Tuvimos la oportunidad de reiterar nuestra postura con calma y detalle”.

“La conversación fue muy franca, sustancial y, en mi opinión, nos acerca a las decisiones necesarias”, afirmó.

El 24 de febrero de 2022, Putin ordenó el despliegue de tropas rusas en Ucrania en una ofensiva masiva que ha causado la muerte de miles de personas, destruido ciudades y obligado a millones a huir de sus hogares.

Así recibió Trump a Putin en Alaska

Las palabras de Putin se dan luego de que Trump anticipara cuáles serán los pasos a seguir. “¡Un día excelente y muy exitoso en Alaska!. La reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, fue muy exitosa, al igual que una llamada telefónica nocturna con el presidente ucraniano, Zelensky, y varios líderes europeos, incluyendo al respetado Secretario General de la OTAN", comenzó su mensaje este sábado en su cuenta en la red Truth Social.

Y siguió: “Todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la terrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un Acuerdo de Paz, que pondría fin a la guerra, y no a un simple Acuerdo de Alto el Fuego, que a menudo no se sostiene. El presidente Zelensky vendrá a Washington D. C., al Despacho Oval, el lunes por la tarde. Si todo sale bien, programaremos una reunión con el presidente Putin. Potencialmente, se salvarán millones de vidas. ¡Gracias por su atención!”.

El mensaje de Donald Trump

El encuentro entre Trump y Zelensky había sido anunciado previamente por el presidente ucraniano, quien sostuvo: “El lunes me reuniré con el presidente Trump en Washington para discutir todos los detalles relacionados con el fin de los asesinatos y de la guerra. Estoy agradecido por la invitación”.

El mandatario de Ucrania precisó que sostuvo una “larga y sustantiva conversación con Trump”, que comenzó de manera bilateral y luego incluyó a líderes europeos. La llamada se prolongó más de una hora y media, según detalló.

La reunión en Washington se celebrará tres días después de la cumbre entre Trump y Putin en Alaska, que concluyó sin avances hacia un alto el fuego en la invasión rusa.

Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin; y de Estados Unidos, Donald Trump; en Alaska (Europa Press)

A pocas horas de esa cita, Zelensky había insistido en que los aliados europeos de Kiev deben participar en “todas las etapas” de las conversaciones.

También reiteró su disposición a un encuentro trilateral con Trump y Putin, un formato que Ucrania promueve, pero que el Kremlin sigue rechazando.

“Ucrania enfatiza que los temas clave pueden discutirse al nivel de líderes, y un formato trilateral es adecuado para ello”, subrayó.

En el comunicado difundido en inglés, Zelensky agregó: “Apoyamos la propuesta del presidente Trump para una reunión trilateral entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia. Es importante que los europeos participen en cada etapa para garantizar sólidas garantías de seguridad junto con Estados Unidos”.

El mandatario ucraniano concluyó agradeciendo “a todos los que ayudan” en la búsqueda de una solución que ponga fin a más de tres años de guerra.