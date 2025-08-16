Mundo

Donald Trump confirmó su encuentro del lunes con Zelensky: “Si todo sale bien, programaremos una reunión con Putin”

El presidente de Estados Unidos subrayó que la cumbre del viernes con su par ruso “fue muy exitosa” y dijo que el objetivo es llegar a un Acuerdo de Paz para poner fin a la guerra

El encuentro entre el presidente
El encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y su par ucraniano, Volodimir Zelensky, en la Casa Blanca en febrero pasado (REUTERS/Brian Snyder/Archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a utilizar su cuenta en la red Truth Social este sábado para referirse al encuentro que mantuvo el viernes con el mandatario ruso, Vladimir Putin, y anticipar cuáles serán los pasos a seguir.

¡Un día excelente y muy exitoso en Alaska! La reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, fue muy exitosa, al igual que una llamada telefónica nocturna con el presidente ucraniano, Zelensky, y varios líderes europeos, incluyendo al respetado Secretario General de la OTAN", comenzó.

Y siguió: “Todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la terrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un Acuerdo de Paz, que pondría fin a la guerra, y no a un simple Acuerdo de Alto el Fuego, que a menudo no se sostiene. El presidente Zelensky vendrá a Washington D. C., al Despacho Oval, el lunes por la tarde. Si todo sale bien, programaremos una reunión con el presidente Putin. Potencialmente, se salvarán millones de vidas. ¡Gracias por su atención!”.

El mensaje de Donald Trump
El mensaje de Donald Trump en su cuenta en la red Truth Social

El encuentro entre Trump y Zelensky había sido anunciado previamente por el presidente ucraniano, quien sostuvo: “El lunes me reuniré con el presidente Trump en Washington para discutir todos los detalles relacionados con el fin de los asesinatos y de la guerra. Estoy agradecido por la invitación”.

El mandatario de Ucrania precisó que sostuvo una “larga y sustantiva conversación con Trump”, que comenzó de manera bilateral y luego incluyó a líderes europeos. La llamada se prolongó más de una hora y media, según detalló.

La reunión en Washington se celebrará tres días después de la cumbre entre Trump y Putin en Alaska, que concluyó sin avances hacia un alto el fuego en la invasión rusa, iniciada en febrero de 2022.

A pocas horas de esa cita, Zelensky había insistido en que los aliados europeos de Kiev deben participar en “todas las etapas” de las conversaciones. También reiteró su disposición a un encuentro trilateral con Trump y Putin, un formato que Ucrania promueve, pero que el Kremlin sigue rechazando.

Ucrania enfatiza que los temas clave pueden discutirse al nivel de líderes, y un formato trilateral es adecuado para ello”, subrayó el presidente.

El presidente ruso; Vladimir Putin;
El presidente ruso; Vladimir Putin; junto al estadounidense, Donald Trump, este viernes en Alaska (Europa Press)

En el comunicado difundido en inglés, Zelensky agregó: “Apoyamos la propuesta del presidente Trump para una reunión trilateral entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia. Es importante que los europeos participen en cada etapa para garantizar sólidas garantías de seguridad junto con Estados Unidos”.

El mandatario ucraniano concluyó agradeciendo “a todos los que ayudan” en la búsqueda de una solución que ponga fin a más de tres años de guerra.

En otro orden, las fuerzas aéreas de Ucrania informaron este sábado que Rusia lanzó 85 drones de ataque y un misil balístico Iskander-M durante la noche, pocas horas después de la cumbre entre Putin y Trump.

En un comunicado difundido en Telegram, el ejército ucraniano precisó que Moscú atacó con drones de tipo Shahed y simuladores aéreos en las regiones de Sumi, Donetsk, Chernihiv y Dnipropetrovsk, además de golpear áreas del frente en cuatro sectores distintos.

“Según datos preliminares, a las 08:00 horas (hora local), las defensas aéreas suprimieron 61 vehículos aéreos no tripulados Shahed enemigos y drones simuladores de varios tipos en el norte y el este del país. Se registraron impactos de misiles y 24 vehículos aéreos no tripulados en 12 puntos”, indicó la fuerza aérea en su parte diario.

