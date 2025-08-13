Mundo

Cuáles son los países más ricos del mundo en 2025, según The Economist

La clasificación realizada por el medio especializado en economía, finanzas y relaciones internacionales, analizó 178 naciones utilizando tres indicadores basados en el PIB, considerando ingresos promedio, poder de compra y el impacto de la jornada laboral

Por Dante Martignoni

La riqueza de un país
La riqueza de un país depende de factores como el costo de vida, la jornada laboral y la distribución de ingresos (EFE)

La riqueza de un país no se limita únicamente a la cantidad de dinero que produce. Existen múltiples factores que influyen en el nivel de vida de sus habitantes, desde el costo de los bienes y servicios hasta la duración de la jornada laboral y la distribución de ingresos.

Según la clasificación anual realizada por The Economist, Europa domina el ranking de naciones más prósperas, mientras algunas economías africanas se mantienen en los últimos lugares.

Para determinar la verdadera riqueza de los países, The Economist evaluó 178 naciones utilizando tres métricas basadas en el Producto Interno Bruto (PIB): ingresos promedio por persona, PIB ajustado por paridad de poder adquisitivo (PPA) y PIB ajustado por precios locales y horas trabajadas.

Esta metodología ofrece un panorama más completo que los cálculos tradicionales, considerando tanto el poder adquisitivo como la cantidad de tiempo que los habitantes dedican a generar esos ingresos.

The Economist excluye a Irlanda,
The Economist excluye a Irlanda, Luxemburgo y pequeños estados insulares por distorsiones en los datos de PIB (Imagen Ilustrativa Infobae)

The Economist decidió excluir de su análisis a Irlanda debido a problemas con sus cifras de PIB, y a partir de 2025 también excluye a Luxemburgo, cuyos datos se ven beneficiados de manera desproporcionada por trabajadores que se desplazan desde otros países.

Además, la publicación excluye los pequeños estados insulares afiliados a otras naciones, con población inferior a 500.000 habitantes y que no son miembros de la ONU.

Ingreso promedio absoluto

En términos de dólares, Suiza ocupa el primer puesto con un ingreso anual promedio superior a USD 104.000 en 2024. Le siguen Singapur con USD 90.700 y Noruega con USD 86.800.

Suiza lidera en ingreso promedio
Suiza lidera en ingreso promedio absoluto, pero Singapur y Noruega destacan al ajustar por poder adquisitivo y horas trabajadas (REUTERS)

El país alpino destaca por sus paisajes y servicios de alta calidad, aunque es conocido por ser uno de los más caros del mundo, lo que reduce el valor relativo de los ingresos tanto para residentes como para visitantes.

Ajuste por costo de vida

Cuando se ajusta por la PPA, Suiza desciende al quinto lugar, mientras Singapur se sitúa primero con un PIB per cápita ajustado de USD 151.000. Le siguen Macao, SAR (Región Administrativa Especial) con USD 128.000 y Qatar con USD 126.000, mientras Noruega se ubica en cuarto puesto.

Este indicador refleja que, aunque Suiza genera altos ingresos, el elevado costo de vida disminuye el poder adquisitivo de sus habitantes en comparación con otros países ricos.

Riqueza ajustada por tiempo trabajado

El tercer indicador considera tanto los precios locales como las horas necesarias para generar los ingresos. Bajo esta medida, Noruega lidera con USD 115.000, seguida de Qatar con USD 111.000 y Dinamarca con USD 92.300. Suiza se mantiene en quinto lugar y Singapur desciende al octavo puesto, lo que evidencia jornadas laborales extensas en la ciudad-estado asiática.

Noruega lidera el ranking que
Noruega lidera el ranking que ajusta ingresos por precios locales y horas trabajadas, con un PIB de USD 115.000 (Wikipedia)

Otros países destacados

Estados Unidos, la mayor economía mundial por PIB total, aparece entre los diez primeros países según las tres métricas, con un ingreso base de USD 85.800 que apenas varía al ajustar por PPA o horas trabajadas.

En contraste, Gran Bretaña ocupa los lugares 19, 27 y 25 respectivamente, mostrando un desempeño inferior al considerar el costo de vida y las horas laboradas.

Factores sociales y demográficos, como
Factores sociales y demográficos, como la participación laboral femenina y la edad de la población, influyen en la clasificación de riqueza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores sociales y demográficos afectan la clasificación: en países como Arabia Saudita y Turquía, menos mujeres reciben remuneración, lo que eleva los ingresos por hora trabajada. Italia cuenta con una población mayor jubilada, mientras Nigeria tiene una población joven aún no incorporada al mercado laboral.

El país más pobre

En el extremo opuesto se encuentra Burundi, en África Oriental, que ocupa el último lugar en la lista de países con mayor riqueza. La mayoría de su población es menor de 17 años, lo que reduce significativamente la fuerza laboral activa.

Los ingresos promedio representan apenas el 0,15 % del salario medio suizo. Ajustando los precios locales, aproximadamente 100 burundianos generan lo equivalente a un solo salario suizo.

Dominio europeo en la riqueza global

Europa concentra 12 de los 20 primeros puestos en promedio según las tres medidas de riqueza. Los resultados muestran que medir la prosperidad de una nación requiere considerar no solo el PIB absoluto, sino también la distribución de ingresos, el costo de vida, las horas trabajadas y la composición demográfica de cada país.

La posición de Argentina en la riqueza global

Argentina presenta un desempeño moderado en la clasificación de riqueza global de The Economist. Su PIB per cápita nominal es de USD 13.900 , ubicándola aproximadamente entre los puestos 70 y 80 de 178 países, en la parte media-baja del ranking.

Argentina se ubica en la
Argentina se ubica en la parte media-baja del ranking global, mejorando su posición al ajustar por PPA y horas trabajadas (REUTERS)

Ajustando por paridad de poder adquisitivo (PPA), el ingreso asciende a USD 30.200, situando al país alrededor del puesto 50. Considerando además precios locales y horas trabajadas, el ingreso ajustado llega a USD 34.900, mejorando ligeramente su posición a un rango cercano a los puestos 45-50, reflejando un ingreso relativo más alto que el indicado por el PIB nominal.

