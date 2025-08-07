Mundo

Se agrava la desnutrición en Gaza: julio fue el mes con más casos y las muertes durante 2025 llegaron a 99

La cifra incluye 29 niños menores de cinco años y probablemente sea mayor, según el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus

La niña palestina Huda Abu
La niña palestina Huda Abu Al-Naja yace en una cama mientras recibe tratamiento en la sala de desnutrición del hospital Nasser en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, el 5 de agosto de 2025. (REUTERS/Hatem Khaled)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este jueves que 99 personas han muerto por desnutrición en la Franja de Gaza durante lo que va del año, una cifra que probablemente representa una subestimación de la realidad, mientras aumenta la indignación internacional por la situación humanitaria en el territorio palestino devastado.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió que se permita el flujo escalado, sostenido y sin obstáculos de ayuda hacia Gaza a través de todas las rutas posibles, advirtiendo que los casos de muertes por malnutrición y las epidemias están en aumento en una franja donde la ayuda humanitaria sigue bloqueada.

Una enfermera examina a un
Una enfermera examina a un niño desnutrido, según los médicos, en el Hospital Nasser en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, el 25 de julio de 2025. (REUTERS/Ramadan Abed)

“La desnutrición está generalizada y las muertes relacionadas con el hambre están aumentando”, declaró Tedros ante la asociación de corresponsales de la ONU (ACANU). “En julio, casi 12.000 niños menores de cinco años fueron identificados como sufriendo de desnutrición aguda, la cifra mensual más alta jamás registrada”.

Niños entre las víctimas más vulnerables

La madre palestina Amira Muteir
La madre palestina Amira Muteir sostiene a su bebé Ammar, de cinco meses, que según ella se está consumiendo por desnutrición, en la ciudad de Gaza, el 5 de agosto de 2025. (REUTERS/Mahmoud Issa)

De las 99 muertes confirmadas por desnutrición este año, 29 correspondieron a niños menores de cinco años, según informó el máximo responsable de la OMS. “Estos números reportados probablemente son subestimaciones”, advirtió Tedros durante una rueda de prensa.

Los gazatíes “tienen acceso limitado a servicios básicos, han enfrentado desplazamientos repetidos y ahora sufren un bloqueo del suministro de alimentos”, explicó el director general de la OMS.

Las agencias de la ONU han advertido sobre una hambruna en el territorio palestino, intensificando la presión internacional sobre Israel para que termine la guerra que ha durado casi 22 meses.

La niña palestina Huda Abu
La niña palestina Huda Abu Al-Naja yace en una cama recibiendo tratamiento en la sala de desnutrición del hospital Nasser mientras su madre Sumayya muestra una imagen de Huda cuando estaba más sana, en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, el 5 de agosto de 2025. (REUTERS/Hatem Khaled)

Según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, 193 personas, incluidos 96 niños, murieron por desnutrición desde que comenzó la guerra en octubre de 2023. Los hospitales registraron cuatro muertes más relacionadas con la desnutrición en las últimas 24 horas.

La crisis sanitaria se agrava

Nemah Hamouda calienta una mezcla
Nemah Hamouda calienta una mezcla de hierbas en una tetera de metal para alimentar a su nieta de tres meses, Muntaha, en medio de una grave escasez de fórmula infantil y una creciente desnutrición, en la ciudad de Gaza, el 29 de julio de 2025. (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

Tedros señaló que “las enfermedades siguen extendiéndose, en un contexto de hacinamiento y cada vez peor acceso a agua potable y servicios de saneamiento e higiene”.

La organización ha detectado 418 casos sospechosos de meningitis en el territorio.

“Pedimos un flujo mayor, más sostenido y sin obstáculos de asistencia humanitaria, en el que se incluyan alimentos y suministros sanitarios, en línea con el derecho internacional y a través de todas las rutas posibles”, subrayó el funcionario.

La OMS ha ayudado a evacuar 7.522 pacientes de Gaza, pero otros 14.800 necesitan aún salir de la asediada franja para poder ser atendidos por personal especializado. “Urgimos a que más países den un paso adelante y acepten a estos pacientes, y que se faciliten más este tipo de evacuaciones por todas las vías posibles”, enfatizó Tedros.

Producción de alimentos destruida

La guerra aérea y terrestre de Israel ha destruido casi toda la capacidad de producción de alimentos de Gaza, dejando a su población dependiente de la ayuda internacional. Un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el centro satelital de la ONU encontró que solo el 8.6% de las tierras de cultivo de Gaza siguen siendo accesibles tras las extensas órdenes de evacuación israelíes en meses recientes. Solo el 1.5% es accesible y no está dañado.

Muertes por la búsqueda de ayuda

La desesperada búsqueda de comida de los civiles en Gaza

La crisis humanitaria se vio agravada cuando al menos 38 palestinos murieron durante la noche del miércoles mientras buscaban ayuda de convoyes de las Naciones Unidas y sitios administrados por un contratista estadounidense respaldado por Israel, según funcionarios de salud locales.

De estos, al menos 28 murieron en el Corredor Morag, una zona militar israelí en el sur de Gaza donde los convoyes de la ONU han sido repetidamente abrumados por saqueadores y multitudes desesperadas en días recientes. El ejército israelí dijo que las tropas dispararon tiros de advertencia cuando los palestinos avanzaron hacia ellos, y que no tenía conocimiento de víctimas.

El conflicto actual comenzó cuando terroristas liderados por Hamas mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, en el ataque del 7 de octubre y secuestraron a otras 251. La mayoría de los rehenes han sido liberados en alto al fuego u otros acuerdos. De los 50 que aún permanecen en Gaza, se cree que alrededor de 20 están vivos.

La ofensiva de represalia de Israel ha matado a más de 61.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no especifica cuántos eran combatientes o civiles, pero dice que aproximadamente la mitad eran mujeres y niños.

El gobierno israelí enfrenta una presión internacional y doméstica creciente para terminar la guerra, mientras expertos afirman que la ofensiva militar en curso y el bloqueo ya están empujando al territorio de unos 2 millones de palestinos hacia la hambruna.

La situación se complica aún más con los planes del primer ministro Benjamin Netanyahu de anunciar acciones militares adicionales y posiblemente planes para que Israel reocupe completamente Gaza, lo que podría poner en riesgo las vidas de innumerables palestinos y alrededor de 20 rehenes israelíes vivos. Este jueves, Netanyahu afirmó que Israel tiene la intención de tomar el control militar de toda la Franja de Gaza, pero no planea conservarla ni gobernarla de forma permanente.

