Netanyahu dijo que Israel no quiere anexar Gaza y propuso un gobierno de transición tras la ofensiva total contra Hamas

El primer ministro aseguró que el enclave será gestionado por una administración transitoria, mientras que la prioridad es la eliminación del grupo terrorista y la liberación de los 50 rehenes israelíes retenidos desde el ataque del 7 de octubre de 2023

El primer ministro israelí, Benjamin
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (REUTERS/Ronen Zvulun/Archivo)

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó que Israel tiene la intención de tomar el control militar de toda la Franja de Gaza, pero no planea conservarla ni gobernarla de forma permanente.

“Tenemos la intención”, dijo Netanyahu en una entrevista con Fox News, al ser consultado sobre si Israel tomará el control de los 42 kilómetros de largo del enclave palestino. “No queremos conservarla. Queremos tener un perímetro de seguridad. No queremos gobernarla. No queremos estar allí como órgano de gobierno”, agregó.

El líder israelí explicó que su objetivo es entregar Gaza a fuerzas árabes que puedan gobernarla adecuadamente, sin representar una amenaza para Israel. “Queremos entregárselo a fuerzas árabes que lo gobernarán adecuadamente, sin amenazarnos, y que den a los habitantes de Gaza una buena vida”, afirmó.

Más temprano, en declaraciones a CNN-News18, Netanyahu había rechazado la posibilidad de una anexión de Gaza y adelantó que, tras la guerra, el enclave será administrado por un “órgano de gobierno de transición” aún no especificado.

También reiteró los objetivos centrales de Israel: el desmantelamiento total de Hamas y la liberación incondicional de todos los rehenes que permanecen en poder del grupo islamista. “La guerra podría terminar mañana si Hamás depone las armas y libera a los rehenes”, sostuvo.

En paralelo, el gabinete de seguridad de Israel se reúne este jueves para debatir un posible avance hacia una ocupación militar a gran escala del enclave. La reunión podría definir el próximo paso estratégico de la ofensiva israelí en Gaza.

Noticia en desarrollo...

