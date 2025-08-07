Mundo

Las dudas sobre la imparcialidad del fiscal de la CPI Karim Khan retrasan la investigación en Venezuela

La ONG Acceso a la Justicia alertó sobre nuevos retrasos y un posible “punto de inflexión” en el caso que tramita la Corte Penal Internacional

Guardar
El dictador Nicolás Maduro y
El dictador Nicolás Maduro y el fiscal Karim Khan

La ONG Acceso a la Justicia alertó este jueves sobre nuevos retrasos y un “punto de inflexión” en la causa sobre Venezuela que tramita la Corte Penal Internacional (CPI). Esto ocurre luego de que el tribunal solicitara a su fiscal, Karim Khan, apartarse por tres semanas de la investigación, debido a dudas razonables sobre su imparcialidad.

“Lo más preocupante es que pueda haber más retrasos en un caso que ya ha avanzado muy lentamente para las víctimas”, señaló la organización en un comunicado.

Acceso a la Justicia destacó que durante 2024 se conoció que la cuñada de Khan, la abogada Venkateswari Alagendra, fue contratada para integrar el equipo legal del régimen de Nicolás Maduro.

Aunque esta relación era conocida, la ONG señaló que “el hecho de que un familiar tan cercano trabajara para el Gobierno investigado generó una evidente apariencia de conflicto y dudas sobre la objetividad del fiscal”.

Recientemente, la Sala de Apelaciones de la CPI determinó que Khan mantiene una “relación familiar, profesional y jerárquica” con Alagendra, lo que compromete, al menos en apariencia, su imparcialidad.

El conflicto estalló tras la presencia de Alagendra en una audiencia en noviembre de 2023. La Fundación Arcadia y el abogado venezolano Robert Carmona-Borjas solicitaron la “recusación” del fiscal por “conflicto de intereses” debido a la relación “familiar, profesional y jerárquica” entre Khan y Alagendra.

La abogada Venkateswari Alagendra, cuñada
La abogada Venkateswari Alagendra, cuñada del fiscal Karim Khan

Los denunciantes añadieron que la abogada no solo es familiar directa, sino que ambos trabajaron juntos en casos de alto perfil, como la defensa de William Ruto, actual presidente de Kenia, y de Saif al Islam Gadafi, investigado por crímenes en Libia.

Los jueces concluyeron que la combinación de vínculos personales y profesionales entre Khan y Alagendra “sí podría generar una percepción razonable de parcialidad”, lo cual vulnera los principios del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, que prohíbe la participación del fiscal en situaciones donde su objetividad pueda ser cuestionada.

La CPI inició la investigación sobre Venezuela en 2018 tras una remisión de varios países. La dictadura de Maduro intentó frenar el proceso alegando que su sistema judicial realizaba investigaciones internas, pero la Corte rechazó esa posición en 2023 y autorizó la reanudación de la causa por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014.

Si Khan no se excusa voluntariamente en el plazo otorgado, los jueces podrían avanzar con su recusación formal, lo que podría desatar una crisis interna en la oficina del Fiscal de la CPI, que ya enfrenta presiones tras emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acusado, por entre otros cargos, del uso del hambre como arma de guerra en Gaza, y contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por la deportación de niños ucranianos.

Por otra parte, el departamento de asuntos internos de la ONU investiga acusaciones de acoso sexual contra Khan, lo que lo llevó a apartarse temporalmente del cargo en mayo debido a la tensión generada en la CPI. Desde entonces, los fiscales adjuntos están a cargo de la oficina y Khan no ha hecho apariciones públicas.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

CPICorte Penal InternacionalAcceso a la JusticiaVenezuelaKarim KhanCrisis en VenezuelaNicolas Maduro

Últimas Noticias

Los impuestos a las importaciones en Estados Unidos alcanzaron el mayor nivel en casi cien años

Los consumidores pagarán en promedio un 18,3% más por productos importados, la tasa más alta registrada desde 1934

Los impuestos a las importaciones

El Gobierno de Líbano aceptó la propuesta de Estados Unidos sobre el desarme de Hezbollah

El documento propone que el país adopte medidas que extiendan su soberanía sobre todo su territorio, incluyendo el monopolio estatal sobre la decisión de guerra y paz, así como sobre el uso de las armas

Infobae

La última foto del hombre que murió tras caer de las gradas de Wembley durante el show de Oasis

Lee Claydon, de 45 años, asistió al concierto del sábado pasado junto a su hermano y sobrinos

La última foto del hombre

Alerta por un brote del virus chikungunya en el sur de China: cómo se transmite

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos pidieron a los viajeros extremar las precauciones ante la suba de infecciones. Cuáles son los síntomas y qué creen que causó la expansión

Alerta por un brote del

Se agrava la desnutrición en Gaza: julio fue el mes con más casos y las muertes durante 2025 llegaron a 99

La cifra incluye 29 niños menores de cinco años y probablemente sea mayor, según el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus

Se agrava la desnutrición en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Chontico Día, resultado hoy 7

Chontico Día, resultado hoy 7 de agosto: número ganador del último sorteo

Katiuska habló de la lesión que la obligó a operarse una pierna antes de ingresar al ‘Desafío 2025’: así se recuperó

Exfiscal Francisco Barbosa defendió a Iván Duque de las críticas que recibió por su gestión por parte de ‘extremistas’: “Ataques bellacos”

Fedepapa advirtió que retomará protestas si Gobierno incumple compromisos para superar crisis del sector papero

El gobierno de Gustavo Petro mantuvo la seguridad pública en niveles críticos, según informe de la Fundación Pares

INFOBAE AMÉRICA
Los impuestos a las importaciones

Los impuestos a las importaciones en Estados Unidos alcanzaron el mayor nivel en casi cien años

IU pide a Sánchez que busque el bloqueo al acuerdo arancelario con Trump si se somete a refrendo en el Consejo Europeo

El FBI se sumará a la búsqueda de los congresistas demócratas que abandonaron Texas

EEUU espera recaudar 50.000 millones de dólares al mes con los aranceles

Zak Brown: "Daremos a Piastri y Norris las mismas oportunidades para luchar en la pista"

ENTRETENIMIENTO

Kylie Jenner sorprendió al hablar

Kylie Jenner sorprendió al hablar español junto a su maquillador: “La puta más mala del mundo”

El día que Eminem temió por la seguridad de su hija entre una marea de fans: “No podía protegerla”

Daniela Spalla y Esteman: la dupla pop del momento se prepara para un histórico concierto en el Palacio de los Deportes

Los pilares de Brad Pitt: todo sobre sus padres Jane y William

Dean Cain, exactor de ‘Superman’, anunció que se unirá a ICE para apoyar el plan de deportaciones en los Estados Unidos