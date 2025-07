Murió David Nabarro, referente mundial en salud pública y figura clave en la lucha contra el ébola y el COVID-19

David Nabarro, enviado especial de la OMS para la preparación y respuesta ante el COVID-19, posó tras ser nombrado Caballero Comandante de la Orden de San Miguel y San Jorge durante una ceremonia de investidura celebrada en el Palacio de Buckingham el viernes 3 de marzo de 2023 (Victoria Jones/REUTERS/Foto de archivo)

David Nabarro, médico británico y líder indiscutible en la gestión de crisis sanitarias globales, murió a los 75 años, según confirmó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), este sábado en la red social X.

“David fue un gran defensor de la salud global y la equidad sanitaria, y un mentor generoso para innumerables personas”, escribió Tedros. “Su trabajo tocó y afectó muchas vidas en todo el mundo”.

Nabarro encabezó la respuesta de las Naciones Unidas ante algunas de las principales emergencias sanitarias recientes, como la gripe aviar, el brote de ébola y la pandemia del coronavirus. Además, desempeñó el cargo de uno de los seis enviados especiales de la OMS durante la crisis de la COVID-19.

En 2023, el rey Carlos III le otorgó el título de caballero en reconocimiento a sus contribuciones a la salud global. Recibió asimismo el Premio Mundial de la Alimentación 2018 por sus aportaciones en cuestiones de salud y hambre.

De acuerdo con la 4SD Foundation, organización suiza de la que Nabarro era director estratégico, falleció el viernes en su domicilio de Ferney-Voltaire, Francia, una localidad cerca de Ginebra. Su deceso, en palabras de la fundación, ocurrió de manera “repentina”. La entidad se dedica a la mentoría de líderes en desarrollo sostenible a nivel global. Su esposa Flo, sus cinco hijos y siete nietos sobreviven al reconocido médico.

Una vida dedicada a la salud global

La trayectoria de Nabarro fue reconocida dentro y fuera del sistema de Naciones Unidas. En 2017 aspiró al cargo de director general de la OMS, pero fue superado en la votación final por Tedros. Ese mismo año, Nabarro se retiró de la organización tras décadas de trabajo en el ámbito humanitario y sanitario.

David Nabarro fue enviado especial del secretario general de la ONU para el ébola (REUTERS/Pierre Albouy)

En 2003, Nabarro sobrevivió al ataque con bomba contra la sede de la ONU en Bagdad, Irak, donde 22 personas murieron y decenas más resultaron heridas. El entonces alto directivo de la OMS relató cómo improvisó con vendajes y material de primeros auxilios para ayudar a los heridos, manteniendo un cuaderno manchado de sangre que conservó como testimonio del suceso.

Otro de los momentos que marcó la proyección pública de Nabarro fue su postura crítica respecto al empleo de cuarentenas estrictas durante la pandemia de COVID-19. En octubre de 2020, como asesor especial de la OMS para Europa, instó a los gobiernos a no utilizar el confinamiento como principal mecanismo de control del virus.

“En la Organización Mundial de la Salud no abogamos por las cuarentenas como el principal medio de control de este virus”, declaró entonces en una entrevista para el medio británico The Spectator. “El único momento en que creemos que una cuarentena está justificada es para ganar tiempo para reorganizar, reagrupar y reequilibrar sus recursos y para proteger a los trabajadores de la salud que están agotados. Pero, en general, preferimos no hacerlo”.

El médico advirtió en esa ocasión sobre las graves consecuencias económicas y sociales de los confinamientos, especialmente en los países pequeños dependientes del turismo o sectores agrícolas vulnerables. Nabarro alertó del incremento de la pobreza y la desnutrición infantil a nivel mundial, señalando el riesgo de duplicación de estos índices debido a las restricciones y cierres prolongados.

Con la muerte de Nabarro, la comunidad sanitaria internacional pierde a una figura clave en la defensa del acceso equitativo a la salud y en la articulación de respuestas coordinadas ante emergencias sanitarias.

(Con información de AP)