Wimbledon enfrenta una batalla legal por su ambicioso plan de crecimiento

Una pancarta en contra del plan de expansión del torneo de Wimbledon afuera de una casa en las cercanías del All England Club, el sábado 5 de julio de 2025. (AP Foto/Tony Hicks)

Novak Djokovic dice que es una “situación en la que todos ganan”. Carlos Alcaraz cree que es una “gran idea”.

El plan de expansión de Wimbledon incluye agregar un estadio con 8.000 asientos y un techo retráctil, además de otras 38 pistas de césped en un antiguo campo de golf al otro lado de la calle. Esto permitiría al All England Club trasladar su torneo de clasificación y realizarlo en el lugar, como lo hacen las otras citas de Grand Slam, para aumentar la asistencia y los ingresos.

Sin embargo, algunos residentes locales han examinado los detalles a fondo y no están tan convencidos como los campeones principales. Por eso, la propuesta ha pasado al Tribunal Superior del Reino Unido para una revisión judicial el martes y miércoles, mientras se disputan los cuartos de final en el torneo que concluye el próximo fin de semana.

Los opositores dicen que aman el tenis tanto como los aproximadamente 500.000 fanáticos que acuden a SW19, el conocido código postal de Wimbledon, durante el transcurso del torneo de dos semanas.

“Pero también somos amantes del medio ambiente, de los árboles, de la vegetación y de los espacios abiertos”, dijo Susan Cusack, integrante de Wimbledon Park.

Ese es el grupo que se opone a la aprobación del proyecto de Wimbledon por parte de la Autoridad del Gran Londres en septiembre pasado, y dicen que han recaudado más de 270.000 para pagar abogados que luchen contra lo que Cusack y otros llaman un “complejo de tenis industrial”.

La gente recoge entradas en una oficina de reventa durante el Campeonato de Tenis de Wimbledon en Londres, el jueves 3 de julio de 2025. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

“Construyen masivamente. En su sitio actual, todo lo que hacen es construir, construir, construir”, dijo Cusack.

Además de las preocupaciones sobre el medio ambiente y la escala del proyecto, los opositores argumentan que la propiedad adyacente, que era un campo de golf cuando el All England Club la compró en 2018, está sujeta a restricciones que favorecen la preservación del espacio abierto para el público.

El argumento de Wimbledon para la expansión

El torneo de Grand Slam más antiguo es el único de los cuatro que realiza sus rondas de clasificación en un lugar completamente separado. También hay muy pocas canchas de práctica en la configuración actual, lo que requiere que algunos de los mejores jugadores del mundo compartan canchas.

“Wimbledon necesita mantenerse en la cima del deporte mundial, y para hacerlo, tienes que evolucionar tanto en la cancha como fuera de ella con la infraestructura”, dijo Debbie Jevans, presidenta del All England Club, a The Associated Press.

Las cifras de asistencia de Wimbledon están por detrás de los otros tres grandes. El Abierto de Australia vendió 1,1 millones de entradas para el cuadro principal de este año, más del doble de la cifra de Wimbledon para 2024, después de atraer a más de 115.000 personas la semana de clasificación. La clasificación de Wimbledon, a 4,8 kilómetros en Roehampton, tiene un total de 8.000 entradas.

El Abierto de Francia atrajo a 80.000 espectadores para su clasificación. Los aficionados podían ver a los jugadores estrella practicar, además del mini torneo en el que los tenistas juegan por las codiciadas plazas en los cuadros de individuales.

Vista general dentro de la cancha número 1 durante el partido de segunda ronda entre el británico Cameron Norrie y el estadounidense Frances Tiafoe. REUTERS/Toby Melville

El proyecto de Wimbledon permitiría 8.000 espectadores en la clasificación cada día.

“Si miras los otros Grand Slams, tendrán eventos comunitarios durante esa primera semana... y, por supuesto, el tenis serio”, dijo Jevans. “Así que siempre comenzamos con el tenis, pero sí, quiero la oportunidad de abrazar a más personas. La demanda de nuestras entradas está fuera de serie”.

Un estadio con 8.000 asientos se convertiría en el tercer estadio más grande de Wimbledon después de la Cancha Central y la Cancha 1. Estaría ubicado justo al otro lado de la calle de la Cancha 1.

El plan de Wimbledon, que incorpora el espacio ahora utilizado para la famosa cola de espera, más que duplicaría su número total de canchas de césped: actualmente hay 18 para el torneo, más 20 para práctica.

Jevans, quien se esperaba que asistiera al primer día de la audiencia, dijo que “al menos siete” de las nuevas canchas propuestas estarían disponibles para uso comunitario. El plan también incluye dos parques públicos, uno de los cuales tendría 23 acres.

“Seguimos realmente confiados en que haremos el progreso que necesitamos hacer”, dijo el lunes Sally Bolton, directora ejecutiva del All England Club.

El serbio Novak Djokovic sentado en el césped tras responder a un tiro de su compatriota Miomir Kecmanovic en la tercera ronda de Wimbledon el sábado 5 de julio del 2025. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)

El club declinó comentar sobre el costo del proyecto, que los medios británicos han informado será de aproximadamente 270 millones de dólares.

Djokovic y Alcaraz apoyan los planes de Wimbledon

Si el plan sobrevive a los desafíos legales, todavía hay una ventana de construcción de ocho años. Eso debería descartar las posibilidades del Djokovic, de 38 años, de competir en las nuevas canchas. Pero el siete veces campeón de Wimbledon aún quiere que el plan tenga éxito.

“Es genial para la comunidad, para Londres, para nuestro deporte. Es una situación en la que todos ganan, para ser honesto. Si no se lleva a cabo, será una pena”, dijo el jueves.

Belinda Bencic, que tenía 17 años cuando debutó en Wimbledon en 2014, dijo el sábado que le gusta que el club “esté invirtiendo y tratando de hacer lo mejor para los jugadores”.

El bicampeón vigente Alcaraz dijo que poner “la clasificación realmente cerca de donde estamos ahora, creo que es una gran idea”.

Pase lo que pase, Djokovic señaló que el futuro de Wimbledon está asegurado.

Carlos Alcaraz de España devuelve a Jan-Lennard Struff de Alemania durante un partido individual masculino de tercera ronda en el Campeonato de Tenis de Wimbledon en Londres, el viernes 4 de julio de 2025. (AP Photo/Kin Cheung)

“Wimbledon, tal como es ya, es un torneo sagrado, un torneo que todos quieren ganar o en el que quieren jugar”, dijo. “Esto es solo un bono. Es algo que lo llevará a un nivel aún más alto de reconocimiento”.