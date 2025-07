Los familiares de los rehenes israelíes de Hamas difundieron un mensaje de los secuestrados: “No nos sentimos seres humanos”

Familias de rehenes de Hamas difunden video para exigir acuerdo de alto el fuego integral

Familias de Maxim Herkin y Bar Kuperstein, dos de los rehenes que permanecen bajo control de Hamas en la Franja de Gaza, autorizaron este miércoles la difusión de un fragmento de vídeo producido por el grupo terrorista palestino en abril, según informó el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas. El fragmento, de 44 segundos, fue publicado en el contexto de una nueva campaña que reclama un acuerdo de alto el fuego integral y se opone a una liberación parcial y escalonada de cautivos.

Según el Foro, el vídeo reproduce extractos de varias filmaciones de propaganda de Hamas que ya contaban con el aval de los familiares para su publicación. El inicio presenta imágenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmando que su país “quiere recuperar a los rehenes”, y posteriormente muestra a Herkin y Kuperstein sentados contra una pared. Herkin aparece con una mano vendada y describe: “Somos hombres muertos caminando”. Añade: “No nos sentimos seres humanos”. Seguidamente, en una secuencia más breve, Kuperstein solicita “¡Por favor!”, interpretado por el foro como un llamado a la liberación.

El Foro subrayó: “El video pretende amplificar el grito de las familias de los rehenes y de los rehenes, ante la posibilidad de un acuerdo parcial, de selecciones crueles”. Las familias reclaman un acuerdo integral que asegure el regreso de todos los secuestrados, en oposición a criterios de selección.

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas rechaza liberaciones parciales y exige acuerdo total (REUTERS/Ammar Awad)

En medio de las negociaciones, presidente Trump aseguró que Israel había aceptado las condiciones necesarias para un cese del fuego de 60 días, durante el cual Estados Unidos trabajaría “con todas las partes para poner fin a la guerra”. El mandatario asignó a Qatar y Egipto la tarea de presentar la propuesta definitiva a Hamas.

Mientras tanto, las negociaciones avanzan bajo intensa presión internacional y en medio de marcadas diferencias entre las partes. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, confirmó el miércoles la disposición de su país a alcanzar un acuerdo tanto para terminar la guerra como para lograr la liberación de los rehenes. “Somos serios en nuestra voluntad de alcanzar un acuerdo sobre los rehenes y un alto el fuego. Hemos dicho sí a las propuestas del enviado especial estadounidense Witkoff. Hay algunos signos positivos”, declaró Saar. Añadió que esperan iniciar “conversaciones de proximidad lo antes posible”.

Por su parte, el grupo terrorista confirmó que evalúa las propuestas recibidas por medio de los mediadores Qatar y Egipto. En un comunicado difundido por el diario Filastin, Hamas sostuvo que considera indispensables el fin de la ofensiva, la retirada de las fuerzas israelíes y la llegada urgente de ayuda humanitaria.

A pesar de las declaraciones de Trump, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha evitado hasta el momento confirmar públicamente la aceptación de los términos mencionados. Durante una visita a Ascalón, afirmó: “No habrá Hamas. No vamos a volver a eso. Liberaremos a todos nuestros rehenes”, sin hacer alusión directa a la propuesta de alto el fuego. Recalcó que la eliminación de Hamas y la liberación de los cautivos no son objetivos opuestos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sostenido un diálogo constante con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en medio de las negociaciones para el alto el fuego (REUTERS/ARCHIVO)

Dentro de Israel, el debate político está condicionado por la oposición de los ministros de extrema derecha Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, quienes rechazan cualquier tipo de tregua y exigen continuar la ofensiva militar, además de recuperar los asentamientos evacuados en 2005. El equilibrio parlamentario del gobierno de Netanyahu depende en buena medida del apoyo de estos aliados.

Hamás reiteró este miércoles que cualquier acuerdo debe incluir la retirada total de las tropas israelíes y la entrada de asistencia humanitaria, e informó que se están realizando consultas internas para evaluar las propuestas de los mediadores con el objetivo de lograr un entendimiento que ponga fin a la ofensiva.

La situación humanitaria en la Franja de Gaza continúa siendo crítica tras 21 meses de conflicto, con cerca de 2 millones de personas enfrentando condiciones extremas. La ofensiva comenzó tras los ataques del 7 de octubre de 2023, en los que murieron unas 1.200 personas y unas 250 fueron secuestradas, según datos oficiales israelíes.

Actualmente, Hamás mantiene a 49 personas como rehenes, de las cuales al menos 27 habrían muerto, de acuerdo con el ejército israelí. La mayoría de los familiares de los cautivos reclama la firma de un acuerdo que garantice el retorno de todos los secuestrados, ante la percepción de que la presión militar no ha resultado eficaz para su rescate.