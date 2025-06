El régimen de China amenazó con rechazar un acuerdo comercial con EEUU si no se ajusta a sus intereses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder chino Xi Jinping (REUTERS/Kevin Lamarque)

El régimen chino ha insistido este sábado que no aceptará ningún acuerdo comercial con EEUU que contravenga sus intereses a pocos días de que expire la fecha límite del 9 de julio propuesta por Donald Trump para intentar cerrar los términos definitivos de la negociación en medio de una tregua en su guerra arancelaria.

El Ministerio de Comercio indicó que el gigante asiático y Estados Unidos confirmaron los detalles del marco de acuerdo alcanzado a principios de junio en Londres por el que Beijing acelerará las solicitudes de exportación de “productos controlados”, mientras que Washington levantará “una serie de medidas restrictivas” contra el país.

Ahora, el Ministerio ha endurecido su mensaje y avisado que “China se opondrá firmemente a cualquier acuerdo alcanzado a expensas de sus intereses para la supuesta reducción arancelaria”.

“Si eso sucede, China nunca lo aceptará y se opondrá resueltamente para salvaguardar sus legítimos derechos”, expresó un portavoz del Ministerio, en declaraciones al diario estatal chino ‘Global Times’.

No obstante, el Ministerio también ha querido recalcar que “da la bienvenida a los esfuerzos” que se están efectuando para resolver las diferencias a través de estas “consultas de igual a igual” con Estados Unidos, al quien pide que se ponga “del lado de la equidad, la justicia y la corrección histórica, defendiendo firmemente las normas económicas y comerciales internacionales y el sistema comercial multilateral”.

Una vista de dron muestra vehículos eléctricos (VE) para exportación y contenedores en un puerto de Shanghái, China (China Daily vía REUTERS)

Estados Unidos y China han llegado a un acuerdo, una vez más, para reducir las tensiones comerciales. Sin embargo, los detalles son escasos, y el último pacto deja sin resolver importantes asuntos entre las dos mayores economías del mundo.

El presidente Donald Trump anunció el jueves por la noche que se había firmado un acuerdo con China. El secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, confirmó posteriormente a través de una entrevista con Bloomberg Television que Washington y Beijing ultimaron el entendimiento comercial alcanzado el mes pasado en Ginebra. Lutnick precisó: “El acuerdo se firmó y selló hace dos días”, y añadió que no ofrecería más detalles sobre los términos del documento.

El Ministerio de Comercio de China confirmó el viernes que se había alcanzado algún tipo de acuerdo, pero ofreció pocos detalles al respecto.

A mediados de junio, tras conversaciones bilaterales celebradas en Londres, el presidente de EEUU mencionó que el acuerdo con China contemplaba la imposición de un arancel estadounidense del 55% a productos chinos y otro del 10% a bienes estadounidenses por parte de Beijing. Hasta la fecha, las autoridades estadounidenses no habían difundido información sobre la firma del acuerdo y no convocaron a la prensa para documentar el acontecimiento.

El presidente de EEUU, Donald Trump

La administración de Trump ha priorizado la negociación de nuevos acuerdos comerciales desde su retorno a la Casa Blanca en enero. Según el mandatario, el 9 de julio se estableció como plazo inicial para negociar con socios internacionales y evitar la aplicación de los denominados “aranceles recíprocos”. No obstante, la Casa Blanca aclaró este jueves que dicho plazo no se considera vinculante para la consecución de nuevos pactos.

En ese contexto, Trump advirtió que Estados Unidos no necesariamente alcanzará acuerdos con todos sus socios comerciales y que aquellos países que no cierren pactos enfrentarán incrementos arancelarios. “No vamos a hacer tratos con todos. Les enviaremos una carta con un gracias y un pagas el 25, el 35, el 45%”, detalló el presidente.

El acuerdo con China y otro previamente firmado con el Reino Unido constituyen, hasta el momento, los únicos pactos comerciales formalizados por la administración actual. Trump subrayó que su política arancelaria tiene, entre sus efectos, elincentivo al retorno de empresas manufactureras a territorio estadounidense.

