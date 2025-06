El líder opositor bielorruso que sobrevivió al infierno carcelario de Lukashenko: “Casi olvidé cómo hablar”

Syarhei Tsikhanouski, activista opositor bielorruso liberado de prisión por las autoridades bielorrusas, habla durante una entrevista con Associated Press en Vilna, Lituania, el domingo 22 de junio de 2025. (Foto AP/Mindaugas Kulbis)

Siarhei Tsikhanouski está casi irreconocible. Figura clave de la oposición bielorrusa, encarcelada en 2020 y liberada inesperadamente el sábado, llegó a pesar 135 kilogramos (298 libras) y medir 1,92 metros (casi 1,93 metros), pero ahora pesa tan solo 79 kilos (174 libras).

El sábado, Tsikhanouski fue liberado junto con otros 13 presos y trasladado a Vilna, capital de la vecina Lituania, donde se reencontró con su esposa, la líder opositora bielorrusa exiliada Sviatlana Tsikhanouskaya, y sus hijos. Al día siguiente, en declaraciones a The Associated Press, Tsikhanouski intentó sonreír y bromear, pero con dificultad reprimió un profundo suspiro al recordar lo que sufrió tras las rejas.

“Esto es definitivamente tortura”, declaró Tsikhanouski a The Associated Press en su primera entrevista desde su liberación. Los funcionarios de la prisión “me repetían una y otra vez: ‘No solo estarás aquí los 20 años que ya te hemos dado’. Te condenaremos de nuevo”, afirmó. “Me dijeron: ‘Nunca saldrás’. Y repetían una y otra vez: ‘Morirás aquí’”.

Tsikhanouski, una de las figuras más prominentes de la oposición bielorrusa, afirmó que “casi olvidó cómo hablar” durante sus años en aislamiento. Lo mantuvieron en completo aislamiento, le negaron atención médica y apenas le dieron comida.

“Si me hubieras visto cuando me echaron solo dos cucharadas de avena en el plato, dos cucharitas…”, dijo, añadiendo que no podía comprar nada en el quiosco de la prisión. “A veces me daban un tubito de pasta de dientes, un trocito de jabón como limosna. A veces sí, a veces no.”

“Me dijeron: ‘Nunca saldrías’. Y repetían una y otra vez: ‘Morirás aquí’”. (AP foto/Mindaugas Kulbis)

Una voz prominente de disidencia

Tsikhanouski, popular bloguero y activista de 46 años, fue liberado pocas horas después de que las autoridades bielorrusas anunciaran que el autoritario presidente Alexander Lukashenko se reunió con el enviado del presidente estadounidense Donald Trump para Ucrania en Minsk, la capital bielorrusa. Keith Kellogg se convirtió en el funcionario estadounidense de mayor rango en visitar Bielorrusia, aliado cercano y dependiente de Moscú, en años.

Tsikhanouski, conocido por su lema anti-Lukashenko “Detengan la cucaracha”, fue arrestado tras anunciar sus planes de desafiar al dictador en las elecciones de 2020 y poco antes del inicio de la campaña. Fue condenado a 19 años y seis meses de prisión por cargos que, según se considera, tuvieron una motivación política. Su esposa se presentó en su lugar, movilizando a multitudes en todo el país. Los resultados oficiales otorgaron a Lukashenko su sexto mandato, pero la oposición y Occidente los denunciaron como una farsa.

Desde entonces, Lukashenko ha reforzado su control, consiguiendo un séptimo mandato en las controvertidas elecciones de enero de 2025. Desde mediados de 2024, su gobierno ha indultado a casi 300 presos, incluidos ciudadanos estadounidenses, en lo que los analistas consideran un intento de mejorar las relaciones con Occidente.

Tsikhanouski atribuyó al presidente estadounidense Donald Trump el mérito de haber contribuido a su liberación.

“Le agradezco infinitamente a Donald Trump”, dijo Tsikhanouski. “Ellos (las autoridades bielorrusas) quieren que Trump, al menos un poco, les dé un paso al costado. Están dispuestos a liberarlos a todos. ¡A todos!”

Syarhei Tsikhanouski (izquierda), llora mientras su esposa, la líder de la oposición bielorrusa Sviatlana Tsikhanouskaya, asiste a una conferencia de prensa en Vilna, Lituania, el domingo 22 de junio de 2025. (Foto AP/Mindaugas Kulbis)

Muchos siguen tras las rejas

Decenas de miles de personas salieron a las calles tras las elecciones de agosto de 2020. Miles fueron detenidas y muchas golpeadas por la policía. Destacadas figuras de la oposición huyeron del país o fueron encarceladas.

Al menos 1.177 presos políticos permanecen detenidos, según Viasna, el grupo de derechos humanos más antiguo y destacado de Bielorrusia. Entre ellos se encuentra su fundador, el activista de derechos humanos y Premio Nobel de la Paz, Ales Bialiatski.

También están tras las rejas Viktor Babaryka, un exbanquero que fue ampliamente visto en 2020 como el principal rival electoral de Lukashenko, y Maria Kolesnikova, una aliada cercana de Tsikhanouskaya y líder carismática de las protestas masivas de ese año.

Un lanzamiento sorpresa y un reencuentro emotivo

Tsikhanouski calificó su liberación como “un sueño que aún cuesta creer”. El sábado, según contó, los guardias lo sacaron de un centro de detención preventiva de la KGB, le pusieron una bolsa negra en la cabeza y lo esposaron antes de transportarlo en un minibús. Él y otros presos no tenían ni idea de adónde iban.

“Para ser honesto, todavía no puedo creerlo. Tenía miedo de despertar y que todo siguiera igual. No lo creo, todavía no lo creo”, dijo, haciendo frecuentes pausas para enjugarse las lágrimas.

Syarhei Tsikhanouski, abraza a su esposa Sviatlana Tsikhanouskaya. (AP Foto/Mindaugas Kulbis)

Los hijos de Tsikhanouski —su hija, de 9 años, y su hijo, de 15— no lo reconocieron cuando se reencontraron.

“Entramos y mi esposa le dijo a mi hija: ‘Tu papá ya llegó’”, dijo llorando. “Al principio no lo entendía, y luego entró corriendo; lloraba, yo lloraba... un buen rato. ¡Mi hijo también! Son emociones indescriptibles”.

Tsikhanouski, quien afirma que su salud se ha deteriorado tras las rejas, planea someterse a un reconocimiento médico en Lituania. Afirma que el frío y el hambre fueron las principales causas de enfermedad que afectaron a casi todos los presos políticos en Bielorrusia, quienes fueron sometidos a condiciones especialmente duras.

“Había enfermedades de la piel y todos tenían problemas renales por el frío, y nadie entendía realmente qué estaba pasando”, dijo Tsikhanouski. “Me salía sangre por la boca y por la nariz. A veces tenía convulsiones, pero todo era por el frío, ese frío terrible que se siente cuando uno está sentado en esas celdas de castigo”.

“No hay atención médica en la prisión. Ninguna en absoluto, para que lo sepas…”, dijo.

“Para ser honesto, todavía no puedo creerlo. Tenía miedo de despertar y que todo siguiera igual. No lo creo, todavía no lo creo”, dijo, haciendo frecuentes pausas para enjugarse las lágrimas. (AP Foto/Mindaugas Kulbis)

Tsikhanouski dijo que las condiciones mejoraron ligeramente después de la muerte en febrero de 2024 del líder opositor ruso Alexei Navalny en una colonia penitenciaria.

Cuando murió Alexei Navalny, pensé: «Probablemente me toque a mí pronto…». Y entonces algo cambió. Estaba claro que alguien de arriba dijo: «Asegúrense de que no muera aquí. No necesitamos ese problema». La cosa se suavizó un poco… En cierto momento, llegó la orden: hay que mantener con vida a Tsikhanouski, no matarlo.

Señalando a Putin

Tsikhanouski culpa al presidente ruso Vladimir Putin de apoyar a Lukashenko, tanto durante las protestas de 2020 como hasta el día de hoy.

Rusia apoya la economía bielorrusa con préstamos y subsidios al petróleo y el gas. A cambio, Bielorrusia ha permitido que Moscú utilice su territorio para enviar tropas y armas a Ucrania, y alberga fuerzas rusas y armas nucleares.

Tsikhanouski expresó su firme apoyo a Ucrania y calificó al Kremlin de mal común para ambos países.

Syarhei Tsikhanouski durante su entrevista. (AP foto/Mindaugas Kulbis)

Si no fuera por Putin, ya estaríamos viviendo en otro país. Putin reconoció la victoria de Lukashenko en las elecciones, calificó lo negro de blanco. Es decir, se negó a ver las falsificaciones —dijo Tsikhanouski—. Se ayudan mutuamente. Gracias a Putin, este gobierno ilegal sigue en Bielorrusia.

Algunos analistas han especulado que, al liberar al carismático y enérgico Tsikhanouski, las autoridades bielorrusas podrían estar intentando sembrar la división en la oposición. Sin embargo, Tsikhanouski insiste en que no tiene intención de cuestionar el papel de su esposa como líder internacionalmente reconocido de la oposición bielorrusa y hace un llamamiento a la unidad.

“Bajo ninguna circunstancia pienso criticar a ningún bielorruso, condenar o quejarme de nadie”, afirmó.

Tsikhanouski afirma que no dejará de luchar y que quiere volver a la actividad política y a trabajar como bloguero. Sin embargo, duda de que Lukashenko, ahora de 70 años, renuncie voluntariamente, a pesar de su edad.

“Ya no lo sé, ¿se irá o no?”, dijo Tsikhanouski. “Mucha gente dice que nada cambiará hasta que muera. Pero sigo contando con que ganen las fuerzas democráticas”.

(con información de AP)