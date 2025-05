Trump afirmó que está “muy decepcionado” por los ataques rusos en Ucrania durante las negociaciones de paz en Estambul (REUTERS/Leah Millis)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes que le “sorprendió” y “decepcionó” que Rusia lanzara ataques contra ciudades ucranianas mientras se desarrollaban los primeros contactos directos entre Moscú y Kiev en más de tres años, en un intento por explorar una salida diplomática al conflicto.

“He visto cosas que me sorprendieron mucho: disparos de cohetes contra ciudades como Kiev durante una negociación que sentí que estaba a punto de cerrarse. Íbamos a resolver un problema y, de repente, dispararon cohetes contra un par de ciudades y murió gente. Vi cosas que me sorprendieron, y no me gusta que me sorprendan. Así que estoy muy decepcionado en ese sentido”, expresó Trump desde el Despacho Oval.

Las declaraciones del mandatario tuvieron lugar durante una conferencia de prensa organizada con motivo de la salida de Elon Musk de su administración, luego de desacuerdos en torno a la política fiscal. En ese contexto, Trump fue consultado por su visión sobre el rol del presidente ruso, Vladimir Putin, en el conflicto con Ucrania.

Al ser preguntado sobre si considera a Putin como “el bueno o el malo”, el presidente estadounidense evitó una respuesta directa y afirmó: “Le conozco muy bien. He pasado por muchas cosas con él por el problema de Rusia”, en alusión a las investigaciones sobre la supuesta interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

Macron le pidió a EEUU que sancione a Vladimir Putin si rechaza el alto el fuego en Ucrania

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó el viernes que la respuesta de Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, ante un eventual rechazo ruso a un alto el fuego con Ucrania será un “test de credibilidad” para Washington.

“Si Rusia no está lista para hacer la paz, los Estados Unidos deben confirmar su compromiso de sancionarla. Es un test de credibilidad para los estadounidenses”, declaró Macron durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, en el marco del Diálogo Shangri-La, el principal foro de defensa y seguridad de Asia.

El mandatario francés reveló que había conversado recientemente con Trump. “Hablé hace 48 horas con el presidente Trump, que hizo notar su impaciencia. La pregunta ahora es: ¿qué hacemos? Nosotros estamos preparados”, señaló.

Es importante mencionar que Francia y otros países europeos han exigido una posición firme ante Moscú si continúa el conflicto en Ucrania. El 10 de mayo, Macron viajó a Kiev acompañado de otros líderes del continente, donde advirtió que, si el Kremlin no aceptaba un cese inmediato de las hostilidades, enfrentaría sanciones masivas.

(Con información de Europa Press y AFP)