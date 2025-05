El Kremlin rechazó el llamado de Zelensky a una reunión tripartita con Trump y Putin

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una reunión en Moscú con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán (Kremlin/dpa)

El Kremlin rechazó el miércoles la petición del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, de celebrar una cumbre a tres bandas con Donald Trump y Vladimir Putin, en un intento de Kiev de obligar a Moscú a detener su invasión de tres años de duración.

Moscú dijo que cualquier reunión entre el presidente ruso, Putin, y Zelensky sólo se produciría después de que los negociadores de ambas partes hubieran llegado a “acuerdos concretos”.

A principios de mes, Putin rechazó las propuestas de reunirse con Zelensky en Turquía.

El líder del Kremlin ha dicho en repetidas ocasiones que no considera a Zelensky un líder legítimo y ha pedido que sea derrocado.

El presidente estadounidense Trump, por su parte, ha expresado su frustración hacia ambos por no haber llegado aún a un acuerdo para poner fin a la guerra.

Las dos partes han intercambiado oleadas de ataques aéreos masivos en las últimas semanas, con Ucrania disparando casi 300 drones contra Rusia durante la noche, dijo el Ministerio de Defensa en Moscú.

“Si Putin no se siente cómodo con una reunión bilateral, o si todos quieren que sea una reunión trilateral, no me importa. Estoy listo para cualquier formato”, dijo Zelensky en declaraciones a los periodistas el martes que fueron publicadas el miércoles.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenskyy, habla durante una conferencia de prensa en Kiev, Ucrania, el lunes 19 de mayo de 2025. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

El líder ucraniano dijo estar “listo” para una reunión “Trump-Putin-yo”.

Preguntado por los comentarios de Zelensky el miércoles, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo: “Tal reunión debe ser el resultado de acuerdos concretos entre las dos delegaciones (ucraniana y rusa)”.

Las primeras conversaciones de paz directas en más de tres años entre las partes, celebradas en Estambul a principios de este mes, no lograron ningún avance.

Moscú ha rechazado las peticiones coordinadas de Occidente de un alto el fuego inmediato.

A la espera de sanciones

El presidente ucraniano también instó a Washington a entregar un paquete de sanciones contundentes a los sectores bancario y energético de Moscú.

“Trump confirmó que si Rusia no se detiene, se impondrán sanciones. Discutimos con él dos aspectos principales: la energía y el sistema bancario. ¿Podrá EE UU imponer sanciones a estos dos sectores? Me gustaría mucho".

El fin de semana, Trump llamó “loco” a Putin después de que un masivo ataque ruso matara al menos a 13 personas en toda Ucrania.

Y el martes siguió arremetiendo contra el líder ruso.

“De lo que no se da cuenta Vladimir Putin es de que si no fuera por mí, a Rusia ya le habrían pasado muchas cosas realmente malas, y quiero decir REALMENTE MALAS. Está jugando con fuego!” escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Trump llamó “loco” a Putin después de que un masivo ataque ruso matara al menos a 13 personas en toda Ucrania. (REUTERS/Kent Nishimura)

Ha amenazado en repetidas ocasiones con imponer nuevas sanciones a Rusia, pero aún no lo ha hecho.

A pesar de meses de diplomacia liderada por Estados Unidos, las dos partes no parecen estar cerca de llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra de tres años, desencadenada por la invasión rusa de febrero de 2022.

Decenas de miles de personas han muerto, gran parte del este y el sur de Ucrania ha quedado destruida y el ejército de Moscú controla ahora alrededor de una quinta parte del territorio ucraniano, incluida la península de Crimea, que Rusia se anexionó en 2014.

Horas después de que Zelensky hablara, Ucrania desató una de sus mayores andanadas de drones contra Rusia, donde las autoridades informaron de que los daños causados por los ataques fueron mínimos.

Los tres principales aeropuertos internacionales de Moscú se vieron obligados a suspender los vuelos durante horas durante la noche en medio del bombardeo, dijeron las autoridades de aviación.

Ampliación de tropas

ARCHIVO - Un tanque ucraniano pasa junto a un automóvil en llamas en la región de Sumy el 14 de agosto de 2024, en Ucrania, cerca de la frontera con Rusia. (AP Foto/Evgeniy Maloletka, archivo)

Ucrania ha acusado a Rusia de dilatar el proceso de paz y de no querer detener su invasión.

Kiev aún no ha recibido el prometido “memorándum” de Rusia sobre sus exigencias para un acuerdo de paz que Putin dijo que enviaría a Ucrania.

El trabajo sobre el documento estaba en sus “etapas finales”, dijo Peskov el miércoles.

También dijo que no había ninguna decisión sobre dónde tendría lugar la próxima ronda de conversaciones entre las dos partes, después de que Moscú rechazara las peticiones de celebrarlas en el Vaticano.

El enviado de Trump a Ucrania, Keith Kellogg, dijo el martes a Fox News que “probablemente” se celebrarían en Ginebra.

“Hay una enorme colección de matices que necesitan ser discutidos”, dijo Peskov cuando se le preguntó acerca de la creciente frustración de Trump por la lentitud del progreso.

En el campo de batalla, Zelensky dijo que Rusia estaba “acumulando” más de 50.000 soldados en la línea del frente en torno a la región fronteriza de Sumy, en el noreste del país, donde el ejército de Moscú ha capturado varios asentamientos en su intento de establecer lo que Putin ha denominado una “zona tampón” dentro del territorio ucraniano.

El ejército ruso dijo el miércoles que había capturado otro pueblo en la región de Sumy.

Zelensky viajó el miércoles a Alemania para entrevistarse con el canciller Friedrich Merz, que ha prometido un fuerte apoyo a Kiev en su lucha contra Rusia.

(Con información de AFP)