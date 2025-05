Un buque encalló en su casa mientras dormía en un paraíso nórdico y no sintió nada: “Me despertó un timbre molesto”

Un barco se estrelló contra un jardín y casi choca contra una casa en Noruega

Un hombre noruego se despertó y descubrió que un carguero había encallado y estuvo a punto de estrellarse contra su casa en la costa del fiordo de Trondheim.

Johan Helberg declaró a la emisora ​​noruega NRK que había dormido durante todo el incidente y que solo se despertó cuando un vecino empezó a llamar al timbre.

“Estaba medio despierto y oí un barco que pensé que pasaba, así que solo quería levantarme y mirar por la ventana del dormitorio”, dijo el vecino de Helberg.

“Saludé y grité, ‘hey hey’, pero desgraciadamente no sirvió para nada”, agregó.

Personas observan un buque portacontenedores de 135 metros de eslora que casi choca contra una casa en Trondheim, Noruega, el 22 de mayo de 2025. NTB/Jan Langhaug vía REUTERS

Las imágenes muestran la proa roja y verde del barco a pocos metros de la casa de Helberg. Helberg declaró a NRK que el único daño fue el cable de una bomba de calefacción.

Las autoridades afirman haber recibido informes de que el NCL Salten había encallado poco antes de las 6:00 a. m. del jueves. No se reportaron heridos ni derrames de petróleo.

Los esfuerzos por reflotar el barco durante la marea alta fueron infructuosos el jueves.

La naviera NCL declaró en un comunicado que estaba al tanto de las declaraciones de la policía sobre la existencia de un sospechoso. La compañía afirmó estar cooperando con la investigación.

No se pudo contactar inmediatamente con un portavoz de la policía el viernes.

El gran buque portacontenedores encalló la madrugada del jueves 22 de mayo y se estrelló contra el jardín delantero de Helberg, en el suroeste de Noruega.

“Si hubiera golpeado la roca allí, creo que habría sido dramático” dijo el propietario de la casa.

“Duermo bien. Siempre he dormido bien por la noche. Me despertó un timbre molesto que no paraba de sonar. Probablemente sea peor que un golpe como este. Era un timbre muy fuerte”, agregó Helberg.

El carguero NCL Salten, de 135 metros (443 pies) y bandera chipriota, rozó por poco la casa de Helberg.

El NCL Salten llevaba 16 tripulantes a bordo, ninguno de los cuales resultó herido en el accidente.

La policía noruega está investigando el incidente.

