Portugal reformará de manera “urgente” su sistema de comunicaciones de emergencia, tras las fallas expuestas durante el apagón (Europa Press)

El Gobierno de Portugal informó este viernes que reformará de manera “urgente” su sistema de comunicaciones de emergencia, tras las fallas expuestas durante el apagón masivo de este lunes.

Los Ministerios del Interior y de Infraestructuras explicaron en un comunicado que el actual Sistema Integrado de Redes de Emergencia y Seguridad (SIRESP), la plataforma destinada a facilitar las comunicaciones en situaciones de crisis, falló en sus funciones esta semana y, por tanto, resulta “urgente” iniciar las debidas tareas para su sustitución.

Para ello, sumaron, se creó un grupo de trabajo que revisará por completo el sistema y elaborará un informe, en el plazo máximo de tres meses, en el que presentará sus conclusiones y los lineamientos sobre los cuales construir un SIRESP “más robusto, fiable, resiliente e interoperable”, a la altura de su “relevancia estratégica”.

Esta revisión se sumará, a su vez, a otras auditorías ordenadas tras el corte de luz en la Península Ibérica, como la que solicitó la víspera el primer ministro Luis Montenegro, cuyos resultados estarán en máximo 20 días.

“Este análisis independiente, de carácter prioritario y urgente, se traducirá en un informe elaborado por cada una de las entidades” -la Autoridad Nacional de Aviación Civil, la Autoridad Nacional de Comunicaciones y el Instituto de Movilidad y Transporte- y deberá incluir “un análisis técnico y profundo de los incidentes”, así como “conclusiones claras y recomendaciones concretas” para el futuro, solicitó.

Ya en 2017, el SIRESP había estado en la mira de las autoridades por sus fallas durante una ola de incendios.

No obstante, pese a los persistentes problemas de comunicación, el presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, hizo un balance sobre el accionar de todos los organismos portugueses durante el apagón y consideró que el resultado fue “positivo”.

“Reconozco que este es uno de esos casos en los que el Gobierno tiene razón cuando dice: ‘Miren, a pesar de todo lo que pasó y al hecho de que hubo realidades y debilidades que se hicieron visibles y que no imaginábamos, a pesar de todo eso, no hay duda de que el balance es positivo”, señaló, aunque reconoció que “la oposición tiene razón cuando dice que para el futuro, (la gestión) debe ser mejor”.

“A muchos portugueses les quedó claro que no recibían los SMS de Protección Civil con la rapidez que les hubiera gustado. Yo no he recibido ni uno solo hasta la fecha. (Sin embargo), cuando suceden estas situaciones, de repente que hay una serie de vulnerabilidades que hay que prevenir para el futuro”, sumó.

Este lunes, Portugal se sumó a España y Francia, y experimentó un apagón masivo que afectó a millones de personas.

Enseguida, el Ejecutivo intentó contener la crisis y, mientras trabajaba por restablecer el suministro eléctrico, decretó “crisis energética” para facilitar la gestión de la atención sanitaria y de las telecomunicaciones, considerados servicios “críticos”.

Asimismo, se puso en contacto con la presidente de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen; el Gobierno español; y el líder del principal partido de la oposición, el Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, para elaborar una respuesta conjunta y coordinada.

(Con información de EFE y Europa Press)