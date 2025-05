Los incendios forestales arrasan el oeste de Jerusalén: al menos 36 heridos y más de diez localidades afectadas

Personal de seguridad y rescate israelí trabaja cerca de Latrun, en el centro de Israel, mientras estallan incendios forestales debido al calor y los vientos extremos en el centro de Israel, 30 de abril de 2025 REUTERS/Oren Ben Hakoon

Israel enfrenta una emergencia nacional por una oleada de incendios forestales desatados este miércoles en zonas boscosas ubicadas a unos 30 kilómetros al oeste de Jerusalén, que este jueves siguen fuera de control.

Las llamas, alimentadas por fuertes vientos y condiciones de extrema sequedad, han obligado a evacuar a miles de personas, interrumpido el tránsito en arterias clave como la autopista entre Jerusalén y Tel Aviv, y movilizado a más de 150 equipos de bomberos, soldados del Ejército y servicios de emergencia en múltiples frentes.

El balance provisional es de 36 heridos: 17 bomberos, dos de ellos hospitalizados, y 19 civiles, la mayoría por inhalación de humo, según datos del Servicio de Bomberos de Israel y del Magen David Adom (MDA), el principal servicio médico de emergencias del país. Doce personas fueron trasladadas a los hospitales Kaplan y Shamir Assaf Harofeh.

REUTERS/Oren Ben Hakoon

El fuego comenzó en la mañana del miércoles en áreas entre Latrun y Beit Shemesh, y se propagó rápidamente a lo largo de al menos once sectores activos, incluidos Shaar Hagai, Mesilat Zion, Nataf, Yad Hasmona, Neve Ilan, Mevo Horon, Canada Park, Anaba a Latrun, Neve Shalom, Birmania Road to the Eshtaol Forest, Beit Meir y Shoresh.

De los 119 equipos de bomberos desplegados hasta las 8:00 del jueves (hora local), 23 operan a alta intensidad en Beit Meir y Shoresh, dos de las áreas más comprometidas.

En paralelo, el Ejército israelí recibió órdenes del ministro de Defensa, Israel Katz, para colaborar con los bomberos y participar en evacuaciones, control de accesos y tareas logísticas.

Katz declaró que el país enfrenta “una emergencia nacional” y pidió “movilizar todas las fuerzas disponibles para salvar vidas y controlar los incendios”.

REUTERS/Ronen Zvulun

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, se desplazó a las zonas afectadas junto con altos mandos policiales y de bomberos.

En una declaración pública, confirmó que los esfuerzos de evacuación se han intensificado, mientras los servicios de rescate intentan contener el avance de las llamas hacia zonas habitadas.

REUTERS/Oren Ben Hakoon

El fuego obligó a cerrar por varias horas la autopista entre Jerusalén y Tel Aviv, una de las más transitadas del país, donde decenas de automovilistas quedaron atrapados. Muchos de ellos abandonaron sus vehículos y huyeron a pie para escapar del humo denso y las altas temperaturas.

Aunque la policía israelí anunció este jueves que todas las carreteras fueron reabiertas, miles de personas siguen evacuadas en al menos siete comunidades: Shaar Hagai, Mesilat Zion, Beit Meir, Shoresh, Neve Ilan, Yad Hasmona y Nataf.

También se evacuaron residentes de Mishmar Ayalon, Nachshon, Elad y Mevo Horon, trasladados a zonas seguras como Canada Park, Latrun y Neve Shalom. Incluso grupos de excursionistas fueron rescatados de urgencia de áreas afectadas por el fuego.

El MDA mantiene desplegadas unidades móviles y motocicletas médicas en zonas de alto riesgo para ofrecer atención inmediata.

REUTERS/Ronen Zvulun

Ayuda internacional

Israel ha solicitado ayuda internacional y ya recibió confirmación de envío de aviones cisterna de España, Francia, Rumanía, Croacia, Italia y Ucrania. Hasta el momento, doce aeronaves trabajan en el terreno, y se espera que ocho más lleguen durante el día desde Italia y Chipre para sumarse a las tareas de extinción.

Además, se han enviado peticiones formales de asistencia a Bulgaria y Grecia, países con experiencia en combatir incendios forestales de gran magnitud.

(Con información de EFE)