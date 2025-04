Difundieron un video inédito del papa Francisco grabado antes del agravamiento de su salud

El Vaticano difundió un video inédito del papa Francisco grabado antes de su agravamiento de salud

Un vídeo inédito del papa Francisco, grabado el 8 de enero en su residencia de la Casa Santa Marta, fue difundido este domingo, pocos días después de su muerte a los 88 años.

La publicación, realizada por el semanario italiano Oggi, muestra al pontífice vestido con un jersey blanco, dirigiéndose a los jóvenes para exhortarlos a “aprender a escuchar”. La grabación formaba parte de una iniciativa de diálogo entre jóvenes y adultos, organizada en preparación para el Jubileo de los Adolescentes que se celebra estos días en Roma.

El Vaticano difundió un video inédito del papa Francisco grabado antes de su agravamiento de salud

“Una cosa muy importante en la vida es escuchar, aprender a escuchar. Cuando una persona te habla, espera a que termine para entenderlo bien. Y luego, si quieres, di algo. Pero escuchar es importante,” afirma Francisco en el vídeo.

En su mensaje, advierte que “la gente no escucha” y que “en mitad de una explicación responden, y eso no ayuda a la paz”. Además, pide a los jóvenes que no olviden a sus abuelos, recordando que "los abuelos nos enseñan tanto“. El papa concluye su intervención con un pedido personal: “Rezo por ti. Reza por mí”.

Multitudinaria misa de luto en la plaza de San Pedro reúnió a 200.000 personas (REUTERS/Alkis Konstantinidis)

La difusión del video coincidió con la segunda misa de luto celebrada en la basílica de San Pedro del Vaticano, donde se congregaron unas 200.000 personas, en su mayoría jóvenes. Cientos de miles de adolescentes están reunidos en Roma para el Jubileo de los Adolescentes, un encuentro que incluía la canonización del italiano Carlo Acutis, pospuesta debido al fallecimiento del pontífice.

Francisco fue enterrado el sábado en la basílica de Santa María la Mayor, tras un multitudinario funeral en el Vaticano.

Segundas vísperas

Un numeroso grupo de cardenales acudió este domingo a la Basílica de Santa María la Mayor de Roma para rendir homenaje al difunto papa Francisco, fallecido el 21 de abril, y rezar ante su tumba, donde fue enterrado este sábado tras un multitudinario funeral.

Segundas vísperas: cardenales acudieron a la Basílica Santa María la Mayor para orar por Francisco

Desde las 07:00 hora local (05:00 GMT), la basílica abrió sus puertas al público, permitiendo el ingreso de las primeras personas que formaban fila desde una hora antes. A lo largo del día, al menos 30.000 personas visitaron el sepulcro del pontífice argentino, según informó el prefecto de Roma, Lamberto Giannini. Largas filas de espera reflejaron la devoción popular hacia Francisco, destacando el vínculo emocional de los fieles con el difunto pontífice.

El sepulcro, ubicado en una zona lateral de la capilla que custodia a la Virgen Salus Populi Romani, consiste en una lápida sencilla de mármol de Liguria, región italiana de donde eran originarios sus abuelos maternos. La tumba lleva solamente la inscripción “FRANCISCUS” en latín, cumpliendo así el deseo expresado por el pontífice en su testamento.

Segundo día del duelo en el Vaticano por la muerte del papa Francisco (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

A partir de las 16:00 horas (14:00 GMT), los cardenales, tras pasar individualmente ante la tumba, iniciaron la celebración de las segundas vísperas en el interior del templo, presididas por monseñor, Rolandas Makrickas, quien fue designado por Bergoglio para gestionar su entierro. Durante la ceremonia, oraron por el descanso eterno del Santo Padre, entonaron cantos gregorianos y elevaron súplicas en un ambiente de recogimiento.

A la par del solemne acto, la comunidad de fieles mantenía un constante desfile en silencio frente a la tumba de Francisco. La participación de los cardenales forma parte del proceso de duelo y preparación para el próximo cónclave, en el que se elegirá al sucesor de Francisco.

Sepulcro de Francisco se convierte en nuevo destino de peregrinación (REUTERS/Claudia Greco)

Este lunes, los purpurados retomarán las congregaciones generales en el Aula del Sínodo, sesiones que sirven para discutir los desafíos actuales de la Iglesia y perfilar las candidaturas. El Colegio Cardenalicio, compuesto por 252 cardenales, contó con la presencia de unos 220 en las exequias, aunque solo 133 tienen derecho a voto en el cónclave, de los cuales dos no podrán asistir por motivos de salud.

El calendario establece que, tras completar los nueve días de luto conocidos como “novendiales”, el cónclave debe comenzar entre el 5 y el 10 de mayo, respetando el plazo máximo de 20 días tras la muerte del pontífice. La fecha concreta se determinará en función de la llegada de los cardenales electores a Roma.