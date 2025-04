El nuevo muñeco Ken: LeBron James se transformó en el primer deportista en tener una figura de la línea de Barbie

LeBron James se convierte en el primer atleta masculino en ser un muñeco Ken (Mattel)

El rostro de LeBron James ya no solo domina las canchas de la NBA ni las campañas sociales. Desde la próxima semana, también ocupará un lugar en las estanterías de juguetes.

El miércoles, Mattel Inc. presentó un nuevo muñeco Ken basado en el ícono del básquet, lo que convierte a LeBron en el primer atleta profesional masculino en ser representado con una figura de esta línea.

Según la agencia de noticias AP, el muñeco estará disponible a partir del lunes con un precio de venta de 75 dólares (80.700 pesos, aproximadamente), y su diseño fue elaborado para capturar tanto el estilo característico del basquetbolista como su trabajo comunitario a través de su fundación.

Mattel lanza el muñeco Ken de LeBron James a 75 dólares, alrededor de 80.000 pesos argentinos (@kingjames)

Este lanzamiento sucede un año después de que Mattel incluyera a nueve atletas femeninas, entre ellas Venus Williams, como parte de su línea de Barbies inspiradas en mujeres del deporte. En este caso, el LeBron en formato Ken también pertenece a los productos de Barbie.

El muñeco de la estrella de la NBA forma parte de la serie Kenbassador, una colección que busca destacar figuras influyentes que promueven un impacto social positivo.

Según explicó la vicepresidente senior de Mattel, Krista Berger, busca actualizar el papel de Ken como algo más que el tradicional acompañante de Barbie.

“Estamos emocionados de traerles a los fanáticos una nueva presentación de Ken que celebra a LeBron como un modelo a seguir, su estatus de ícono, su impacto duradero en la cultura y su dedicación a dar un ejemplo positivo para que la próxima generación alcance su potencial ilimitado”, declaró Berger en el comunicado oficial según AP.

En la descripción del producto, en la web oficial de Mattel, escribieron: “Desde la construcción de escuelas y centros comunitarios hasta el alojamiento de familias sin hogar, LeBron y su fundación empoderan a los niños del centro de la ciudad con el apoyo que necesitan para tener éxito en la vida”.

El muñeco Ken de LeBron incluye detalles como la chaqueta con "LJ" y "We Are Family" (Mattel)

Cómo es la figura de LeBron

El juguete fue diseñado con un alto nivel de detalle visual. Lleva anteojos de sol, auriculares y una chaqueta azul y blanca que exhibe la inscripción “LJ” en el pecho, el número 23 -ícono de su carrera deportiva- en la manga derecha y diversos parches en referencia a Ohio, su estado natal, y a una corona que remite a su apodo: el “Rey James”.

En la parte posterior de la chaqueta se lee: “Solo un chico de Akron”, ciudad donde nació. La camiseta interior, blanca y sencilla, lleva el mensaje “We Are Family”, en alusión directa a la LeBron James Family Foundation, su organización sin fines de lucro. Completa el conjunto con zapatillas azules Nike, un guiño a su histórica alianza con la marca.

La reacción del “Rey” al ver su figura

LeBron, por su parte, expresó el valor que este proyecto tiene para él. “De niño, tuve la suerte de tener modelos a seguir que no solo me inspiraron, sino que también me mostraron lo que se puede lograr con esfuerzo y dedicación”, dijo según AP.

“Ahora, de adulto, entiendo lo vital que es para los jóvenes tener figuras positivas a las que admirar. Por eso, colaborar con Barbie para lanzar la muñeca LeBron James Kenbassadors es un gran honor”, continuó.

LeBron destacó la importancia de modelos a seguir para la juventud (@kingjames)

“Es una oportunidad para reconocer el gran impacto de los modelos a seguir que infunden confianza, inspiran sueños y muestran a los niños que ellos también pueden alcanzar la grandeza”, concluyó.

“Es genial”, dijo varias veces, cuando vio la figura por primera vez, agregó el artículo de AP. Con humor, añadió: “Quizás necesite levantar un poco. Tiene las piernas un poco flacas. Es un muchachito frágil. No, eso es genial”.

En su cuenta de Instagram, el basquetbolista publicó fotos con el muñeco y escribió: “¡Me conseguí un mini yo! Increíblemente genial y un honor ser parte de la familia de Barbie y Mattel, que sigue inspirando a la próxima generación. ¡Lil Bron llega a una tienda cerca de ti!”.