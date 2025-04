Joseph Bruce Ismay quedó marcado por el hundimiento del Titanic (Crédito: The Grosby Group)

La figura de Joseph Bruce Ismay, presidente de la compañía naviera White Star Line, quedó marcada por el hundimiento del RMS Titanic en abril de 1912. Durante décadas, su nombre fue sinónimo de cobardía, acusado de haber abandonado el barco mientras cientos de pasajeros perecían en las gélidas aguas del Atlántico Norte. Sin embargo, investigaciones recientes y publicaciones como el libro Understanding J. Bruce Ismay: The True Story of the Man They Called ‘The Coward of Titanic’ han arrojado nueva luz sobre su papel en la tragedia, desmintiendo muchas de las acusaciones que lo persiguieron hasta su muerte.

Según informó el medio original Sensacine, Ismay, quien viajaba a bordo del Titanic en su viaje inaugural, fue retratado en la película de 1997 dirigida por James Cameron como un hombre arrogante y ambicioso. En la cinta, interpretada por Jonathan Hyde, se lo muestra presionando al capitán del barco para aumentar la velocidad con el objetivo de ganar notoriedad en la prensa. Además, se lo presenta como alguien que, al darse cuenta de la inminente catástrofe, sin duda se aseguró su lugar en un bote salvavidas, dejando atrás a otros pasajeros. Esta representación, aunque basada en la percepción popular de la época, no refleja con precisión los hechos, según detallaron investigaciones posteriores.

El peso de las acusaciones y la construcción de un villano

Tras el hundimiento del Titanic, Ismay fue objeto de una intensa campaña de desprestigio por parte de ciertos sectores de la prensa, que lo calificaron como “el mayor cobarde de la historia”. Se lo acusó de haber priorizado su vida sobre la de mujeres y niños al abordar un bote salvavidas, así como de haber reducido costos en la construcción del barco, comprometiendo la seguridad de los pasajeros. Estas acusaciones, según consignaron el medio original, no solo dañaron su reputación, sino que también afectaron profundamente su salud mental y emocional.

Sin embargo, las investigaciones oficiales realizadas tras el desastre no encontraron pruebas que respaldaran estas afirmaciones. Según los registros, Ismay colaboró ​​activamente en la evacuación del barco, ayudando a pasajeros a abordar los botes salvavidas. Solo subió a uno de los últimos botes cuando este estaba a punto de ser bajado y quedaban asientos vacíos. Además, testimonios de miembros de la tripulación superviviente desmintieron que Ismay hubiera presionado al capitán para aumentar la velocidad o que hubiera ignorado los avisos de icebergs.

La representación en el cine y su impacto en la percepción pública

Jonathan Hyde interpretó a Joseph Bruce Ismay en la famosa película

La película Titanic de James Cameron, estrenada en 1997, consolidó la imagen negativa de Ismay en el imaginario colectivo. Aunque el director se esforzó por recrear con precisión muchos aspectos del naufragio, incluyendo la estructura del barco y los eventos clave, la representación de Ismay como un hombre altivo y egoísta fue una dramatización basada en la narrativa popular de la época. Según el medio Sensacine, Cameron realizó una extensa investigación, incluyendo entrevistas con familiares de víctimas y supervivientes, pero optó por mantener la versión más conocida de Ismay, que ya había sido ampliamente difundida por la prensa de principios del siglo XX.

Esta representación, aunque efectiva desde el punto de vista cinematográfico, perpetuó una imagen distorsionada del empresario. Según el libro publicado en 2022 por Clifford Ismay, descendiente de Joseph Bruce Ismay, los hechos reales muestran a un hombre que, lejos de ser un villano, apoyó un papel activo en el rescate de pasajeros y sufrió profundamente las consecuencias del desastre.

Una vida marcada por el arrepentimiento y el aislamiento

Joseph Bruce Ismay quedó profundamente afectado luego del hundimiento del Titanic (Wikipedia)

<br/>

La vida de Ismay tras el naufragio estuvo marcada por el dolor y el aislamiento. Según detalló el medio mencionado anteriormente, el empresario renunció a su carga en la White Star Line al año siguiente del desastre y se retiró de la vida pública. A pesar de dedicarse a labores humanitarias y sociales, nunca logró superar el estigma asociado a su nombre. La campaña de desprestigio, atribuida en parte a medios controlados por un enemigo personal, contribuyó a que Ismay viviera el resto de sus días atormentado por la culpa y el rechazo social.

El impacto psicológico del naufragio fue devastador para Ismay. Según Sensacine, pasó el resto de su vida reflexionando sobre su decisión de abordar un bote salvavidas mientras otros perecían. Aunque sus acciones fueron justificadas por las investigaciones oficiales, el peso de la opinión pública y su propio sentido de responsabilidad lo llevaron a un estado de salud mental frágil. Finalmente, murió en 1937 a causa de una trombosis, sin que su nombre hubiera sido reivindicado.

La reclamación tardía de un hombre incomprendido

Un siglo después del hundimiento del Titanic, la figura de Joseph Bruce Ismay comienza a ser vista bajo una nueva luz. Según el medio original, investigaciones recientes y publicaciones como el libro de Clifford Ismay han contribuido a desmontar muchos de los mitos que rodeaban su papel en la tragedia. Estos esfuerzos no solo buscan limpiar su nombre, sino también ofrecer una visión más equilibrada y justa de los eventos que marcaron su vida.

La historia de Ismay es un recordatorio de cómo la percepción pública puede ser moldeada por narrativas incompletas o inexactas. Aunque su reputación fue destruida por las acusaciones y la representación mediática, los hechos demuestran que su papel en el desastre del Titanic fue mucho más complejo de lo que se creyó durante décadas.