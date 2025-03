Arrestaron al principal rival de Erdogan en Turquía por presunta corrupción y supuestos vínculos con el terrorismo

El régimen de China sentenció a muerte a un investigador estatal por supuesto espionaje y venta de información clasificada Según la versión de Beijing, el acusado realizó copias no autorizadas de documentos sensibles mientras trabajaba en un instituto de investigación. Después de renunciar a su puesto, intentó vender dicha información a una agencia de inteligencia extranjera

Ex presidentes iberoamericanos pidieron a Trump proteger a los migrantes venezolanos y reforzar la presión sobre Maduro En una carta dirigida al líder republicano, los ex mandatarios del Grupo IDEA señalaron que los venezolanos han demostrado ser “reconocidas fuerzas de trabajo y de progreso” y que no deben ser asociados indiscriminadamente con grupos delictivos