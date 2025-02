Macron reiteró que no descarta el envío de fuerzas francesas a Ucrania tras un acuerdo de paz con Rusia

Israel confirmó que Hamas entregó los cuerpos de Ariel y Kfir Bibas, pero que el tercero no pertenece a Shiri Bibas, su madre “Durante el proceso de identificación, se encontró que el cuerpo adicional recibido no era el de Shiri Bibas y no se halló coincidencia con ningún otro secuestrado. Es un cuerpo anónimo sin identificación”, informó el Ejército israelí en un comunicado