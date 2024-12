Elecciones parlamentarias en Rumania: el primer ministro llamó a votar pensando en Europa y la OTAN para no caer en el “caos”

La gente se prepara para votar este domingo en Bucarest (REUTERS/Andreea Campeanu)

El primer ministro rumano, el socialdemócrata Marcel Ciolacu, ha animado este domingo a sus compatriotas a votar en las elecciones parlamentarias con la mirada puesta en Europa y la OTAN para no caer en el “caos”, después del éxito en las pasadas presidenciales de las propuestas ultranacionalistas y euroescépticas.

“He votado para que Rumania siga estando en el espacio Schengen, en la Unión Europea y en la OTAN. Creo que hoy los rumanos pueden elegir entre la estabilidad y el caos”, dijo Ciolacu este domingo tras ejercer su derecho al voto.

“Creo que hoy es un día muy importante para que todos nosotros, los rumanos, continuemos nuestro viaje por Europa y el Atlántico Norte. Es lo más importante que tenemos que elegir hoy”, expresó al salir de su colegio electoral en Buzau.

En esa línea se ha manifestado el presidente de Rumania, Klaus Iohannis, quien, tras votar en Bucarest, celebró que en anteriores elecciones los rumanos hayan votado por el “camino euroatlántico”.

El momento en que vota el primer ministro rumano Marcel Ciolacu (Inquam Photos/Bogdan Buda vía REUTERS)

“Estamos bien integrados en la Unión Europea, estamos bien posicionados y somos muy respetados en la OTAN. Pero para que siga así, tenemos que votar de esa manera. En conclusión, por favor voten. He votado por una Rumania europea”, comentó.

Por su parte, la candidata presidencial, Elena Lasconi, dijo votar por la libertad de Rumania. “No nos arrodillaremos, seguiremos siendo libres, pensaremos libremente”, manifestó la líder conservadora, informa el diario ‘Adevarul’.

Por otro lado, su rival en la segunda vuelta de las elecciones, Calin Georgescu, optó por no responder a las preguntas de la prensa. “Ustedes tienen todas las respuestas”, expresó, visiblemente contrariado.

“He visto que están muy enojados conmigo por no responder preguntas. Sí, no acepto preguntas y tampoco lo haré ahora (...) Superado esto, quiero decirles que quiero ser un presidente que ponga a su gente, a su país, en primer lugar. Eso no se negocia”, manifestó Georgescu.

La líder del partido de oposición de centroderecha Unión Salvemos Rumania (USR), Elena Lasconi, sonríe después de emitir su voto en Campulung (Inquam Photos/Ovidiu Micsik vía REUTERS)

Los rumanos votan este domingo en unas elecciones parlamentarias marcadas por la posible anulación de los resultados de la primera vuelta de las presidenciales de la semana pasada, así como por el auge de la extrema derecha tras la sorprendente victoria en aquellos comicios de Calin Georgescu, candidato nacionalista considerado prorruso y cuya campaña ha sido cuestionada por falta de transparencia.

En esta ocasión el Partido Socialdemócrata (PSD) no parte como favorito, según las encuestas, que la sitúan como segunda fuerza más votada, con el 21,4 por ciento de los apoyos; aunque no muy lejos del primero, la euroescéptica y conservadora Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR), que obtendría el 22,4 por ciento.

(Con información de AP)