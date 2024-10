Un tribunal alemán absolvió al principal sospechoso del secuestro de Madeleine McCann de otros cargos de delitos sexuales

Christian B. está acusado de tres cargos de violación agravada y dos cargos de abuso sexual de menores en Portugal entre el 12 de diciembre de 2000 y el 11 de junio de 2017. Julian Stratenschulte/Pool vía REUTERS

Un tribunal alemán absolvió el martes a un hombre que también está bajo investigación por la desaparición en 2007 de la niña británica Madeleine McCann en un juicio por cargos de delitos sexuales no relacionados.

El tribunal estatal de Braunschweig absolvió al ciudadano alemán de 47 años, identificado por los medios locales como Christian Brueckner, de dos cargos de violación y dos de abuso sexual.

Sin embargo, Brueckner permanecerá en prisión un año más porque aún cumple una condena de siete años por violación en otro caso, informó la agencia de noticias alemana dpa.

Brueckner había estado siendo juzgado desde febrero por delitos que presuntamente cometió en Portugal entre 2000 y 2017. Los abogados defensores habían señalado lo que calificaron de falta de pruebas y testigos que no eran creíbles, y sugirieron que podría no haber sido acusado si no hubiera sido también sospechoso en el caso McCann.

Los fiscales habían argumentado que se le debería imponer una pena de 15 años de prisión y mantenerlo en prisión preventiva una vez que la hubiera cumplido.

Una fotografía facilitada a Reuters el 16 de julio de 2020 por los Carabineros de la policía militar muestra a un hombre identificado como Christian Brueckner, en el momento en que fue arrestado en 2018, en virtud de una orden internacional de arresto por tráfico de drogas y otros delitos. Carabineros/Folleto vía REUTERS

“Las pruebas que teníamos no eran suficientes para condenar al acusado”, dijo la jueza presidenta del tribunal, Uta Engemann, según dpa, y añadió que “estábamos tratando con testigos poco fiables, algunos de los cuales mintieron deliberadamente al tribunal”.

Engemann argumentó que los testigos habían sido influenciados en sus declaraciones por los informes de los medios sobre Brueckner, quien, según ella, había sido “estilizado como un monstruo sexual y asesino de niños”.

La víctima irlandesa acudió a declarar como parte del proceso el pasado mes de mayo, pero dado que el hombre que la violó llevaba el rostro cubierto con una máscara, no fue posible una identificación inequívoca del perpetrador.

Los fiscales dijeron que apelarían el fallo.

“Creemos que la decisión es errónea, por lo que apelaremos al Tribunal Supremo alemán para que el tribunal supremo pueda verificar si hay errores en el veredicto”, dijo el fiscal Hans Christian Wolters.

Miembros de Scotland Yard despejan una zona durante la búsqueda de la niña británica desaparecida Madeleine McCann en Praia da Luz, cerca de Lagos, el 7 de junio de 2014. REUTERS/Carlos Vidigal/Foto de archivo

Brueckner no ha sido acusado en el caso McCann, en el que se le investiga por sospecha de asesinato. Pasó muchos años en Portugal, incluso en el complejo turístico de Praia da Luz en la época de la desaparición de Madeleine en 2007. Ha negado cualquier implicación en su desaparición.

La desaparición de la niña británica del apartamento turístico que ocupaba con su familia en el Algarve portugués en 2007 constituye uno de los casos más mediáticos e investigados de este tipo de todos los tiempos.

Brücker se hallaba en las inmediaciones cuando la niña desapareció, según la señal de su teléfono móvil, y hay un testigo que asegura que el sospechoso le confesó el asesinato de la pequeña, pero de momento no existen pruebas suficientes para acusarle formalmente.

Actualmente cumple una condena de siete años de prisión tras ser condenado en 2019 por el tribunal de Braunschweig por la violación de una mujer estadounidense de 72 años en Portugal en 2005.

El tribunal estatal de Braunschweig es competente porque Brueckner tuvo su última residencia alemana en esa ciudad de la Baja Sajonia.

(con información de AP y EFE)