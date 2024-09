Organizaron una boda en un hogar de ancianos para que un residente de 99 años pueda acompañar a su hija al altar

Se realizó una boda en un hogar de ancianos para que un hombre de 99 años pueda acompañar a su hija al altar

Henry Clayton, residente de 99 años del hogar de cuidados The Spinney Care Home en Chingford, Londres, no pudo asistir a la boda de su hija Fiona Butler-Clayton debido a su delicado estado de salud. No obstante, el personal del hogar se movilizó para cumplir este anhelo familiar y realizó una ceremonia especial en sus instalaciones.

Fiona y su esposo, Richard Butler, de 60 años, contrajeron matrimonio en la región de Cotswolds en junio. Sin embargo, al conocer el dilema de la pareja, The Spinney ofreció organizar una “bendición nupcial” después de la boda. La ceremonia fue oficiada por el ministro de la Iglesia Reformada Unida de Chingford y contó con la presencia de familiares como los bisnietos de Henry, Phoebe y Teddy, así como amigos y compañeros residentes de Henry.

El hogar de cuidados "The Spinney" organizó una bendición nupcial para Henry Clayton y su hija Fiona (Captura: The Spinney)

El anciano expresó su conmoción y gratitud por el esfuerzo realizado: “Estoy completamente abrumado por que todos hayan hecho todo este esfuerzo para que yo pudiera entregar a mi hermosa hija Fiona a su novio”, declaró a Waltham Forest Echo. Fiona también compartió su emoción: “Significa el mundo para mí poder incluir a mi papá en nuestras celebraciones de boda”, comentó a SWNS.

El evento fue emotivo y estuvo meticulosamente planeado, debido a que incluyó varias sorpresas para Henry. Una cantante contactada por el hogar entonó Can’t Help Falling in Love de Elvis Presley mientras Henry acompañaba a su hija al altar y, durante la recepción, su nieta Hannah Swain-Evans interpretó The Rose de Bette Midler. Fiona agregó que fue una “tarde mágica” que atesorará “para siempre” junto a su familia.

Henry Clayton, residente de The Spinney, dijo estar abrumado por la emotiva ceremonia organizada para él (Captura: The Spinney)

La decoración del hogar y el brindis con espumantes añadieron un toque festivo a la ocasión. Lisa Wright, gerente de The Spinney, señaló la dedicación del equipo por personalizar la experiencia para cada residente, asegurando la felicidad y bienestar de Henry. “Tomamos el tiempo para entender a cada residente individual y qué es importante para ellos en sus vidas. Poder entregar a su hija era importante para Henry y los nuevos recuerdos que ha creado son muy especiales”, explicó a SWNS.

Este acto generoso y considerado por parte del personal del hogar no pasó desapercibido. The Spinney es conocido por sus servicios de cuidado residencial, demencia y asistencia al final de la vida, y este evento resalta su compromiso con las necesidades emocionales y personales de sus residentes.

La boda de Fiona y Richard en Cotswolds dio lugar a una bendición especial en el hogar de cuidados donde reside su padre (Captura: The Spinney)

Esta historia ilustra cómo la dedicación y el compromiso de un equipo de cuidados pueden tener un profundo impacto en la vida de sus residentes y sus familias. “Fue un privilegio poder organizar la bendición de Fiona y Richard y hacer posible que Henry tuviera una participación tan importante en los nupcios de la pareja”, aseguró Wright a SWNS.

El rol de “The Spinney” y las reacciones del público

Tras la boda, el hogar de cuidados publicó en su página de Facebook: “¡Qué bendición nupcial tan increíble tuvimos hoy en The Spinney! Nuestro apuesto Henry entregó a su hermosa hija, Fiona, a su novio, Richard. La nieta de Henry cantó a la perfección durante la ceremonia. A continuación, hubo un fantástico entretenimiento a cargo de Debbie y un delicioso bufé de bodas y un pastel a cargo de nuestro equipo de cocina. Una ocasión mágica para todos y llena de amor”. Junto al texto, adjuntaron un video que detalla cada momento del casamiento que ellos mismos organizaron.

Familiares, amigos y compañeros de residencia participaron en la ceremonia para Henry Clayton en Chingford (Captura: The Spinney)

Ante esto, los allegados y conocidos decidieron comentar la publicación con hermosas palabras de felicitaciones. Algunos de los comentarios públicos fueron: “¡Qué maravilloso! Felicitaciones a Fiona y Richard y al orgulloso papá, Henry. Parece una ocasión maravillosa para todos en The Spinney. Gran idea, muy bien organizada” y “Felicidades a Fiona y Richard. ¡Qué celebración más bonita!”.