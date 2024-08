Hace 42 años, una bebé fue asesinada y abandonada en una bolsa de plástico: ahora un giro inesperado reabrió el caso

Cuatro décadas después, la policía reabre el caso del "Little Sparrow" con nuevas pruebas e investigaciones avanzadas

En la gélida mañana de noviembre de 1982, el hallazgo de un pequeño cuerpo en la estación de tren de Northampton, Inglaterra, estremeció a la comunidad local y a todo el país. Dentro de una simple bolsa de plástico, cuidadosamente envuelta en tela, yacía el cadáver de una recién nacida. La niña había sido estrangulada y abandonada en un lugar de tránsito, un escenario que rápidamente se convirtió en un símbolo de tragedia y misterio.

El reverendo George Burgon y su esposa Margaret, se ocuparon del entierro y la llamaron “Fallen Sparrow” (gorrión caído), en referencia a un texto bíblico que se refiere a cómo Dios llora la pérdida de incluso la cosa más pequeña. Con el tiempo la prensa instaló el “Little Sparrow” (pequeño gorrión) y el misterio generó una oleada de indignación y dolor.

La policía lanzó una investigación exhaustiva, que se prolongó durante seis meses, en un intento desesperado por identificar tanto a la bebé como a la madre que la había traído al mundo. Sin embargo, la falta de avances y las limitaciones tecnológicas de la época, cuando la ciencia del ADN no estaba desarrollada frustraron los esfuerzos de los investigadores.

No había pistas claras, no había testigos, y con el tiempo, el caso se enfrió, dejando tras de sí solo preguntas sin respuesta y un nombre: “Little Sparrow”, el apelativo cargado de la compasión de aquellos que, aunque no la conocían, sintieron la tragedia como propia.

La tumba de "Little Sparrow" en el cementerio de Towcester Road se ha convertido en un símbolo de memoria y compasión para la ciudad (Google maps)

Pero el misterio no quedó enterrado con la bebé. Cuarenta y dos años más tarde, en un giro inesperado que pocos podrían haber anticipado, el caso fue reabierto por la policía de Northampton, ahora armada con herramientas y técnicas modernas. Una revisión de este “cold case” en 2023 llevó a la identificación de nuevas pruebas que señalaron a una mujer de 57 años.

La sospechosa, que en el momento del crimen tenía 15 años, fue arrestada bajo sospecha de asesinato, reviviendo un caso que muchos pensaban que nunca se resolvería. ¿Cómo fue identificada? Esa es una de las preguntas que aún persisten, ya que la policía ha guardado silencio sobre los detalles que condujeron a su arresto, que mantuvieron el aura de misterio que ha envuelto este caso desde el principio.

La detención no cerró el caso. La mujer fue liberada bajo fianza días atrás, y las dudas persisten en aquellos que han seguido este caso durante décadas. Mientras tanto, la comunidad y especialmente Margaret y George Burgon, esperan respuestas, mantienen viva la memoria de la niña.

Northampton se encuentra en el centro de Inglaterra, que sirve como la capital del condado de Northamptonshire. (Google Maps)

La dedicación de Margar y George Burgon

El vicario de la iglesia local de St. Mary’s en Far Cotton y su esposa Margaret se sintieron profundamente conmovidos por el destino de la bebé desconocida. Cuando la policía les pidió que organizaran un entierro para la niña, no lo dudaron. Para ellos, aquella pequeña era un cadáver anónimo y una vida truncada, un “Fallen Sparrow” (gorrión caído), que merecía ser recordado y amado, aunque solo fuera en su memoria.

El funeral que organizaron en noviembre de 1982 fue más que un simple ritual. Aunque la bebé fue enterrada como una “pobre”, en una esquina remota del cementerio de Towcester Road, el reverendo George la trató como si fuera la ceremonia de una princesa.

Margaret, junto a su esposo, se comprometió en ese momento a que esta niña no sería olvidada. Y cumplieron esa promesa. Durante 42 años, Margaret visitó la tumba del “Little Sparrow” varias veces al año, llevándole flores y rezando por ella. Su devoción no disminuyó con el tiempo; al contrario, cuando la sencilla vasija de piedra que marcaba la tumba comenzó a deteriorarse, Margaret decidió erigir una lápida permanente, asegurándose de que la memoria de la niña no se desvaneciera con el tiempo.

Pero más allá del acto de mantener viva la memoria de la niña, los Burgon encontraron un propósito en su dolor. Convirtieron la tumba en un lugar de amor y reflexión para cualquier persona que se sintiera llamada a rendir homenaje a una vida tan breve y trágica. En 2019, gracias a la generosidad de un cantero local que donó una lápida, y lograron inscribir las palabras que George había pronunciado durante el funeral: “Un gorrión caído conocido solo por Dios y amado por Dios”.

El arresto de la mujer de 57 años trajo consigo una avalancha de emociones para Margaret. Durante más de cuatro décadas, había vivido con la incertidumbre sobre la identidad de la madre del “Little Sparrow” y las circunstancias que llevaron a su trágico destino. Ahora, las sospechas de haber encontrado a la madre de la bebé son cada vez más fuertes.

Cuando los policías aparecieron en su puerta con la noticia, Margaret sintió un shock profundo, pero también una inmensa tristeza por la mujer arrestada. “Es cadena perpetua para la madre”, reflexionó en diálogo con el Daily Mail, comprendiendo el peso que debió haber soportado durante todos esos años. Sin embargo, la falta de detalles sobre cómo la mujer fue identificada, y la posibilidad de que nunca se revele la verdad completa, deja a Margaret con preguntas sin respuesta.

A pesar de todo, Margaret no ha perdido la esperanza. Aunque el caso sigue envuelto en misterio, ella ha expresado su deseo de reunirse con la madre, si es posible, y llevarla a la tumba de su hija. “Quiero hacerle saber que su hija fue amada y que cada año le llevé flores y le deseé un feliz cumpleaños”, dijo Margaret. Pero también entiende que tal vez esta mujer prefiera dejar el pasado donde está, en un rincón remoto del cementerio, donde una pequeña vida dejó una huella imborrable en el corazón de aquellos que la cuidaron, aunque solo fuera en espíritu.

La comunidad de Northampton fue estremecida por la trágica muerte de una recién nacida, ahora conocida como "Little Sparrow"(Google maps)

La promesa que Margaret y George hicieron en 1982 sigue siendo tan fuerte como el primer día: “No será olvidada”.