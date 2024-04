Ucrania reduce la edad de reclutamiento a 25 años para cubrir el déficit de tropas que luchan contra Rusia

Soldados recién reclutados celebran el final de su instrucción en una base militar cerca de Kiev (AP Foto/Efrem Lukatsky, Archivo)

Ucrania redujo el miércoles la edad de reclutamiento militar de 27 a 25 años en un esfuerzo por reponer sus mermadas filas después de más de dos años de guerra tras la invasión a gran escala de Rusia.

La nueva ley de movilización entró en vigor un día después de que la firmara el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy. El parlamento de Ucrania, la Verjovna Rada, lo aprobó el año pasado.

No quedó claro de inmediato por qué Zelenskyy tardó tanto en convertir la medida en ley. No hizo ningún comentario público al respecto y los funcionarios no dijeron cuántos nuevos soldados esperaba ganar el país ni para qué unidades.

El servicio militar obligatorio ha sido un asunto delicado en Ucrania durante muchos meses en medio de una creciente escasez de infantería, además de una grave escasez de municiones que le ha dado a Rusia la iniciativa en el campo de batalla. Los propios problemas de Rusia con mano de obra y planificación le han impedido hasta ahora aprovechar plenamente su ventaja.

La edad promedio de los soldados ucranianos, al igual que los del lado ruso, es de alrededor de 40 años, dicen los analistas militares. A algunos ucranianos les preocupa que sacar a los adultos jóvenes de la fuerza laboral sea contraproducente al dañar aún más la economía devastada por la guerra, pero, según se informa, el problema se ha agudizado mientras Kiev se prepara para una esperada ofensiva de verano por parte de las fuerzas del Kremlin.

Volodimir Zelensky, durante una breve ceremonia que honra a los militares destacados en la guerra contra la invasión rusa (Europa Press/Contacto/Ukraine Presidency/Ukrainian/Archivo)

El entusiasmo inicial por salir a luchar contra las fuerzas del Kremlin ha disminuido, aunque el apoyo público a la guerra sigue siendo alto.

Ucrania actualmente prohíbe a los hombres menores de 60 años viajar al extranjero. Muchos hombres ucranianos están evadiendo el reclutamiento escondiéndose en casa o tratando de salir de la batalla mediante sobornos. Los comandantes dicen que no tienen suficientes soldados para lanzar ofensivas y apenas los suficientes para mantener posiciones durante los intensos ataques rusos.

La población de Rusia es más de tres veces mayor que la de Ucrania, y el presidente Vladimir Putin ha mostrado su voluntad de obligar a hombres a ir al frente si no hay suficientes voluntarios.

Zelenskyy rara vez ha mencionado la cuestión de la movilización, y el parlamento adjuntó más de 1.000 enmiendas al proyecto de ley de movilización que firmó.

En diciembre pasado, Zelenskyy dijo que el ejército de Ucrania quería movilizar hasta 500.000 soldados más. Pero dijo que había pedido a los altos mandos que detallaran los detalles de lo que es “un asunto muy delicado” antes de decidir si conceden su deseo.

Una movilización tan importante le costaría a Ucrania el equivalente a 13.400 millones de dólares, dijo Zelenskyy en ese momento. Otros aspectos a considerar incluyen si las tropas actualmente en el frente serían rotadas o se les permitiría irse a casa, dijo.

La necesidad de una amplia movilización para aumentar el número de tropas ucranianas fue, según se informa, una de las áreas de desacuerdo entre Zelenskyy y el general Valerii Zaluzhnyi, el popular comandante en jefe de las fuerzas armadas de Ucrania a quien el presidente reemplazó en febrero.

Las estadísticas del Ministerio de Defensa de Ucrania dicen que el ejército ucraniano tenía casi 800.000 soldados en octubre. Eso no incluye a la Guardia Nacional ni a otras unidades. En total, un millón de ucranianos visten uniforme.

Mientras tanto, la fuerza aérea de Ucrania dijo que derribó cuatro drones que Rusia lanzó durante la noche sobre las provincias centrales.

Un niño de 11 años murió en un hospital a causa de las heridas sufridas durante el ataque ruso en el área de Kupiansk el martes, según el gobernador regional de Kharkiv, Oleh Syniehubov. Su padre, de 58 años, murió en el ataque.

Muchos hombres ucranianos están evadiendo el reclutamiento escondiéndose en casa o tratando de salir de la batalla mediante sobornos. REUTERS/Liesa Johannssen

Zelenskyy dijo el miércoles que Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, “ve diariamente la humillación y el dolor” de los implacables ataques aéreos rusos.

Los ataques rusos en todo el país están “causando estragos”, escribió Zelenskyy en X, antes Twitter, en un llamamiento a los socios occidentales de Ucrania para que suministren más sistemas de defensa aérea.

Sólo en marzo, las fuerzas del Kremlin lanzaron más de 400 misiles de diversos tipos, 600 drones Shahed de diseño iraní y más de 3.000 bombas aéreas guiadas contra Ucrania, dijo.

