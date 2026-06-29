Sandra Cuevas admite romance con Eduardo “N” pero pide que la excluyan del caso

La exalcaldesa de Cuauhtémoc confirmó la relación sentimental con el hombre detenido por presunto fraude en Coahuila y anunció una conferencia de prensa. (CUARTOSCURO / X_ Sandra Cuevas)

Sandra Cuevas a través de su perfil de TikTok admitió romance con Eduardo “N”, pero exigió que los medios la excluyan de su proceso legal por presunto fraude en Coahuila. La exalcaldesa de Cuauhtémoc confirmó la relación sentimental con el hombre detenido el viernes 27 de junio por agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía de la CDMX en la alcaldía Benito Juárez, y anunció que el próximo 30 de junio, una vez concluida la segunda audiencia del detenido, ofrecerá una conferencia de prensa para revelar la historia completa, en la que señala está involucrado el senador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Luis Fernando Salazar.

El anuncio lo hizo el domingo 28 de junio a través de un videoclip en sus redes sociales. “Quiero informarles que en los próximos días voy a dar una rueda de prensa para hablar sobre Eduardo, de la detención de este joven a quien se le vincula conmigo sentimentalmente y es una relación que además no niego”, declaró Cuevas Nieves. Este sería ya el tercer caso público en que una pareja de la exfuncionaria termina detenida, según documentó el periodista Carlos Jiménez, quien difundió fotografías de ambos juntos.

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La exalcaldesa de Cuauhtémoc confirmó la relación sentimental con el hombre detenido por presunto fraude en Coahuila y anunció una conferencia para revelar la participación de un senador de Morena en el caso. (@sandracuevas_)

Sandra Cuevas pide que la saquen de la ecuación del fraude en Coahuila

La exalcaldesa fue directa al explicar por qué tomó la decisión de hablar: distintos medios la mencionan en relación con el proceso legal de Eduardo “N”, y eso, dice, no corresponde a la realidad. “A mí me involucraron en un tema en el que nada tengo que ver. Quiero que me saquen de la ecuación y que mencionen a los que están dentro de este problema económico, fraude, dentro de este proceso legal”, sostuvo.

Cuevas también adelantó que la historia que expondrá tiene origen en Coahuila y llega hasta la Ciudad de México. Señaló al senador morenista Luis Fernando Salazar como figura central del caso, sin dar más detalles por el momento. “Se va a platicar la historia que ustedes tienen que conocer, desde Coahuila para la Ciudad de México y todo el país”, afirmó.

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“No todos han sido delincuentes”: Cuevas habló sobre sus romances

La exfuncionaria respondió que cada quien es responsable de sus actos y que ella no defiende a ninguna. (X: Sandra Cuevas)

Días antes del videoclip, Cuevas fue abordada por medios de comunicación al margen de la conferencia de prensa de la Marcha del Orgullo LGBT en la CDMX. Ahí respondió a las críticas recurrentes del periodista C4 Jiménez, quien ha cuestionado públicamente el perfil de sus parejas.

“He andado con dos políticos, los cuales siguen en funciones. He salido también con un marino, que de hecho él le hizo un reportaje especial porque hizo muy buen trabajo en materia de seguridad en un estado. No todos son como él los señala”, dijo Cuevas. Agregó que los dos casos que Jiménez menciona con frecuencia son “relaciones efímeras” y que, hasta la fecha, ningún juez ha determinado culpabilidad. “Incluso uno de ellos ya salió desde hace meses del reclusorio sin ningún cargo”, puntualizó.

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Sobre la cobertura persistente del periodista hacia su vida personal, Cuevas optó por el agradecimiento irónico: “Por más que me ha pegado a mí, lo único que me ha hecho es crecer. Me ha fortalecido muchísimo. Le agradezco porque quitó de mi vida a personas que no debían estar”. También descartó haber cambiado su postura política por intereses económicos, luego de que se le cuestionara su apoyo a la presidenta y a Omar García Harfuch. “No trabajo para nadie, no trabajo con nadie y no estoy en ningún partido político”, respondió.

"No niego la relación", dijo la exalcaldesa en redes sociales, pero pidió a los medios excluirla del proceso por fraude que enfrenta Eduardo Pérez Tueme, detenido en la alcaldía Benito Juárez. (X: Carlos Jiménez)

Las parejas de Sandra Cuevas

El caso de Eduardo Pérez Tueme se suma a un historial de relaciones que han terminado bajo el escrutinio público. La más mediática fue la de Alejandro Gilmare Mendoza, conocido como “El Choko”, líder de la organización delictiva “La Chokiza” en el Estado de México. La exalcaldesa reconoció haber convivido con él mientras ocupaba la alcaldía de Cuauhtémoc; ambos compartieron un departamento en la colonia Santa María la Ribera. Tras su detención en Ecatepec, la exfuncionaria anunció su mudanza y aseguró desconocer los antecedentes criminales de su expareja.

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Otra relación confirmada por la propia Cuevas es la que sostuvo con Ernesto Alonso de Rosas, jefe regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de México. En junio de 2023, un video la mostró besándose con De Rosas en Plaza Garibaldi. Cuevas aclaró que era su pareja de varios años y lo describió como “el amor de su vida”. También se ha señalado a Christian Israel Quiroz Oropeza, empresario y cofundador junto a Cuevas de la asociación civil “Por un México Bonito”, investigado por presunto secuestro y robo.

En redes sociales circulan imágenes en donde se vincula a "El Choko" con Sandra Cuevas. Foto: (Redes sociales)

En cuanto a los rumores de un romance con Adrián Rubalcava, exalcalde de Cuajimalpa y actual director del Metro de la CDMX, ambos lo negaron y lo definieron como una amistad.

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Ante todo, Sandra Cuevas cerró sus declaraciones en redes sociales con una frase que resume su postura: “Seguramente en dos o tres semanas estaré con otro novio porque así soy, soy muy amorosa, pero no una delincuente”.