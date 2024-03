El papa Francisco reveló las maniobras del cónclave de 2005 para obstaculizar la elección de Joseph Ratzinger. (AP/Alessandra Tarantino)

En una revelación sin precedentes, el papa Francisco compartió detalles sobre las “maniobras” que tuvieron lugar durante el cónclave de 2005, según se relata en el libro ‘El Sucesor’ del periodista Javier Martínez Brocal. En este, Francisco admite haber sido un posible candidato papal, con 40 votos de 115, lo suficiente para obstaculizar la elección de Joseph Ratzinger. Sin embargo, el pontífice desistió, favoreciendo a Ratzinger, quien finalmente fue elegido.

“Sucedió que yo llegué a tener 40 de los 115 votos en la Capilla Sixtina. Eran suficientes para frenar la candidatura del cardenal Joseph Ratzinger, porque, si me hubieran seguido votando, él no habría podido alcanzar los dos tercios necesarios para ser elegido papa”, describe Francisco.

“La maniobra consistía en poner mi nombre, bloquear la elección de Ratzinger y después negociar un tercer candidato diferente. Me contaron, más tarde, que no querían a un papa ‘extranjero’. Fue una maniobra en toda regla. La idea era bloquear la elección del cardenal Joseph Ratzinger. Me usaban a mí, pero detrás ya estaban pensando en proponer a otro cardenal”, agregó.

El sumo pontífice aseguró que llegó a tener 40 de los 115 votos de la Capilla Sixtina. “Si me hubieran seguido votando, él no habría podido alcanzar los dos tercios necesarios para ser elegido papa”. (REUTERS/Max Rossi)

“El cónclave empezó el lunes 18 de abril de 2005. La primera votación fue por la tarde. Aquella operación fue en la segunda o tercera votación, el martes 19 por la mañana. Cuando me di cuenta por la tarde, le dije a un cardenal latinoamericano, el colombiano Darío Castrillón: ‘No embromen con mi candidatura, porque ahora mismo voy a decir que no voy a aceptar, ¿eh? Dejame ahí’. Y ahí ya salió elegido Benedicto”, contó Francisco.

Bergoglio asegura que Joseph Ratzinger era su candidato porque “era el único que en ese momento podía ser papa”. “Después de la revolución de Juan Pablo II, que había sido un pontífice dinámico, muy activo, con iniciativa, que viajaba... hacía falta un papa que mantuviera un sano equilibrio, un papa de transición”

Y reconoce: “Si hubieran elegido a uno como yo, que hace mucho lío, no habría podido hacer nada. En aquel momento, no habría sido posible. Yo salí contento. Benedicto XVI fue un hombre que acompañó el nuevo estilo. Y no le fue fácil, ¿eh? Encontró mucha resistencia dentro del Vaticano”.

Bergoglio asegura que Joseph Ratzinger era su candidato porque “era el único que en ese momento podía ser papa”. (GETTY)

Visita a Indonesia

El papa Francisco visitará Indonesia en septiembre, anunció el ministro de Asuntos Religiosos del país.

En junio de 2022 el presidente saliente Joko Widodo invitó al papa de 87 años a visitar Indonesia, el país con mayor población musulmana del mundo, como parte de un esfuerzo por promover la tolerancia religiosa.

“Después de esperar dos años, el papa Francisco finalmente vendrá a Indonesia. Creo que será un regalo especial para los católicos”, dijo el ministro Yaqut Cholil Qoumas, en un evento en la provincia de Java Central el sábado.

“Según la carta enviada por el Vaticano recibida por el gobierno indonesio, el papa Francisco estará en Indonesia el 3 de septiembre de 2024″, dijo Qoumas, citado en la web del ministerio.

“Será un honor para Indonesia”, añadió.

Bergoglio asegura que Joseph Ratzinger era su candidato porque “era el único que en ese momento podía ser papa”. (AP)

Según el Centro de Investigaciones Pew, Indonesia tiene 242 millones de musulmanes y alrededor de 29 millones de cristianos, 8,5 millones de los cuales son católicos.

El papa Francisco también tiene prevista una visita a Papúa Nueva Guinea en agosto, dijo en enero el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Justin Tkatchenko.

Una fuente del Vaticano aseguró que el papa planea visitar Timor Oriental ese mismo mes.

Desde su elección en 2013, el papa ha realizado 44 viajes al extranjero.

El Vaticano dijo que tiene previsto visitar Bélgica a finales de este año y el propio papa ha hablado de un posible viaje a su Argentina natal.

La salud del papa sigue preocupando y el pasado Viernes Santo canceló en el último minuto su participación en el tradicional viacrucis.

