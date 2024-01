Israel encontró armas, granadas y juegos que incitan al odio en una residencia de Gaza

Israel encontró armas, granadas y juegos que incitan al odio en un hogar en Gaza (X: @Israel)

El Ejército de Israel denunció este sábado el hallazgo de armas, granadas y juegos que incitan al odio en un hogar en Gaza, durante un reciente allanamiento en el enclave. Las Fuerzas de Defensa compartieron imágenes de los artículos encontrados en una casa familiar, entre los que se pueden ver rifles, chalecos antibalas, munición y hasta rompecabezas de niños que incitan a la guerra, todo escondido entre otros juguetes y peluches.

Los rompecabezas con los que Hamas adoctrina a los niños (X: @Israel)

Israel denunció nuevamente que los terroristas de Hamas utilizan a los civiles como escudos para camuflar sus maniobras y, así, poder llevar a cabo sus ofensivas, a la par que adoctrinan a los menores para que se sumen a su lucha contra el Estado judío.

A la par, más temprano, el Ejército había notificado del hallazgo de más material militar del grupo palestino pro iraní, esta vez escondido en bolsas de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, UNRWA. Según precisaron en un comunicado, se trató de insumos pertenecientes a las fuerzas de élite de Nukhba -entre los que se destacan RPGs, armas de tipo Kalashnikov y munición varia- que los combatientes guardaban en una clínica en Gaza.

Estos episodios se dieron como parte del avance de las Fuerzas de Defensa sobre la Franja, que buscan ahora librar de los terroristas la región céntrica, mientras continúan con las tareas de limpieza en el norte y el sur.

En ese sentido, la víspera, tropas del 14° Batallón Blindado, junto con miembros de la unidad de élite de ingeniería de combate, dieron con una extensa red de por lo menos siete túneles escondida bajo un complejo turístico de lujo en la Ciudad de Gaza. Según informaron, desde el Blue Beach Resort, el enemigo lanzó ataques contra el Estado judío a comienzos de noviembre y utilizó esta posición para esconderse y resguardar su armamento. Allí, inclusive, encontraron numerosas armas, como fusiles de asalto AK-47, explosivos y drones.

Israel destruyó una red de túneles de Hamas bajo un complejo turístico de lujo en la Ciudad de Gaza (Xinhua / Xinhua News)

Tras ser examinado, el sitio fue destruido.

También, en Khan Younis, al sur de la Franja, la unidad de comando de élite Egoz localizó y asaltó la casa del comandante de Hamas en el este de la ciudad. Tras un combate, que acabó con tres bajas en el bando enemigo, los oficiales dieron con “mucha información de inteligencia” y RPG.

En tanto avanza sobre el terreno, el gabinete de guerra en Tel Aviv ya estudia los próximos pasos de la ofensiva y propuso, esta semana, un plan preliminar para la administración del enclave, una vez acabado el conflicto. En este proyecto, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, explicó que ni Israel ni Hamas gobernarán el territorio sino que, en “el día después”, el pequeño territorio quedará en manos palestinas.

“Hamas no gobernará Gaza e Israel no gobernará a los civiles de Gaza. Los habitantes de Gaza son palestinos y, en consecuencia, entidades palestinas se encargarán (de la gestión), a condición de que no haya ninguna acción hostil o amenaza contra el Estado de Israel”, sostuvo el funcionario al presentar la propuesta.

Israel presentó un plan para la posguerra en la Franja de Gaza en medio de intensos bombardeos contra Hamas (REUTERS)

Sin embargo, no precisó cuáles serían estas entidades ya que, en el pasado, Tel Aviv rechazó la idea de que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) gobierne este territorio por ser cómplice de Hamas.