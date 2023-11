La Unión Europea denunció que los terroristas de Hamas utilizan hospitales y civiles de Gaza como escudos humanos

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, denunció que Hamas utiliza a la población palestina como escudo humano (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)

La Unión Europea (UE) condenó este domingo al grupo terrorista palestino Hamas por usar a “hospitales y civiles como escudos humanos” en la Franja de Gaza y urgió a Israel a usar la “máxima contención” para proteger a los civiles en la guerra en curso.

“La UE condena el uso de hospitales y civiles como escudos humanos por Hamas” y está “profundamente preocupada por el agravamiento de la crisis humanitaria en Gaza”, declaró el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en un comunicado.

Sus declaraciones se producen cuando el mayor hospital de Gaza, Al Shifa, es blanco de bombardeos. Hamas afirmó este domingo que uno de los ataques destruyó el departamento de cardiología del centro hospitalario.

Otro hospital, el de Al Quds, quedó fuera de servicio debido a la falta de carburante, advirtió la Media Luna Roja palestina.

El ejército israelí, no obstante, niega apuntar contra hospitales y acusa a Hamas de utilizarlos como centros de mando o escondites, algo que el grupo terrorista rechaza. Al mismo tiempo, las Fuerzas de Defensa de Israel denunciaron que suministraron 300 litros de combustible para “fines médicos urgentes” en el Hospital Shifa, pero Hamas impidió que el centro médico lo recibiera.

A primera hora de la mañana, las tropas colocaron los bidones cerca del hospital, como se había coordinado previamente con los responsables de Shifa. Sin embargo, más tarde, “las IDF recibieron pruebas de que terroristas de Hamas impidieron que el hospital recibiera el combustible”.

Los terroristas de Hamas utilizan a los civiles palestinos como escudos humanos en medio de la guerra con Israel (Reuters)

“Estas hostilidades están afectando gravemente a los hospitales y se están cobrando un terrible tributo entre la población civil y el personal médico”, afirma el comunicado de la Unión Europea.

“La UE subraya que el derecho humanitario internacional estipula que deben protegerse los hospitales, el material médico y los civiles que se encuentren en su interior”, continúa el comunicado.

“Los hospitales también deben ser abastecidos inmediatamente con los suministros médicos más urgentes y los pacientes que requieren atención médica urgente deben ser evacuados de forma segura. En este contexto, instamos a Israel a que ejerza la máxima contención para garantizar la protección de los civiles”, insistió Borrell en el documento.

La declaración reiteró la postura de Bruselas de que Israel tiene “derecho a defenderse de acuerdo con el derecho internacional y el derecho internacional humanitario” y pidió una “pausa inmediata de las hostilidades y el establecimiento de corredores humanitarios”.

Pese a este pronunciamiento de la UE, el jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, dijo este domingo que se opone a un alto el fuego “inmediato” en la Franja de Gaza, en medio de llamamientos en este sentido en todo el mundo por los bombardeos del ejército israelí.

Israel negó haber bombardeado el hospital Al Shifa en Gaza y acusó a Hamas de utilizarlo para fines terroristas (REUTERS/Doaa Rouqa)

“Admito sin problemas que no creo que los llamamientos a un alto el fuego inmediato o a una pausa prolongada, que equivaldrían casi a lo mismo, sean justos, porque en última instancia significaría que Israel deja a Hamás con la posibilidad de recuperarse y adquirir nuevos misiles”, dijo durante un debate organizado por un diario regional alemán, Heilbronner Stimme.

“Israel tiene derecho a defenderse. Cumple con el Derecho Internacional. A la vez, el Gobierno israelí debe garantizar que no hay ataques de colonos judíos contra la población palestina de Cisjordania. Tiene que haber una perspectiva de solución de dos estados”, agregó el canciller alemán.

En ese sentido, opinó que es más fácil lograr un estado palestino que no sea una amenaza para Israel si no existe Hamas. “Hamas siempre ha frustrado las iniciativas de paz porque quiere destruir al Estado de Israel y expulsar a los ciudadanos israelíes. Si no pueden hacer eso puede que haya más opciones que antes de este ataque contra Israel”, apuntó.

(Con información de AFP)