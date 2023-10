Se descubre que las cremalleras utilizadas en algunas marcas de ropa contienen “químicos permanentes”

YKK, centralizada en Tokio, tomó meses en deshacerse de los PFAS, sustancias químicas ligadas a enfermedades graves, de su cadena de producción. (YKK)

Un importante proveedor mundial de cremalleras descubrió PFAS, sustancias perfluoroalquiladas o polifluoroalquiladas, en la pintura utilizada en algunos de sus productos, un ejemplo de lo difícil que es para las empresas eliminar las sustancias químicas tóxicas de los productos antes de las inminentes prohibiciones estadounidenses.

YKK Corp., con sede en Tokio, alertó a sus clientes de la presencia de PFAS en algunas cremalleras impermeables y otros productos en el primer semestre del año, aunque el descubrimiento no se ha hecho público hasta ahora. La empresa, que suministra cremalleras a grandes marcas de ropa, pasó entonces meses intentando eliminar las sustancias químicas -vinculadas al cáncer y otros problemas de salud- de su cadena de suministro.

“La pintura que contenía PFAS procedía de múltiples proveedores”, declaró a Bloomberg Chris Gleeson, vicepresidente del grupo de marketing global de YKK. En respuesta, la empresa consolidó sus compras de pintura; en septiembre, la compañía había “realizado la transición a pintura que cumple con las PFAS”, añadió Gleeson.

Para las empresas que utilizan productos YKK, la noticia de la pintura supuso un revés. Fjällräven, la marca sueca de ropa y equipos para actividades al aire libre, por ejemplo, declaró en febrero que pretendía eliminar el uso intencionado de PFAS en todos sus productos para finales de este año. YKK informó a Fjällräven del problema en mayo, según Philipp Kloeters, director de comunicación global de Fjällräven International AB.

Aunque el fabricante de cremalleras resolvió el problema, es “demasiado tarde” para que Fjällräven incorpore las nuevas cremalleras a su colección de primavera y verano de 2024, dijo. Se utilizarán en los productos de otoño e invierno del año que viene, añadió.

No está claro cuántas marcas se vieron afectadas por los productos de YKK que contenían PFAS. La empresa no reveló su lista de clientes, y varias marcas de ropa de exterior que utilizan cremalleras YKK, según los artículos que Bloomberg Green vio recientemente en tiendas y en línea, se negaron a decir si se vieron afectadas o no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Varios proveedores aportaron la pintura que contenía los polémicos PFAS, lo que llevó a YKK a consolidar sus compras de pintura. (YKK)

VF Corp, propietaria de The North Face, no confirmó si los productos actuales pueden verse afectados, pero dijo en un comunicado que los productos fabricados para la temporada de otoño de 2024, incluidos los que llevan ribetes YKK, “no contendrán productos químicos PFAS”.

Patagonia Inc. tampoco quiso decir si sus productos estaban afectados. “Hemos pasado del éxito que hemos tenido en la eliminación de PFAS de los lugares obvios -tejidos, laminados y revestimientos- y estamos tratando de abordarlo en todos los demás lugares”, dijo Ted Manning, jefe de deportes al aire libre de Patagonia.

Añadió que eliminar los PFAS de la cadena de suministro de la empresa ha supuesto reconocer que las sustancias químicas “pueden estar en muchos sitios; quizá lo que estamos aprendiendo es que están en la mayoría de los sitios”.

Eddie Bauer Inc., Columbia Sportswear Co., L.L.Bean Inc. y Lululemon Athletica Inc. no respondieron a las peticiones de comentarios sobre si sus cremalleras contenían PFAS.

El tiempo corre en contra del uso de PFAS en la ropa y otros productos en Estados Unidos, ya que las prohibiciones de estas sustancias químicas empezarán a entrar en vigor en los próximos años. Ya existen algunas prohibiciones de perfluoroalquiladas en alfombras y envases de plástico, y pronto habrá más.

Las leyes de California y Nueva York prohíben las sustancias químicas tóxicas en la mayoría de las prendas de vestir a partir de 2025, mientras que Minnesota y Maine han prohibido las sustancias químicas en casi todos los productos a partir de principios de la década de 2030. Una vez en vigor, las prohibiciones obligarán probablemente a las empresas a retirar de las estanterías de las tiendas los productos que contengan PFAS y podrán imponer sanciones a los infractores.

Anticipándose a esos plazos, las empresas han estado realizando pruebas internas, ajustando sus cadenas de suministro y desarrollando nuevos materiales sin perfluoroalquiladas.

Industrias como la moda, los contratos de defensa o los envases de plástico confían desde hace tiempo en las sustancias químicas PFAS para que sus productos sean más resistentes. “En el sector de la confección, los PFAS se han utilizado para hacer que las prendas sean resistentes al agua y a las llamas”, explicó Gleeson.

“Además, algunos recubrimientos/pinturas de esmalte utilizados en componentes de adornos duros, como cremalleras, pueden contener PFAS para aumentar la durabilidad”, agregó.

Pero a medida que proliferaba el uso de PFAS, también lo hacían los estudios que demostraban lo peligrosos que pueden ser para la salud humana y el medio ambiente. Un grupo científico estudió a miles de personas que vivían cerca de una planta de teflón de DuPont en Virginia Occidental a partir de 2005. En una serie de estudios publicados, el grupo identificó un “vínculo probable” entre el PFOA, o ácido perfluorooctanoico -una sustancia química PFAS utilizada para fabricar teflón- y diversos problemas de salud, como el cáncer de riñón, el cáncer testicular, la hipercolesterolemia, las enfermedades tiroideas y la hipertensión inducida por el embarazo. Ahora hay una creciente reacción normativa contra el PFOA y toda la familia de productos químicos PFAS.

Es probable que en los próximos meses y años se sigan descubriendo PFAS en lugares inesperados. Esto se debe en parte a que, según la próxima prohibición de California, solo se permiten niveles traza de perfluoroalquiladas; unos niveles tan bajos solo pueden confirmarse mediante una prueba especial de “flúor orgánico total”.

Aunque la prueba se ha utilizado en envases alimentarios durante algunos años, el inminente límite normativo de California sobre los PFAS significa que su uso en prendas de vestir y componentes afines es cada vez mayor.

“La industria debe aceptar que habrá contratiempos y revelaciones como los últimos descubrimientos”, afirma Kloeters, de Fjällräven. “La industria tendrá que trabajar unida para deshacerse de estas sustancias químicas nocivas”, añadió.

(c) Bloomberg