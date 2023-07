Sigue la violencia en Kenia: al menos seis muertos durante una nueva serie de protestas

La policía arresta a un manifestante durante los enfrentamientos en el área de Mathare en Nairobi, Kenia, el miércoles 19 de julio de 2023. (Foto AP/Brian Inganga)

Al menos seis personas murieron ayer en Kenia en protestas convocadas por la oposición contra un aumento de los impuestos y duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad, confirmó hoy Amnistía Internacional (AI).

“Las investigaciones preliminares han revelado que la Policía ha usado palizas, arrestos y detenciones arbitrarias contra los manifestantes”, dijo en un comunicado el director para Kenia de la organización pro derechos humanos, Irungu Houghton.

Además, la Policía usó “indiscriminadamente y desproporcionadamente gases lacrimógenos y cañones de agua, entre otras violaciones graves”, añadió el activista.

Así, AI afirmó haber confirmado al menos “treinta casos de homicidios policiales de manifestantes” desde el pasado mes de marzo, cuando el líder de la formación opositora Azimio La Umoja (Aspiración a la Unidad en suajili), el ex primer ministro Raila Odinga, empezó a convocar las protestas.

Agentes de policía antidisturbios se enfrentan a partidarios del líder de la oposición keniana Raila Odinga (REUTERS/John Muchucha)

“Pedimos el cese inmediato de la vigilancia policial violenta y la criminalización de las protestas por parte del Estado. Exigimos investigaciones y enjuiciamientos urgentes de los agentes de Policía y sus comandantes por uso excesivo de la fuerza”, subrayó Houghton.

Además de la violencia policial, AI lamentó “el uso cada vez mayor de agentes no uniformados para efectuar detenciones arbitrarias de manifestantes pacíficos”, así como los “llamamientos de los líderes políticos instando a la Policía a disparar o arrestar arbitrariamente”.

La de este miércoles fue la primera de las tres jornadas de protestas convocadas esta semana por Odinga, hasta el próximo viernes.

Centenares de kenianos se manifestaron en la capital, Nairobi, y otras ciudades del país, como Kisumu (oeste), Mombasa (sur) y Nakuru (centro), así como en los condados de Homa Bay, Kisii y Siaya (oeste).

El líder de la oposición keniana Raila Odinga (REUTERS/Monicah Mwangi)

En algunos puntos levantaron barricadas y quemaron neumáticos en las carreteras para intentar impedir el paso de la Policía, que desautorizó las protestas y disparó gases lacrimógenos y munición real para dispersarlas.

El ex primer ministro ha liderado en el último año numerosas movilizaciones contra de la subida de los precios de los alimentos básicos y del Gobierno del presidente William Ruto, a quien acusa de haber manipulado los resultados de las elecciones de agosto de 2022.

El opositor -que obtuvo el 48,85% del sufragio- no reconoce los resultados electorales, pese a que el Tribunal Supremo rechazó su recurso contra el triunfo de Ruto, con el 50,49% de los votos.

La semana pasada, al menos 23 personas murieron en protestas parecidas convocadas por Odinga, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

La tensión y el descontento social han ido en aumento en las últimas semanas, después de que el presidente aprobase el pasado 26 de junio una nueva ley que, entre otras medidas, supone la subida de los impuestos sobre el combustible hasta el 16 %.

Las autoridades kenianas aplicaron ese aumento pese a que la justicia suspendió temporalmente su aplicación a la espera de determinar su constitucionalidad.

Denunciaron la brutalidad policial

Policías arrestan a un manifestante en el vecindario Kibera (AP Foto/Samson Otieno)

La policía de Kenia dice que se les ordenó no informar sobre muertes durante las manifestaciones contra el aumento del costo de vida. No quedó claro de inmediato quién emitió la orden. El funcionario policial habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar al respecto.

Aunque desde hace mucho tiempo los grupos de derechos humanos han acusado a la policía keniana de usar fuerza excesiva, existe una creciente preocupación por las tácticas utilizadas bajo el gobierno de Ruto. También se vio a un policía haciéndose pasar por periodista en la protesta del miércoles, que el Consejo de Medios de Kenia calificó de peligroso.

“Algo que nos preocupa mucho es que hay una interferencia cada vez mayor con la policía, donde la policía recibe órdenes fuera del comando policial y comienza a actuar en interés del ejecutivo y no del interés público”, dijo el jueves a la AP Peter Kiama, director general de Independent Medico-Legal Unit watchdog.

La Asociación Médica de Kenia dijo esta semana sus miembros han atendido a “cientos de kenianos heridos y presenciado decenas de muertes” como resultado de las manifestaciones de los últimos meses. La declaración no menciona quién causó las muertes y lesiones.

El ministerio informó que más de 300 personas fueron arrestadas durante las protestas del miércoles. Las autoridades no comentaron sobre los muertos y heridos ni respondieron a las acusaciones de los testigos de que los agentes de policía en ocasiones dispararon contra las casas y se hacen pasar por periodistas.

(Con información de AP y EFE)

