Preguntas íntimas y sexualmente explícitas: las entrevistas a mujeres que se postularon para trabajar con Bill Gates

Bill Gates en el Foro Económico Mundial de Davos en 2022 (REUTERS/Arnd Wiegmann/archivo)

Varias mujeres que se postularon para trabajar en la oficina privada del multimillonario Bill Gates dijeron haber pasado por un largo proceso de selección que incluía preguntas íntimas y sexualmente explícitas, una práctica potencialmente ilegal y discriminatoria, según reveló este jueves una investigación del diario Wall Street Journal.

Los candidatos que buscaban ser contratados por Gates Ventures, la empresa de servicios personales del cofundador de Microsoft, fueron interrogados por una empresa de seguridad sobre temas como los antecedentes sexuales y médicos, el consumo de drogas y otros aspectos de su vida privada que pudieran indicar que eran vulnerables al chantaje.

A las candidatas mujeres, en particular, se les preguntó si habían tenido relaciones extramatrimoniales, qué tipo de pornografía preferían o si tenían fotografías de ellas desnudas en sus teléfonos, según las candidatas y personas familiarizadas con el proceso de contratación que hablaron con el Wall Street Journal (WSJ).

A veces también se preguntaba a las candidatas si habían “bailado alguna vez por dólares”, según algunas de las personas consultadas. A una de las candidatas le preguntaron si había contraído alguna enfermedad de transmisión sexual, según contó al diario.

Estas preguntas parecieron ser dirigidas exclusivamente a las candidatas mujeres, ya que ninguno de los candidatos hombres que hablaron con el medio estadounidense afirmó haber tenido una entrevista de esas características.

Las entrevistas fueron realizadas por una empresa de consultoría de seguridad llamada Concentric Advisors, contratada por Gates Ventures para seleccionar a sus empleados. La consultora tiene su sede en el mismo parque de oficinas frente al lago de Kirkland (Washington).

Concentric afirma en su sitio web que lleva casi dos décadas trabajando con firmas familiares privadas. Entre sus trabajos se incluyen comprobaciones de antecedentes previos a la contratación e investigaciones de diligencia debida. (Captura de pantalla)

Concentric se describe a sí misma como una empresa de gestión de riesgos que cuenta en su plantilla con varios antiguos funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) y de la Oficina Federal de Investigación (FBI). Lleva casi dos décadas trabajando con oficinas familiares privadas de alto perfil, realizando comprobaciones previas a la contratación y mitigando los riesgos planteados por personas con “motivos potencialmente nefastos”, según su sitio web.

De hecho, los empleados de Gates advertían a los candidatos que un “antiguo agente de la CIA” investigaría información médica, el consumo de drogas en el pasado y las relaciones sentimentales, incluidas las ex parejas sexuales, según algunas personas familiarizadas con el asunto.

Las personas consultadas por el WSJ dijeron que los entrevistadores estaban tratando en última instancia de encontrar cualquier información que tuviera el potencial de ser utilizada para comprometer o chantajear a las personas que estarían trabajando estrechamente con uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo.

Gates en los últimos tiempos ha sido salpicado por varios escándalos, tras revelarse que tuvo múltiples relaciones extramatrimoniales y se reunió con Jeffrey Epstein, un pedófilo y delincuente sexual convicto. Epstein pareció intentar chantajear a Gates en 2017 por un romance extramatrimonial con una jugadora de bridge rusa. En 2019, Gates fue investigado por miembros de la junta directiva de Microsoft por acusaciones de una relación sexual con una empleada de Microsoft. Los portavoces de Gates dijeron que tuvo una relación consentida con la empleada de Microsoft hace unas dos décadas, y que Epstein intentó sin éxito aprovechar la relación pasada con la mujer rusa. Gates también dijo que fue un error asociarse con Epstein.

Bill Gates durante una reunión con Epstein en la que participaron también Jes Staley, ex ejecutivo del JP Morgan y ex presidente de Barclays; Lawrence Summers, ex secretario del tesoro de EEUU y Boris Nikolic, asesor de la Fundación de Bill y Melinda Gates.

Consultado sobre los métodos de entrevistas realizadas por Concentric, una portavoz de Gates dijo que Gates Ventures no ha oído hablar de preguntas como las que revelaron los y las candidatas durante las comprobaciones de antecedentes. “Esta línea de interrogatorio sería inaceptable y una violación del acuerdo de Gates Ventures con el contratista”, que debe cumplir con las leyes de selección previa al empleo, dijo.

La portavoz agregó que Gates Ventures actúa con la diligencia debida a la hora de contratar personal y que trabaja con otras compañías para realizar las pruebas de detección previas a la contratación estándar del sector para hombres y mujeres. Afirmó que exige a todos los proveedores que actúen de conformidad con las leyes y normativas estatales y federales.

“Nunca hemos recibido información de ningún proveedor o entrevistado en nuestros más de 15 años de historia de que se hicieran preguntas inapropiadas durante el proceso de selección”, dijo en un comunicado. “Podemos confirmar, que después de una revisión exhaustiva de nuestros registros, nunca se ha rescindido ninguna oferta de empleo basada en información de esta naturaleza”.

Gates tiene cientos de personas que trabajan para varias entidades que controla, como Gates Ventures, aviones privados, establos de caballos y una empresa que supervisa el personal doméstico y la seguridad. Estos trabajadores son contratados directamente para estas entidades y no son empleados de la Fundación Bill y Melinda Gates ni de Microsoft.

Por su parte, Concentric afirmó que sus protocolos cumplen la legislación aplicable.

El director general de la consultora, Mike LeFever, dijo que la empresa proporciona verificaciones de antecedentes estándar de la industria para cientos de empresas y su protocolo de entrevista previa al empleo, que es idéntico para hombres y mujeres, cumple con las leyes de cada estado y nación donde presta servicios. La empresa también negó haber iniciado preguntas sobre antecedentes médicos o sexuales, aduciendo que en todo caso esa información puede ser ofrecida voluntariamente por los candidatos. Además, dijo que no proporcionaba a sus clientes recomendaciones de contratación basadas en los resultados de las entrevistas.

Los candidatos refutaron no obstante las afirmaciones de Concentric. Dijeron que se les preguntó por información sensible y que no la ofrecieron voluntariamente. También afirmaron que se les informó de que sus ofertas de trabajo estaban condicionadas a la superación de las evaluaciones. Los documentos vistos por el Journal (incluido un formulario de consentimiento que debían firmar los candidatos) también contradicen la afirmación de que el proceso de selección no tenía fines laborales.

Abogados laboralistas y asesores de seguridad dijeron que el proceso de selección descrito por los candidatos podría infringir las leyes estatales y federales sobre discriminación en el empleo. Para determinadas funciones gubernamentales de alta seguridad, estas preguntas pueden ser más aceptables, dijeron. El hecho de que un candidato firme un formulario de consentimiento no significa que las preguntas sean legales.

Carol Miaskoff, asesora jurídica de la Comisión Federal para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, afirmó al WSJ que cualquier pregunta sobre la salud o los antecedentes psiquiátricos de un candidato antes de una oferta de trabajo “está totalmente prohibida por la Ley Federal de Estadounidenses con Discapacidades”, independientemente de quién realice las preguntas durante el proceso de solicitud.

