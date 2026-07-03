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Santiago Giménez vs Jude Bellingham: los jugadores mejor valuados de México e Inglaterra y la gigantesca diferencia entre plantillas

La Selección de los Tres Leones llega al duelo de octavos del Mundial 2026 con una de la plantillas más caras del mercado

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El duelo individual más caro del México vs Inglaterra enfrenta al delantero del AC Milan contra la estrella del Real Madrid en una diferencia de 112 millones. (REUTERS: Eloisa Sanchez/ Paul Childs)
El duelo individual más caro del México vs Inglaterra enfrenta al delantero del AC Milan contra la estrella del Real Madrid en una diferencia de 112 millones. (REUTERS: Eloisa Sanchez/ Paul Childs)

La expectativa por el choque entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 no sólo se traducirá en la cancha del Estadio Azteca.

El abismo económico entre ambas plantillas es uno de los mayores vistos en la historia reciente de las Copas del Mundo. Las cifras en el mercado exhiben la magnitud de la diferencia y el reto al que se enfrentará el equipo mexicano este 5 de julio.

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El valor de mercado de la Selección Mexicana es de 191 millones de euros, una cifra nada despreciable. Sin embargo, la valuación de la Selección de los Tres Leones asciende a la exorbitante cantidad de mil 360 millones de euros.

El México vs Inglaterra de octavos de final del Mundial 2026 se jugará este 5 de julio en el Estadio Azteca, con alta expectativa dentro y fuera de la cancha. REUTERS/Eloisa Sanchez
El México vs Inglaterra de octavos de final del Mundial 2026 se jugará este 5 de julio en el Estadio Azteca, con alta expectativa dentro y fuera de la cancha. REUTERS/Eloisa Sanchez

La diferencia de mil 169 millones anticipa algo más allá de un simple partido, pues implica contrastes en proyección internacional, salarios y expectativas en los futbolistas.

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Santiago Giménez y Jude Bellingham: los más cotizados

Antes del partido, el nombre de Santiago Giménez, atacante del AC Milan, destaca como el jugador mejor valuado del Tri, con 18 millones de euros.

En contraste, Jude Bellingham lidera a los Tres Leones con 130 millones de euros. Tan sólo la diferencia individual entre estos dos es de 112 millones.

Santi Giménez es el jugador mejor valuado del Tri con 18 millones de euros, pese a la baja actividad con el AC Milan. REUTERS/Daniele Mascolo
Santi Giménez es el jugador mejor valuado del Tri con 18 millones de euros, pese a la baja actividad con el AC Milan. REUTERS/Daniele Mascolo

Este dato refleja el peso de las ligas europeas en la cotización de sus futbolistas y las dificultades que los jugadores mexicanos pueden encontrar para alcanzar esas cifras. Ambos encabezan las listas de sus selecciones, pero el margen entre uno y otro es abismal.

Los cinco mejor valuados en México e Inglaterra

La brecha se amplía aún más al revisar los cinco nombres con mayor valor en cada selección. En el caso de Inglaterra, todos superan los 75 millones de euros y se reparten entre diferentes posiciones.

Inglaterra:

  • Jude Bellingham: 130 millones de euros
  • Declan Rice: 120 millones de euros
  • Bukayo Saka: 110 millones de euros
  • Morgan Rogers: 90 millones de euros
  • Elliot Anderson: 75 millones de euros
Jude Bellingham, del Real Madrid, encabeza a los Tres Leones con 130 millones de euros, una brecha individual de 112 millones contra Santiago Giménez. REUTERS/Kacper Pempel
Jude Bellingham, del Real Madrid, encabeza a los Tres Leones con 130 millones de euros, una brecha individual de 112 millones contra Santiago Giménez. REUTERS/Kacper Pempel

México:

  • Santiago Giménez: 18 millones de euros
  • Armando González: 15 millones de euros
  • Edson Álvarez: 15 millones de euros
  • Julián Quiñones: 14 millones de euros
  • Johan Vásquez: 12 millones de euros

El contraste es evidente: ningún mexicano supera los 20 millones, mientras que todos los ingleses de este top rebasan esa cantidad por varios múltiplos.

Los jugadores con menor valor en cada plantilla

En el otro extremo, la diferencia también es notoria. El mexicano con menor valor es Guillermo Ochoa, con 250 mil euros. Por el lado de los ingleses, Jordan Henderson aparece con 1.2 millones de euros.

Actualmente, Guillermo Ochoa figura como el mexicano de menor valor con 250 mil euros y Jordan Henderson como el inglés con menor cotización con 1.2 millones de euros. REUTERS/Raquel Cunha
Actualmente, Guillermo Ochoa figura como el mexicano de menor valor con 250 mil euros y Jordan Henderson como el inglés con menor cotización con 1.2 millones de euros. REUTERS/Raquel Cunha

Así, incluso entre los menos cotizados, la diferencia se mantiene y subraya el contraste económico en todas las posiciones. El dato evidencia la distancia que separa a ambas selecciones en el mercado futbolístico, independientemente de lo que ocurra en el Estadio Ciudad de México.

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