23 asentamientos siguen inundados en Kherson tras la destrucción de la represa de Kakhovka

Alyona Shkrygalova carga con varias bolsas durante su evacuación desde la anegada localidad de Kardashynka, en la orilla izquierda del río Dniéper, en Kherson, Ucrania, el 9 de junio de 2023 (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

Veintitrés asentamientos permanecen inundados en la región de Kherson, en el sur de Ucrania, tras la voladura de la represa de la central hidroeléctrica de Kakhovka, seis de ellos en la margen derecha del río Dniéper, controlada por Kiev, mientras Ucrania ya ha comenzado a trabajar en un plan de reconstrucción.

“En la región de Kherson, a las 14.00, el nivel medio del agua es de 93 centímetros. Veintitrés asentamientos están inundados, seis de ellos en la orilla derecha, y todos los demás, en la orilla izquierda”, precisó hoy el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Prokudin.

En un mensaje en Telegram, citado por la agencia Ukrinform, agregó que 879 edificios residenciales continúan anegados en la zona de la margen derecha.

En tanto, Ucrania comenzó ya, por iniciativa del Ministerio de Desarrollo de Comunidades, Territorios e Infraestructuras, a crear registros de las zonas afectadas por la voladura de la central hidroeléctrica de Kajovka, así como a elaborar un plan de reconstrucción.

Según informó hoy el Ministerio de Reconstrucción, toda la información sobre las necesidades de las comunidades afectadas se envía a los donantes y socios internacionales, que junto con el Gobierno ucraniano proporcionarán la ayuda necesaria.

En la imagen, viviendas sumergidas en el agua contaminada por petróleo que anegó un vecindario en Kherson, Ucrania, el 10 de junio de 2023 (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

“Esto es necesario para entender las necesidades reales para el restablecimiento del suministro de agua, el alcantarillado, la calefacción, así como la reconstrucción de las instalaciones sanitarias y las viviendas”, declaró la viceministra de Desarrollo de Comunidades, Territorios e Infraestructuras, Oleksandra Azarjina.

Indicó que las principales prioridades son abastecer a la población con agua potable, productos de primera necesidad y medicamentos en cantidades suficientes.

El siguiente paso es reconstruir las infraestructuras críticas, sociales y de transporte, para que los residentes de las zonas afectadas puedan regresar a sus hogares, añadió.

“Actualmente estamos recopilando datos sobre las medidas urgentes -hasta finales de 2023-, medidas que deben aplicarse a corto plazo -en 2024 y 2025- y las medidas a largo plazo -entre 2026 y 2030-”, precisó.

Nuevas evidencias señalan Rusia

Las pruebas analizadas por The New York Times, desde los planos originales de ingeniería hasta entrevistas con ingenieros que estudian los fallos de las represas, sugieren que el colapso de la represa no fue un accidente.

Dadas las detecciones sísmicas y por satélite de explosiones en la zona, la causa más probable del colapso fue una carga explosiva colocada en el pasillo de mantenimiento, o galería, que atraviesa el corazón de hormigón de la estructura, según dos ingenieros estadounidenses, un experto en explosivos y un ingeniero ucraniano con amplia experiencia en el funcionamiento de la presa.

Inundaciones En Ucrania: Personas son evacuadas tras la destrucción de la represa

“Si tu objetivo es destruir la presa en sí, sería necesaria una gran explosión”, dijo al NYT Michael W. West, ingeniero geotécnico y experto en seguridad de presas y análisis de fallos, que es director jubilado de la empresa de ingeniería Wiss, Janney, Elstner. “La galería es un lugar ideal para colocar esa carga explosiva”.

Los ingenieros advirtieron que sólo un examen completo de la represa después de que el agua drene del embalse puede determinar la secuencia precisa de acontecimientos que condujeron a la destrucción. La erosión provocada por las cascadas de agua a través de las compuertas podría haber provocado un fallo si la presa estuviera mal diseñada o el hormigón fuera de mala calidad, pero los ingenieros lo calificaron de improbable.

Ihor Strelets, un ingeniero que fue subdirector de recursos hídricos del río Dnipro desde 2005 hasta 2018, dijo que, como proyecto de construcción de la Guerra Fría, los cimientos de la presa estaban diseñados para resistir casi cualquier tipo de ataque externo. Strelets dijo que él también había llegado a la conclusión de que una explosión dentro de la galería destruyó parte de la estructura de hormigón, y que otras secciones luego fueron arrancadas por la fuerza del agua.

“No quiero que mi teoría sea correcta”, dijo Strelets. Una gran explosión en la galería podría significar la pérdida total de la presa. “Pero es la única explicación”, añadió.

(Con información de EFE)

