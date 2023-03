Fuerte caída de las acciones de Credit Suisse pese al rescate de 54 mil millones de dólares del Banco Nacional Suizo

Credit Suisse (REUTERS/Jaimi Joy)

Las acciones de Credit Suisse pierden más de un 10 % de su valor hacia las 12:00 GMT de este viernes en la Bolsa de Zúrich, y las dudas sobre la estabilidad del banco regresan al mercado de valores suizo, tras los grandes altibajos de las dos jornadas anteriores. Las bolsas europeas habían abierto en verde pero pasaron a rojo y los futuros de Nueva York también están en negativo.

El banco, que perdió un 24 % de su valor en bolsa el miércoles pero recuperó un 19 % el jueves, tras anunciarse que recibiría ayuda financiera por parte del Banco Nacional Suizo (central), abrió la jornada de hoy en positivo pero volvió a las pérdidas a los pocos minutos.

Los inversores siguen atentos a la cotización del banco, uno de los 20 mayores de Europa, después de que su principal accionista, el Banco Nacional Saudí, anunciara que no invertiría más en él (lo que influyó en la caída bursátil de hace dos días) y la banca nacional suiza le prestara ayuda tras ello.

El Banco Nacional Suizo se comprometió en la madrugada del miércoles al jueves a prestar 50.000 millones de francos (54.000 millones de dólares) a Credit Suisse.

El banco abrió la jornada en positivo pero volvió a las pérdidas a los pocos minutos (REUTERS/Dado Ruvic/Archivo)

El Gobierno suizo celebró la pasada jornada una reunión con autoridades del banco central y con la comisión reguladora de valores del país (Finma) para analizar la situación complicada del banco, aunque no hizo declaraciones públicas al respecto (podría hacerlo hoy, tras su reunión regular semanal).

Los partidos de centro y derecha del país se han mostrado optimistas por la situación del banco, alegando que tiene “una crisis de confianza más que de solvencia”, mientras que la izquierda ha pedido “transparencia completa” sobre la operación de ayuda al banco, y que sus responsables rindan cuentas.

Los analistas en la prensa suiza subrayan que pese a la complicada situación del banco, no necesitará una operación de rescate estatal, como la que tuvo que realizarse en 2008 con su principal rival suizo, UBS, por su exposición a la crisis inmobiliaria estadounidense.

Entonces, a raíz de las dificultades financieras, el Gobierno suizo estableció un sistema que le obligaría a ayudar a entidades “demasiado grandes para caer” (“too big to fall” en el argot bursátil).

Las acciones de First Republic Bank se caen horas después de recibir USD 30.000 millones en ayuda

Un día después de que 11 de los bancos más grandes de los Estados Unidos se unieran para crear un paquete de USD 30.000 millones de rescate para First Republic Bank, la más frágil de las entidades financieras norteamericanas luego del colpaso de Silicon Valley Bank, las acciones del banco californiano se desploman casi 15% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street.

Las acciones de First Republic, que cerraron un 10% al alza el jueves, apuntaban un 14,39% a la baja antes de la apertura del viernes, mientras que PacWest Bancorp cedía un 5,85 por ciento. First Republic también suspendió su dividendo después de horas, añadiendo presión a las acciones.

El plan de rescate, en el que participan muchos de los mayores bancos de Estados Unidos, incluidos Bank of America BAC, Citigroup y JPMorgan Chase, supuso inicialmente cierto alivio para las acciones de los bancos regionales, pero ese optimismo parece haber durado poco.

El consorcio de 11 bancos también incluye a Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon, PNC Financial Services Group, State Street, Truist Financial y U.S. Bancorp.

Las principales entidades financieras de los Estados Unidos dieron un paso adelante ayer jueves para intentar apoyar al banco en problemas con la esperanza de desterrar las dudas de los inversores respecto a la solvencia del sistema financiero en su conjunto. Pero al menos en las primeras horas, el golpe de efecto parece estar dando pocos resultados.

(Con información de EFE)

Seguir leyendo: