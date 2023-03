Así está hoy Benjamin Hall, el corresponsal de guerra que perdió una pierna en Ucrania y fue sometido a 30 operaciones

Benjamin Hall presenta un libro titulado "Salvado" (Instagram)

En los últimos 15 años, el periodista británico Benjamin Hall se convirtió en una de las caras más reconocidas reportando desde los peligrosos lugares donde tienen lugar los principales conflictos internacionales. El año pasado, su experiencia lo llevó a Ucrania, para trabajar como corresponsal para Fox News. Allí fue gravemente herido hace exactamente un año: sufrió la pérdida de una pierna de un lado y de un pie del otro, así como de la función de una mano y un ojo.

Con 30 operaciones, continúa intentando adaptarse a su nueva vida con prótesis y bastones, con el apoyo de su esposa Alicia y sus hijas, de quienes ahora puede disfrutar más tiempo en casa. En una entrevista con la revista PEOPLE, en la previa a la publicación de sus memorias, Saved: A War Reporter’s Mission to Make It Home (Salvado: la misión de un reportero de guerra para volver a casa), Hall describió su difícil camino hacia la recuperación.

“Miro mis heridas y no me preocupan lo más mínimo, porque estoy aquí con mi familia”.

Este conmovedor video resume las diferentes etapas de su recuperación y ha sido publicado en su cuenta de Instagram:

Benjamin Hall Fox News

Hall entendía el riesgo que conllevaba viajar a Ucrania para cubrir la guerra, pero también comprende que “la única manera de contar una buena historia es estar allí”. El corresponsal resultó herido cuando regresaba a Kiev con su vehículo luego de tomar imágenes en una ciudad cercana a la capital. El coche fue alcanzado por una ráfaga de misiles rusos que acabaron con la vida del camarógrafo Pierre Zakrzewski, de 52 años, y la periodista ucraniana Oleksandra Kuvshynova.

“Con gran tristeza y pesar compartimos las noticias de la muerte esta mañana de nuestro querido camarógrafo Pierre Zakrzewski. Pierre murió en Horenka, a las afueras de Kiev”, indicó en un comunicado Suzanne Scott, consejera delegada de Fox News.

Scott explicó que Zakrzewski y Hall, que llevaban en Ucrania desde comienzos de febrero, estaban recabando información cuando su vehículo recibió disparos.

Zakrzewski era un veterano reportero de guerra que cubrió múltiples conflictos bélicos, entre ellos Irak, Afganistán y Siria.

“Perdí extremidades y estoy gravemente herido, pero ellos lo perdieron todo”, declaró Hall a PEOPLE. Sobre Zakrzewski, lo describió como un gran hombre y su mentor: “Su amor a la vida, su absoluta generosidad, su amabilidad y su aventura”.

El veterano de la zona de guerra Pierre Zakrzewski estaba trabajando con el corresponsal Benjamin Hall cuando el fuego entrante golpeó su vehículo en las afueras de Kiev.

Hall se salvó porque un transeúnte lo encontró herido en el suelo. Fue trasladado de urgencia a un hospital de Kiev, hasta que Fox News se enteró de su estado. La empresa comenzó a contactar gente de todo el mundo para conseguir sacarlo de Ucrania e ingresarlo en un hospital del ejército estadounidense. Finalmente, se recuperó solo en un hospital de Texas, sin su familia, para estar libre de distracciones y más motivado para acortar su estancia.

Su esposa Alicia reveló a PEOPLE cómo fue la decisión de contarles a sus hijas pequeñas lo que le había sucedido a su padre. “No quería decirles nada a las niñas hasta que no supiéramos con seguridad que se iba a poner bien. No quería que se preocuparan por si había tenido un accidente y luego no poder darles ninguna respuesta”, indicó.

Finalmente, Hall habló con sus hijas por teléfono, para que éstas no se preocuparan por el estado físico de su padre. El corresponsal volvió a su casa en Londres en agosto de 2022, justo a tiempo para celebrar el séptimo cumpleaños de su hija mayor. Ahora no se cansa de agradecer por la suerte que tiene de seguir con vida para verlas crecer y disfrutar a su lado. Ese era precisamente su único deseo durante su camino hacia la recuperación.

“Ahora miro el mundo con mucha más confianza. Podrías lanzarme absolutamente cualquier cosa y sé que lo superaré”, aseguró Hall.

“Siento una emoción física real como nunca antes había sentido: una sensación de amor absolutamente física”, describió a PEOPLE sobre el tiempo que pasa con su esposa y sus hijas desde el accidente. “Cada vez que las miro, ahora siento eso”.

