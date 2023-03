El multimillonario Mark Mobius reveló que no puede sacar sus depósitos de China

Mark Mobius (Reuters)

El inversor multimillonario Mark Mobius dijo a FOX Business que no puede sacar su dinero de China debido a los controles de capital del país, y advirtió a los inversores de que tengan “mucho, mucho cuidado” a la hora de invertir en una economía sometida a un férreo control gubernamental.

“Tengo una cuenta en HSBC en Shanghái. No puedo sacar mi dinero. El Gobierno está restringiendo el flujo de dinero fuera del país”, dijo Mobius, fundador de Mobius Capital Partners, a FOX Business en una entrevista publicada el 2 de marzo.

“No consigo que me expliquen por qué están haciendo esto y están poniendo todo tipo de barreras. No dicen: ‘No, no puedes sacar tu dinero’. Pero dicen: ‘danos todos los registros de 20 años de cómo hiciste este dinero’. Es una locura”, agregó.

Los comentarios de Mobius circularon por la red social china WeChat durante el fin de semana.

Mobius dirigió las inversiones en mercados emergentes de Franklin Templeton Investments durante tres décadas y era conocido por su visión alcista sobre China. Ahora, sin embargo, dijo, “tendría mucho, mucho cuidado” al invertir en el país.

“La conclusión es que China se mueve en una dirección completamente diferente a la que Deng Xiaoping instituyó cuando inició el gran programa de reformas”, dijo, refiriéndose al antiguo líder chino.

“Ahora tienes un Gobierno que está tomando acciones de oro en empresas de toda China. Eso significa que van a intentar controlar todas esas empresas (...) Así que no creo que sea una imagen muy buena cuando ves que el Gobierno se orienta cada vez más hacia el control de la economía”.

Mobius, que se autodenomina “el Indiana Jones de la inversión en mercados emergentes”, declaró a FOX Business que está aumentando su exposición a mercados alternativos como India y Brasil.

Xi Jinping logró su polémico tercer mandato y profundizo el control en todos los ámbitos dle país (AP)

Asamblea Anual

China se marcó un objetivo de crecimiento económico de “en torno a un 5 %” para este año, según el informe de acción gubernamental que leyó hoy el primer ministro saliente, Li Keqiang, durante la inauguración de la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo).

El objetivo está en línea con lo esperado por los analistas y sigue la línea del establecido el año pasado, de entre un 5 y un 5,5 %, aunque finalmente la segunda economía mundial creció un 3 % tras las duras restricciones y confinamientos que impuso en el marco de su política de ‘Covid Cero’.

”Este año, es esencial priorizar la estabilidad económica y buscar el crecimiento al tiempo que se garantiza la estabilidad”, exhortó Li, quien recordó que “los cimientos de un crecimiento estable (todavía) necesitan ser consolidados”.

El primer ministro se refirió específicamente a problemas como la “insuficiente demanda”, las expectativas “inestables” de inversores y negocios privados, los “desequilibrios presupuestarios” de algunas administraciones locales o los “muchos riesgos y peligros ocultos” en el maltrecho mercado inmobiliario.

Durante la apertura de la cita política más importante del año en el país asiático, Li también repasó otros objetivos económicos como una meta de déficit fiscal del 3 %, lo que supone un aumento frente al objetivo del 2,8 % marcado en 2022. Otros de los indicadores a los que se refirió el primer ministro fueron el índice de precios al consumo (IPC), cuya alza buscan limitar las autoridades a cerca de un 3 %, o la creación de unos 12 millones de puestos de trabajo en las zonas urbanas para mantener la tasa de desempleo oficial en esas áreas por debajo del 5,5 %.

Con información de Reuters

