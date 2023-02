A un año del comienzo de la guerra, Putin navega entre la purga de críticos y la oleada de nacionalismo

Automóviles en Moscú, pasan por un edificio decorado con una enorme letra "Z", que se ha convertido en un símbolo de la operación militar rusa en Ucrania, junto con un hashtag que dice: "No abandonamos el nuestro". Los símbolos sirven como recordatorios del conflicto que se ha prolongado durante un año. (AP Foto, Archivo)

Las noches de Moscú muestran pocas señales de una nación en guerra.

Multitudes alegres llenaron restaurantes y bares en el vecindario de Sretenka un sábado por la noche reciente, vigilados por oficiales marcados como “policía turística”. Cerca de allí, un guía con sombrero de copa llevó a unos 40 turistas a una iglesia de 300 años de antigüedad.

Solo hay una “Z” ocasional, el símbolo de la “operación militar especial” de Rusia, como se conoce oficialmente a la invasión de Ucrania, vista en un edificio o una tienda cerrada abandonada por un minorista occidental. Un cartel de un soldado de rostro severo, con el lema “Gloria a los héroes de Rusia”, es un recordatorio de que el conflicto se ha prolongado durante un año.

Las tiendas occidentales se han ido, pero los clientes aún pueden comprar sus productos, o imitaciones vendidas bajo un nombre o marca rusa.

Los cambios dolorosos y contundentes en la vida rusa requieren más esfuerzo para ver.

Una amplia represión del gobierno ha silenciado la disidencia, con opositores políticos encarcelados o huyendo al extranjero. Las familias han sido destrozadas por la primera movilización de reservistas desde la Segunda Guerra Mundial. La televisión estatal arroja odio contra Occidente y mensajes tranquilizadores de que gran parte del mundo todavía está con Rusia.

El presidente Vladimir Putin habla en su mensaje anual televisado de Año Nuevo después de una ceremonia durante su visita a la sede del Distrito Militar del Sur (Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo vía AP, archivo)

Y las muertes de Rusia en el campo de batalla son miles.

APLASTANDO A LOS CRÍTICOS

“De hecho, la guerra ha arruinado muchas vidas, incluida la nuestra”, dijo Sophia Subbotina, de San Petersburgo, a The Associated Press.

Dos veces por semana, visita un centro de detención para llevar alimentos y medicinas a su pareja, Sasha Skochilenko, una artista y músico con graves problemas de salud. Skochilenko fue arrestado en abril por reemplazar las etiquetas de precios de los supermercados con lemas contra la guerra.

Está acusada de difundir información falsa sobre el ejército, una de las nuevas leyes del presidente Vladimir Putin que criminaliza efectivamente la expresión pública contra la guerra. La represión ha sido inmediata, despiadada e incomparable en la Rusia postsoviética.

Los medios de comunicación no pueden llamarlo una “guerra”, y los manifestantes que usan esa palabra en pancartas son golpeados con fuertes multas. La mayoría de los que salieron a las calles fueron arrestados rápidamente. Los mítines fracasaron.

Los sitios de noticias independientes fueron bloqueados, al igual que Facebook, Instagram y Twitter. Una prominente estación de radio fue sacada del aire. El periódico Novaya Gazeta, dirigido por el Premio Nobel de la Paz 2021 Dmitry Muratov, perdió su licencia.

La policía antidisturbios detiene a manifestantes contra la guerra en Moscú (AP Foto, Archivo)

Skochilenko, quien dice que no es una activista, sino simplemente alguien horrorizado por la guerra, enfrenta hasta 10 años de prisión.

Los críticos prominentes de Putin abandonaron Rusia o fueron arrestados: Ilya Yashin recibió 8 años y medio, Vladimir Kara-Murza está encarcelado en espera de juicio y Alexei Navalny permanece en prisión.

Los artistas que se oponían a la guerra rápidamente perdieron el trabajo, con obras de teatro y conciertos cancelados.

“El hecho de que Putin haya logrado intimidar a una parte significativa de nuestra sociedad es difícil de negar”, dijo Yashin a AP desde la cárcel el año pasado.

EMPUJANDO LA LÍNEA DEL GOBIERNO

La purga de críticos fue seguida por un derroche de propaganda. La televisión estatal suspendió algunos programas de entretenimiento y amplió los programas políticos y de noticias para impulsar la narrativa de que Rusia estaba librando a Ucrania de los nazis, una afirmación falsa que Putin usó como pretexto para la invasión. O que la OTAN está actuando a través de títeres en Kiev, pero que Moscú prevalecerá.

“Una nueva estructura del mundo está emergiendo frente a nuestros ojos”, proclamó el presentador Dmitry Kiselev en una diatriba en diciembre en su programa semanal. “El planeta se está deshaciendo del liderazgo occidental. La mayor parte de la humanidad está con nosotros”.

Los trabajadores cuelgan una valla publicitaria con un retrato de un oficial ruso honrado por la acción en Ucrania y las palabras "Gloria a los héroes de Rusia" en San Petersburgo. Carteles similares se han colocado en toda Rusia para conmemorar a los militares que han luchado en Ucrania (AP Foto, Archivo)

Estos mensajes funcionan bien en Rusia, dice Denis Volkov, director del principal encuestador independiente del país, Levada Center: “La idea de que la OTAN quiere arruinar a Rusia o al menos debilitar ... Ha sido un lugar para tres cuartas partes (de los encuestados) durante muchos años”.

El Kremlin está empujando su narrativa a los jóvenes. A los escolares se les dijo que escribieran cartas a los soldados, y algunas escuelas designaron “Escritorio de un héroe” para los graduados que luchan en Ucrania.

En septiembre, las escuelas agregaron un tema traducido libremente como “Conversaciones sobre cosas importantes”. Los planes de lecciones para estudiantes de octavo a 11º grado vistos por AP describen la “misión especial” de Rusia de construir un “orden mundial multipolar”.

Un recluta ruso y su esposa se abrazan en una estación de tren en Prudboi, en la región rusa de Volgogrado (AP Foto, Archivo)

Al menos un maestro que se negó a enseñar las lecciones fue despedido. Aunque no es obligatorio, algunos padres cuyos hijos se los saltan enfrentan la presión de los administradores o incluso de la policía.

Una estudiante de quinto grado fue acusada de tener una foto con temas de Ucrania en las redes sociales y preguntar a sus compañeros de clase sobre el apoyo a la guerra, y ella y su madre fueron detenidas brevemente después de que los administradores se quejaron, dijo su abogado, Nikolai Bobrinsky. Cuando se saltó las nuevas lecciones, las autoridades aparentemente decidieron hacer “un ejemplo” de ella, agregó.

SOBREVIVIR A LAS SANCIONES

La economía afectada por las sanciones superó las expectativas, gracias a los ingresos petroleros récord de alrededor de 325 mil millones de dólares después de que la guerra disparó los precios de la energía. El Banco Central estabilizó la caída del rublo elevando las tasas de interés, y la moneda es más fuerte frente al dólar que antes de la invasión.

McDonald’s, Ikea, Apple y otros abandonaron Rusia. Los arcos dorados fueron reemplazados por Vkusno - i Tochka (“Sabroso - Período”), mientras que Starbucks se convirtió en Stars Coffee, con esencialmente los mismos menús.

Visa y Mastercard suspendieron los servicios, pero los bancos cambiaron al sistema MIR local, por lo que las tarjetas existentes continuaron funcionando en el país; Aquellos que viajan al extranjero usan efectivo. Después de que la Unión Europea prohibiera los vuelos desde Rusia, los precios de los boletos de avión aumentaron y los destinos se volvieron más difíciles de alcanzar. Los viajes al extranjero están ahora disponibles para una minoría privilegiada.

Los sociólogos dicen que estos cambios apenas molestaron a la mayoría de los rusos, cuyo salario mensual promedio en 2022 fue de aproximadamente 900 dólares. Sólo alrededor de un tercio tiene un pasaporte internacional.

Un logotipo de un Stars Coffee recién inaugurado en la antigua ubicación de un Starbucks en Moscú (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

La inflación se disparó casi un 12%, pero Putin anunció nuevos beneficios para las familias con hijos y aumentó las pensiones y el salario mínimo en un 10%.

MacBooks y iPhones todavía están fácilmente disponibles, y los moscovitas dicen que los restaurantes tienen pescado japonés, queso español y vino francés.

“Sí, cuesta un poco más, pero no hay escasez”, dijo Vladimir, un residente que pidió no ser identificado por su propia seguridad. “Si caminas por el centro de la ciudad, tienes la impresión de que no pasa nada. Mucha gente está fuera de casa los fines de semana. Hay menos gente en los cafés, pero todavía están allí”.

Aún así, admitió que la capital parece más vacía y la gente se ve más triste.

‘EN LAS TRINCHERAS, O PEOR’

Tal vez la mayor conmoción llegó en septiembre, cuando el Kremlin movilizó a 300.000 reservistas. Aunque se anunció como una convocatoria “parcial”, el anuncio envió pánico a todo el país, ya que la mayoría de los hombres menores de 65 años, y algunas mujeres, son formalmente parte de la reserva.

Los vuelos al extranjero se agotaron en horas y se formaron largas filas en los cruces fronterizos de Rusia. Se estima que cientos de miles abandonaron el país en las semanas siguientes.

Natalia, una trabajadora médica, salió de Moscú con su novio después de que se entregara una citación a su madre. Sus ingresos se redujeron a la mitad y ella extraña su hogar, pero han decidido intentarlo durante un año, dijo la mujer, quien pidió que no se revelara su apellido y ubicación por su seguridad.

“Entre nosotros, estamos diciendo que una vez que las cosas se calmen, podremos volver. Pero no resolvería el resto. Esa enorme bola de nieve está rodando cuesta abajo, y nada volverá (como estaba)”, dijo Natalia.

Los reclutas se quejaron de las malas condiciones de vida en las bases y de la escasez de aparejos. Sus esposas y madres afirmaron que fueron desplegados en el frente sin la capacitación o el equipo adecuados y fueron heridos rápidamente.

Reclutas rusos toman un tren en una estación de ferrocarril en Prudboi, en la región rusa de Volgogrado (AP Foto, Archivo)

Una mujer que está impugnando el reclutamiento de su esposo dijo que su vida familiar se vino abajo después de que de repente tuvo que cuidar a sus hijos y a su frágil suegra.

“Fue difícil. Pensé que perdería la cabeza”, dijo la mujer, que habló bajo condición de anonimato porque su caso legal continúa. Su esposo llegó a casa de licencia, sufriendo de neumonía, y necesita atención psicológica porque salta ante cada sonido fuerte, dijo.

Vasily, un moscovita de 33 años, se enteró de que las autoridades intentaron dos veces este mes entregar una citación a un antiguo apartamento donde está registrado oficialmente. Aunque no está seguro de si la citación fue para reclutarlo o para aclarar sus registros de alistamiento, especialmente después de un intento en septiembre de entregar documentos de convocatoria, no tiene la intención de averiguarlo.

“Todos mis amigos que fueron (a la oficina de alistamiento) para resolverlo están en las trincheras ahora, o peor”, agregó Vasily, quien no reveló su apellido por su propia seguridad.

Volkov, el encuestador, dijo que el sentimiento dominante entre los rusos es que la guerra está “en algún lugar lejano, no nos está afectando directamente”.

Si bien la ansiedad por la invasión y la movilización fue y vino durante el año, “la gente comenzó a sentir nuevamente que de hecho no afecta a todos. ' Estamos fuera de peligro. Bueno, gracias a Dios, estamos avanzando con nuestras vidas’”.

Los reclutas sostienen sus armas durante el entrenamiento militar en un campo de tiro en la región de Krasnodar, en el sur de Rusia (AP Foto, Archivo)

Algunos temen una nueva movilización, que el Kremlin niega.

VIDAS PERDIDAS

A medida que la guerra se empantanó por derrotas y reveses, las familias recibieron la peor noticia posible: un ser querido fue asesinado.

Para una madre, era demasiado para soportar.

Ella le dijo a AP que se puso “histérica” y “comenzó a temblar” cuando le dijeron que su hijo estaba desaparecido y presuntamente muerto mientras servía en el Moskva, el crucero de misiles que se hundió en abril. La mujer, que en ese momento habló bajo condición de anonimato porque temía represalias, dijo que le resultaba difícil creer que lo mataran.

Una mujer mira las tumbas de soldados rusos en un cementerio en Volzhsky, en las afueras de Volgogrado (AP Foto, Archivo)

El ejército ha confirmado poco más de 6.000 muertes, pero las estimaciones occidentales son de decenas de miles. Putin prometió una generosa compensación a las familias de los que figuran como muertos en acción: 12 millones de rublos (unos 160.000 dólares).

En noviembre, se reunió con una docena de madres, que según los medios rusos fueron seleccionadas entre los partidarios y funcionarios del Kremlin, y le dijo a una de ellas que la muerte de su hijo no fue en vano.

“Con algunas personas ... No está claro por qué mueren, a causa del vodka o algo más. Cuando se han ido, es difícil decir si vivieron o no, sus vidas pasaron sin previo aviso”, le dijo. “Pero tu hijo vivió, ¿entiendes? Logró su objetivo”.

(con información de AP)

