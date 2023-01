La fábrica de pantallas china que provee a Apple y Samsung planea abrir plantas en Vietnam

FOTO DE ARCHIVO: Un cliente habla con los asistentes de ventas en una tienda de Apple mientras los nuevos modelos de iPhone 14 de Apple Inc salen a la venta en Pekín, China. 16 de septiembre, 2022. REUTERS/Thomas Peter/Archivo

El fabricante chino de pantallas BOE Technology Group Co Ltd, quien es proveedor de Apple Inc y Samsung Electronics Co Ltd, planea invertir una importante suma de dinero a fin de construir dos nuevas fábricas en Vietnam, comunicaron dos personas familiarizadas con el asunto. La inversión podría llegar a sumar hasta 400 millones de dólares, comentó uno de ellos.

El plan destaca los esfuerzos de las empresas de tecnología lideradas por el fabricante estadounidense de iPhone Apple y el ensamblador de los dispositivos taiwaneses Foxconn para reducir la exposición de la cadena de suministro a China en medio de la tensión comercial y geopolítica entre Beijing y Washington y la interrupción de la producción que fue causada por las medidas de restricción y contención del COVID-19 en China.

BOE esta en conversaciones para alquilar decenas de hectáreas de tierra en el norte de Vietnam para agregar a su planta relativamente pequeña en el sur que suministra principalmente pantallas de televisión a Samsung y LG Electronics Inc de Corea del Sur, comentaros las mismas dos personas que rechazaron ser identificadas dado que las negociaciones eran confidenciales, también BOE se negó a comentar.

La pantalla de una televisión QLED-8K de Samsung

En los últimos años Vietnam del Norte ha conseguido una inversión significativa de los gigantes de la electrónica, de tal manera convirtiéndose en un centro importante para la producción de teléfonos inteligentes, computadoras y cámaras, dentro de ellos los productos que crean Apple y Samsung.

Hon Hai Precision Industry Co Ltd (Foxconn) (2317.TW) y Luxshare Precision Industry de China (002475.SZ) también fabrican o planean ensamblar una serie de productos Apple en el área, como computadoras portátiles y tabletas.

BOE planea alquilar hasta 100 hectáreas y usar el 20% para una planta que fabrica sistemas de control remoto a un costo de USD 150 millones, dijo una de las personas. El resto sería para exhibiciones, con BOE gastando USD 250 millones para construir una planta en 50 hectáreas, mientras que los proveedores utilizarían las 30 hectáreas restantes. Todo esto se llevaría a cabo para 2025.

Un miembro del personal de BOE muestra la capacidad de las pantallas 8K para TV, en la que se aprecian detalles de una pintura ancestral (REUTERS/Jason Lee)

BOE esta buscando fabricar pantallas de diodos orgánicos emisores de luz (OLED) más sofisticadas en el sitio en lugar de las pantallas de cristal líquido (LCD), comentó la persona. Estas son las pantallas que desde el 2021 utiliza dado que BOE se convirtió en uno de sus socios fabricantes de la empresa.

El mayor fabricante de pantallas de China por producción se convertirá en el mayor proveedor de pantallas para nuevos iPhones para 2024, pronosticó la semana pasada el analista Kuo Ming-chi de TF International Securities. Sin embargo, el gigante tecnológico estadounidense planea comenzar a fabricar pantallas móviles internamente el próximo año, informó Bloomberg el miércoles. Apple no hizo comentarios.

De todas maneras, el plan de Vietnam de BOE no está dirigido específicamente a abastecer a Apple, dijo la persona.

