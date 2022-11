Una asociación de abogados españoles exigió la eliminación de una guía educativa que enseña a niños desde los tres años a masturbarse

Imagen ilustrativa del programa 'educativo' de la Generalitat: CoEduca’T que enseña a masturbarse a niños desde los 3 años

La asociación de Abogados Cristianos en España, solicitó medidas cautelares ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para que sea cancelado un programa educativo, conocido como ‘CoEduca’t’, que consiste en enseñar a los niños de edades comprendidas entre los 3 y 5 años a masturbarse.

La agrupación de juristas considera el programa como aberrante y que “viola el derecho fundamental a la protección de la juventud y la infancia, y el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos”.

El plan de educación afectiva y sexual, que es impartido por el departamento de Educación de la Generalitat, puso en marcha el programa desde el año 2019, con la intención de “ayudar a los centros educativos a potenciar y visibilizar la perspectiva de género, la coeducación y la educación afectivo sexual”.

El programa está dirigido a alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil, que por lo general tienen una edad de entre los 3 y 5 años y se le enseña a masturbarse, entre otras cosas, según reseñó el medio español ABC.

También existe un material dirigido a alumnos de tercer y cuarto nivel de Educación Secundaria, el cual, les enseña a cómo practicar sexo oral y masturbarse, además de educarlos sobre aborto es legal y gratuito. Este plan es impulsado por el gobierno autonómico de la localidad.

El partido político VOX ha manifestado públicamente su rechazo al programa y ha denunciado que “promueve, entre otras cosas, la masturbación entre niños de 3 años, el consumo de pornografía entre niños de 8 años y el sexo oral entre adolescentes de 12 años”.

Carteles y dibujos colgados en las paredes de una Escuela Infantil en España

Los abogados exigieron la paralización del programa que según su criterio, “viola varios derechos fundamentales recogidos en la Constitución como son el derecho a la protección de la juventud y la infancia, y el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas o morales”.

“Corrompe a los niños y destruye su infancia”, aseguraron los abogados.

Polonia Castellanos, quien es la presidenta de Abogados Cristianos en España, dijo que “el programa incluye además la visualización en clase de escenas audiovisuales en las que se exponen distintos tipos de relaciones”, lo cual a su juicio “es una intromisión por parte de los políticos en la educación de nuestros hijos, que corrompe a los niños y destruye su infancia”.

“El programa que propone ‘Coeduca’t’ es un claro ejemplo de extralimitación, de introducción de ideologías no amparadas en la moral democrática, sino que suponen pensamientos y opiniones objeto de debate y sobre los que no existe el menor consenso social, ni científico. Se trata de un adoctrinamiento impuesto obligatoriamente que refleja un concepto más que discutible de la sexualidad y de la identidad de género, lo que supone un atentado contra el derecho de los padres a la educación de sus hijos así como del derecho de los niños a que no se les imponga una determinada concepción, discutida y más que discutible, de la sexualidad”, dijo asociación de abogados.

Joan Garriga, portavoz del partido VOX en Cataluña, exigió la renuncia del Consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, como responsable del programa, ya que para él “la Generalitat está pervirtiendo a nuestros hijos con un programa educativo ideológico e impuesto por el separatismo y la izquierda”.

El programa de educación sexual se imparte en más de un millón de colegios de educación infantil y secundaria.

