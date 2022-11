¿Cambiaron China e India su apoyo a Rusia en el G20?

En esta imagen de archivo del 16 de octubre de 2016, el primer ministro de India, Narendra Modi, delante, y el jefe del régimen de China, Xi Jinping, al fondo, estrechan manos de otros mandatarios en la cumbre de los BRIC en Goa, India. (AP Foto/Manish Swarup, Archivo)

China y la India, tras meses de negarse a condenar la guerra de Rusia en Ucrania, no se interpusieron en la publicación esta semana de una declaración de las principales economías del mundo que critica duramente a Moscú.

¿Podría ser esto, por fin, una señal de un nuevo y audaz cambio de política por parte de Beijing y Nueva Delhi para alinearse con lo que Estados Unidos y sus aliados creen que es la mejor manera de poner fin a una guerra que ha llevado la muerte y la miseria a Ucrania y ha trastornado millones de vidas mientras los precios de los alimentos y la energía se disparan y las economías se resquebrajan?

No cabe duda de que un mundo cansado de la guerra está deseando ver en ella el comienzo de un cambio de las florecientes potencias mundiales.

Sin embargo, si se mira con detenimiento, hay suficientes sutilezas, por no mencionar puntos de vaguedad, tanto en la declaración oficial publicada al final de la cumbre del Grupo de los 20 en Bali, Indonesia, como en las acciones de China e India, para plantear dudas sobre si se está produciendo un cambio real.

Sus posiciones se aclararán en las próximas semanas, pero por ahora ambas naciones, que tienen importantes lazos comerciales con Rusia y que hasta ahora se han abstenido de criticar abiertamente la guerra, pueden estar simplemente velando por sus propios intereses y manteniendo abiertas las opciones futuras.

Averiguar qué ocurrió exactamente en Bali es importante porque cada vez es más preocupante que, sin la presión política y diplomática de China e India, sea mucho menos probable que Rusia ponga fin a su guerra.

Xi Jinping durante un encuentro de trabajo del G20 en Bali, Indonesia (Reuters)

El conflicto en Ucrania se cernió sobre la cumbre de dos días de Bali, a la que asistió el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. La noticia de una explosión que sacudió el este de Polonia a primera hora del miércoles hizo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, organizara apresuradamente una reunión de emergencia con los miembros del Grupo de los Siete y de la OTAN en la cumbre.

Las discusiones en la trastienda del G-20 sobre cómo abordar la invasión rusa en su declaración fueron “muy, muy duras”, dijo el presidente indonesio Joko Widodo, anfitrión de la cumbre.

“La mayoría de los miembros condenaron enérgicamente la guerra en Ucrania y subrayaron que está causando un inmenso sufrimiento humano y exacerbando las fragilidades existentes en la economía mundial”, dijo la declaración.

El lenguaje poco universal -“la mayoría de los miembros”- señala la presencia de disensos, al igual que el reconocimiento de que “hubo otros puntos de vista y evaluaciones diferentes” y que el G-20 “no es el foro para resolver cuestiones de seguridad.”

Sin embargo, el producto final fue visto por algunos como un fuerte reproche a una guerra que ha matado a miles de personas, ha aumentado las tensiones de seguridad global y ha perturbado la economía mundial.

La declaración pública utilizó el lenguaje de una resolución de la ONU de marzo que deploraba “en los términos más enérgicos la agresión de la Federación Rusa contra Ucrania” y exigía “su retirada completa e incondicional” del territorio ucraniano.

El canciller alemán, Olaf Scholz, dijo que las “palabras sorprendentemente claras” de la cumbre del G-20 sobre Ucrania “no habrían sido posibles si países importantes no nos hubieran ayudado a reunirnos de esta manera, lo que incluye a la India y también incluye, por ejemplo, a Sudáfrica”.

“Esto es algo que demuestra que hay muchos en el mundo que no creen que esta guerra sea correcta, que la condenan, aunque se hayan abstenido en las votaciones en las Naciones Unidas por diversas razones”, dijo Scholz. “Y estoy seguro de que éste es uno de los resultados de esta cumbre: el presidente ruso está casi solo en el mundo con su política”.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden habla al primer ministro de la India, Narendra Modi en la Cumbre del G20 en Bali, Indonesia (Reuters)

John Kirton, director del Grupo de Investigación del G-20, lo calificó de “gran avance” y de “cambio activo” por parte de China e India, en el que se unen al “lado democrático de la gran división geopolítica inmediata”.

En privado, sin embargo, algunos diplomáticos se mostraron cautelosos a la hora de declarar que China ha cambiado su postura respecto a Rusia.

Es posible que el presidente chino, Xi Jinping, haya tomado simplemente la decisión de no ser visto como un aguafiestas o un elemento atípico durante las reuniones cara a cara con otros líderes en Bali. La declaración también permite a China evitar ir a por todas con una Rusia que parece cada vez más aislada a medida que aumenta los ataques contra civiles e infraestructuras civiles.

Lo que Beijing no ha hecho es cambiar -ni siquiera cuestionar públicamente- sus relaciones fundamentales con Rusia.

China ha alineado estrechamente su política exterior con Rusia en los últimos años, ya que los proyectos de gasoductos y la venta de gas natural los han acercado económicamente.

Se ha negado a criticar públicamente la agresión rusa o incluso a referirse a ella como una invasión, al tiempo que ha criticado las sanciones y ha acusado a Estados Unidos y a la OTAN de provocar a Putin, aunque ha advertido que no debe permitirse que el conflicto se vuelva nuclear.

Apenas unas semanas antes de la invasión de Moscú, los líderes ruso y chino se reunieron en Beijing, donde firmaron una declaración conjunta en la que afirmaban que su relación bilateral no tenía “ningún” límite.

No estaba claro si China había presionado para que la declaración del G-20 fuera más suave y reconociera “otros puntos de vista y evaluaciones diferentes” y que el G-20 “no es el foro para resolver cuestiones de seguridad”, pero Shi Yinhong, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Renmin de Beijing, dijo que había presionado para que se utilizaran esas frases en otras ocasiones.

En el caso de la India, el primer ministro Narendra Modi también ha evitado criticar la invasión rusa de Ucrania.

Sin embargo, Modi indicó por primera vez en público el malestar de la India por el ataque cuando se reunió con Putin en septiembre.

“Sé que la época actual no es de guerra”, dijo Modi a Putin.

Ese mensaje “resonó muy profundamente en todas las delegaciones y ayudó a cerrar la brecha entre las diferentes partes y contribuyó al éxito del documento” en Bali, dijo a los periodistas el secretario de Asuntos Exteriores indio, Vinay Kwatra.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi mantuvieron un encuentro durante la Cumbre del G20 en Bali, Indonesia (Reuters)

Navdeep Suri, un diplomático indio retirado, dijo que ve un sutil cambio en la posición de India al tratar con Rusia.

Sin embargo, China puede estar “en una posición mucho más incómoda que la de India, porque China es la que prometió apoyo ilimitado a Rusia unos días antes de la invasión”, dijo Suri. “China (ahora) se ha sumado a ese lenguaje tan duro, incluyendo la retirada incondicional y completa de las fuerzas rusas de Ucrania”.

Dilip Sinha, otro diplomático indio retirado, señaló que India sigue comprando petróleo, comerciando con Rusia y absteniéndose de las resoluciones de la ONU que critican a Rusia.

“Hay una sensación de chulería en India que se sale con la suya. No veo ningún cambio en absoluto en la política de India respecto a Rusia sobre la guerra en Ucrania”, dijo Sinha.

