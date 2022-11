Descubrieron en Italia unas extraordinarias estatuas de bronce que podrían reescribir la historia del imperio romano

Los arqueólogos trabajan en el sitio del descubrimiento de dos docenas de estatuas de bronce bien conservadas de un antiguo manantial termal toscano en San Casciano dei Bagni (Ministerio de Cultura italiano vía AP)

Las autoridades italianas anunciaron el martes el extraordinario descubrimiento de estatuas de bronce de más de 2.000 años de antigüedad en un antiguo manantial termal toscano y dijeron que el hallazgo “reescribirá la historia” sobre la transición de la civilización etrusca al Imperio Romano.

El descubrimiento, en la excavación arqueológica de San Casciano dei Bagni, cerca de Siena, es uno de los más significativos en el Mediterráneo y ciertamente el más importante desde el descubrimiento submarino de 1972 de los famosos guerreros de bronce de Riace, dijo Massimo Osanna, director de Asuntos del Ministerio de Cultura.

Imagen de una de las estatuas encontradas en el barro. (foto AP)

Entre las estatuas recuperadas del barro caliente están las efigies de Hygieia y Apolo, así como un bronce que recuerda al famoso Arringatore, una estatua encontrada hace años en la zona de Perugia y que representaba la figura del orador Aulo Metelo, un senador etrusco durante la República romana.

Los investigadores apuntan a que el excepcional estado de conservación de las estatuas en el interior de las aguas termales también ha permitido conservar inscripciones en etrusco y latín que fueron grabadas antes de su creación.

Las inscripciones contienen los nombres de poderosas familias etruscas del territorio de la Etruria interior, desde los Velimna de Perugia hasta los Marcni, conocidos en Siena. Además de las frases en etrusco, también se han descubierto inscripciones en latín, que también mencionan las “aquae calidae”, las aguas termales de Bagno Grande, donde se colocaron las estatuas.

Gracias al barro que las protegía, las figurillas se encontraron en perfecto estado de conservación. Junto a las cifras había 5.000 monedas de oro, plata y bronce, dijo el ministerio.

Como prueba de la importancia del hallazgo, el ministerio anunció la construcción de un nuevo museo en la zona para albergar las antigüedades.

Jacopo Tabolli, quien coordinó la excavación para la Universidad para Extranjeros en Siena, dijo que el descubrimiento fue significativo porque arroja nueva luz sobre el fin de la civilización etrusca y la expansión del Imperio Romano entre los siglos II y I a.C.

El período estuvo marcado por guerras y conflictos en lo que hoy son las regiones de Toscana, Umbría y Lazio y, sin embargo, las estatuas de bronce muestran evidencia de que las familias etrusca y romana rezaban juntas a las deidades en el santuario sagrado de las aguas termales. Las estatuas llevan inscripciones etruscas y latinas.

“Mientras se libraban guerras sociales y civiles fuera del santuario... dentro del santuario, la gran élite etrusca y las familias romanas rezaban juntas en un contexto de paz rodeado de conflicto”, dijo Tabolli. “Esta posibilidad de reescribir la relación y la dialéctica entre etruscos y romanos es una oportunidad excepcional”.

El sitio del descubrimiento mostrado desde las alturas. (Foto AP)

El santuario, con sus estanques, terrazas inclinadas, fuentes, altares, existió al menos desde el siglo III a. C. y permaneció activo hasta el siglo V d. C. cuando, en época cristiana, fue cerrado pero no destruido.

Los estanques estaban sellados con pesadas columnas de piedra, por lo que, habiendo quitado esa cubierta, los arqueólogos se encontraron frente a un tesoro que aún estaba intacto.

Arqueólogos trabajando en el sitio del descubrimiento. (Foto AP)

Algunas de las dos docenas de bronces son figuras enteras de humanos o dioses, mientras que otras son partes y órganos individuales del cuerpo que habrían sido ofrecidos a los dioses para su intervención para curas médicas a través de las aguas termales, dijo el ministerio en un comunicado.

(con información de AP y EFE)

