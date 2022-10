El líder del partido VOX realizó un acto en Madrid con Meloni, Trump, Orbán y políticos lartinoamericanos

El ex candidato presidencial chileno José Antonio Kast, el ex presidente colombiano Alvaro Uribe, la ex presidenta boliviana Jeannine Áñez y el líder libertario argentino Javier Milei participaron en el evento de la formación ultraderechista española